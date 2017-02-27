.... але погодьтесь, що він вже багато чого знає і розуміє.... і більш компетентний став в тих, чи інших питаннях!
... а не як весною/чи влітку...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 жов, 2019 21:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
.... але погодьтесь, що він вже багато чого знає і розуміє.... і більш компетентний став в тих, чи інших питаннях!
... а не як весною/чи влітку...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 19 жов, 2019 21:17
мене не вражають гарне володінння англійською мовою, хай краще б Він її не знав, для цього існують перекладачі
де зниження тарифів?
де зрушення?
де зниження тарифів?
де ліквідація драконовських перепон в одержанні субсидії?
де збільшення соціальних норм на компослуги?
Вони порівнюють споживання газу в Україні і в Європі, забуваючі, що Європа омивається теплою окіанічним течею, яка Гольфстрімом називається. В школі їм краще потрібно було вчитися, тоді б знали, що через Гольфстрім у Європі середня зимова температура десь 10 на градусів вища, чим в Україні.
Дурять народ цим, а люди шалені гроші платять за газ!!!
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 19 жов, 2019 21:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 19 жов, 2019 21:27
Именно.
Скажу больше. Грантоеды специализируются по грантоедству.
У меня такое ощущение, что, может, пора локомотив с виртуального государства поворачивать в сторону реальной экономики?
Вы не можете найти 500 честных профессионалов на посты директоров госпредприятий?
Три раза ха-ха.
Их просто никто не искал.
Зелю после победы окучивали грантоеды. Один мой знакомец, любитель поговорить и ничего не сделавший особо, но зато опытный в подковерных околовластных играх как-то откровенно сказал, что грантоеды его и похоронят. Я особо ему не поверил. Потому что нужно быть идиотом, чтобы не замечать и не понимать насущных потребностей страны. Зеля вроде и понимал.
Вроде.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Додано: Суб 19 жов, 2019 21:32
... де посадки?
... де....
- а давайте хоч до весни дочекаємо, а краще до літа! - а там, вже сміло можете кидатись камінням, якщо буде все так, як є зараз....
- ок?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 19 жов, 2019 21:41
Появился новый интересный фильм "Ландромат" (2019) в русском переводе. Думаю, многим будет интересно увидеть художественную версию Panama-Papers, и офшорную кухню изнутри
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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