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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2510251125122513

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 300
Не нижче 24.50
53%
160
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
35
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 300
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 21:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:дуже дивне "шоу" Зе з 14 годинним марфмоном - інтерв"ю
повторюсь дуже дивне як для мене, ефективної людини
дуже негативно все це я сприймаю
менше слів, більше справ, що по мені
несерйозно все це

.... але погодьтесь, що він вже багато чого знає і розуміє.... і більш компетентний став в тих, чи інших питаннях!
... а не як весною/чи влітку...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 21:17

  Долярчик написав:.... але погодьтесь, що він вже багато чого знає і розуміє.... і більш компетентний став в тих, чи інших питаннях!
... а не як весною/чи влітку...


мене не вражають гарне володінння англійською мовою, хай краще б Він її не знав, для цього існують перекладачі
де зниження тарифів?
де зрушення?
де зниження тарифів?
де ліквідація драконовських перепон в одержанні субсидії?
де збільшення соціальних норм на компослуги?
Вони порівнюють споживання газу в Україні і в Європі, забуваючі, що Європа омивається теплою окіанічним течею, яка Гольфстрімом називається. В школі їм краще потрібно було вчитися, тоді б знали, що через Гольфстрім у Європі середня зимова температура десь 10 на градусів вища, чим в Україні.
Дурять народ цим, а люди шалені гроші платять за газ!!!
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 19 жов, 2019 21:31, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 21:27

  centurionus написав:Складного нічого немає, якщо є елементарний досвід управління та воля. Підручники продивитися ще можна: "Теорія держави та права" та "Політекономія". Не треба бути "доцентом", "доктором грантоїдства" і т.і. Лукашенко - приклад. Комсомол, чотири роки армії, "бріфінги" з доярками та робітниками - весь секрет успіху керівника. Сформулював та поставив задачу, перевірив виконання, заохотив або покарав показово. Крапка.
Покарання - необхідний елемент. Без остраху ніхто з бюрократів не працюватиме ефективно.

Именно.
Скажу больше. Грантоеды специализируются по грантоедству.
У меня такое ощущение, что, может, пора локомотив с виртуального государства поворачивать в сторону реальной экономики?
Вы не можете найти 500 честных профессионалов на посты директоров госпредприятий?
Три раза ха-ха.
Их просто никто не искал.
Зелю после победы окучивали грантоеды. Один мой знакомец, любитель поговорить и ничего не сделавший особо, но зато опытный в подковерных околовластных играх как-то откровенно сказал, что грантоеды его и похоронят. Я особо ему не поверил. Потому что нужно быть идиотом, чтобы не замечать и не понимать насущных потребностей страны. Зеля вроде и понимал.
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 21:32

  Yuri_61 написав:
  Долярчик написав:.... але погодьтесь, що він вже багато чого знає і розуміє.... і більш компетентний став в тих, чи інших питаннях!
... а не як весною/чи влітку...


мене не вражають гарне володінння англійською мовою, хай краще б Він її не знав, для цього існують перекладачі
де зниження тарифів?
де зрушення?

... де посадки?
... де....
- а давайте хоч до весни дочекаємо, а краще до літа! - а там, вже сміло можете кидатись камінням, якщо буде все так, як є зараз....
- ок?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 23:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:1,17 хіба якщо Трампу дійсьно імпічмент оголосять, і то не факт. Зараз поки 1,117 - це пів відсотка від верхньої межі (1,11). Карднального нічого не станеться, 1,09 було зовсім недавно (знову ж, все залежить від ресурсів і завдань). А от якщо таки жорсткий...

прошу прощение, 1 пропустил
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 23:43

  SILVER_UA написав:
  orest написав:1,17 хіба якщо Трампу дійсьно імпічмент оголосять, і то не факт. Зараз поки 1,117 - це пів відсотка від верхньої межі (1,11). Карднального нічого не станеться, 1,09 було зовсім недавно (знову ж, все залежить від ресурсів і завдань). А от якщо таки жорсткий...

прошу прощение, 1 пропустил

нет прощения)) тут у многих сердце в пятки ушло при виде этой комбинации цифр) :D
валерчик
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 06:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:де зниження тарифів?
де зрушення?
де зниження тарифів?
де ліквідація драконовських перепон в одержанні субсидії?
де збільшення соціальних норм на компослуги?
Вони порівнюють споживання газу в Україні і в Європі, забуваючі, що Європа омивається теплою окіанічним течею, яка Гольфстрімом називається. В школі їм краще потрібно було вчитися, тоді б знали, що через Гольфстрім у Європі середня зимова температура десь 10 на градусів вища, чим в Україні.
Дурять народ цим, а люди шалені гроші платять за газ!!!


Вибачайте, шановний, але хтось за Ваш газ має таки сплатити.
Або Ви зі своєї кишені, або інші зі свїх податків.
У перщому випадку, Ви, принаймні, будете вимушені намагатися заощаджувати - а ось цього бажання з Вашого емоційного поста геть не випливає.
У другому Ви і далі будете марнотратити гроші іншмх.
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