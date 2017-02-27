Долярчик написав:.... але погодьтесь, що він вже багато чого знає і розуміє.... і більш компетентний став в тих, чи інших питаннях! ... а не як весною/чи влітку...
мене не вражають гарне володінння англійською мовою, хай краще б Він її не знав, для цього існують перекладачі де зниження тарифів? де зрушення? де зниження тарифів? де ліквідація драконовських перепон в одержанні субсидії? де збільшення соціальних норм на компослуги? Вони порівнюють споживання газу в Україні і в Європі, забуваючі, що Європа омивається теплою окіанічним течею, яка Гольфстрімом називається. В школі їм краще потрібно було вчитися, тоді б знали, що через Гольфстрім у Європі середня зимова температура десь 10 на градусів вища, чим в Україні. Дурять народ цим, а люди шалені гроші платять за газ!!!
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 19 жов, 2019 21:31, всього редагувалось 1 раз.
centurionus написав:Складного нічого немає, якщо є елементарний досвід управління та воля. Підручники продивитися ще можна: "Теорія держави та права" та "Політекономія". Не треба бути "доцентом", "доктором грантоїдства" і т.і. Лукашенко - приклад. Комсомол, чотири роки армії, "бріфінги" з доярками та робітниками - весь секрет успіху керівника. Сформулював та поставив задачу, перевірив виконання, заохотив або покарав показово. Крапка. Покарання - необхідний елемент. Без остраху ніхто з бюрократів не працюватиме ефективно.
Именно. Скажу больше. Грантоеды специализируются по грантоедству. У меня такое ощущение, что, может, пора локомотив с виртуального государства поворачивать в сторону реальной экономики? Вы не можете найти 500 честных профессионалов на посты директоров госпредприятий? Три раза ха-ха. Их просто никто не искал. Зелю после победы окучивали грантоеды. Один мой знакомец, любитель поговорить и ничего не сделавший особо, но зато опытный в подковерных околовластных играх как-то откровенно сказал, что грантоеды его и похоронят. Я особо ему не поверил. Потому что нужно быть идиотом, чтобы не замечать и не понимать насущных потребностей страны. Зеля вроде и понимал. Вроде.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну
orest написав:1,17 хіба якщо Трампу дійсьно імпічмент оголосять, і то не факт. Зараз поки 1,117 - це пів відсотка від верхньої межі (1,11). Карднального нічого не станеться, 1,09 було зовсім недавно (знову ж, все залежить від ресурсів і завдань). А от якщо таки жорсткий...
orest написав:1,17 хіба якщо Трампу дійсьно імпічмент оголосять, і то не факт. Зараз поки 1,117 - це пів відсотка від верхньої межі (1,11). Карднального нічого не станеться, 1,09 було зовсім недавно (знову ж, все залежить від ресурсів і завдань). А от якщо таки жорсткий...
прошу прощение, 1 пропустил
нет прощения)) тут у многих сердце в пятки ушло при виде этой комбинации цифр)
Yuri_61 написав:де зниження тарифів? де зрушення? де зниження тарифів? де ліквідація драконовських перепон в одержанні субсидії? де збільшення соціальних норм на компослуги? Вони порівнюють споживання газу в Україні і в Європі, забуваючі, що Європа омивається теплою окіанічним течею, яка Гольфстрімом називається. В школі їм краще потрібно було вчитися, тоді б знали, що через Гольфстрім у Європі середня зимова температура десь 10 на градусів вища, чим в Україні. Дурять народ цим, а люди шалені гроші платять за газ!!!
Вибачайте, шановний, але хтось за Ваш газ має таки сплатити. Або Ви зі своєї кишені, або інші зі свїх податків. У перщому випадку, Ви, принаймні, будете вимушені намагатися заощаджувати - а ось цього бажання з Вашого емоційного поста геть не випливає. У другому Ви і далі будете марнотратити гроші іншмх.
Легше сказати що не робити. Коли я, будучі співвласником і заступником директора фірми на якій працювало 150 осіб пахав так, що ледве пересував кінцівки під кінець робочого дня, а дебіли експедитори ше й серед ночі телефонували - мені надзвичайно важко уявити як можна протягом 14-ти годин влаштовувати муторне шоу з поїдання піцци замість того щоб напружено працювати, коли в твоєму підпорядкуванні знаходиться 30-38 мільйонів душ країни яка знаходиться в стані гібридної війни з другою армією світу! Ну от як? Я не розумію, мене 150 осіб виснажували повністю, а йому десятки мільйонів і по барабану, точніше чимось по клавішах роялю. Ну от як?
... все правильно описано про..... пороха
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Yuri_61 написав:дуже дивне "шоу" Зе з 14 годинним марфмоном - інтерв"ю повторюсь дуже дивне як для мене, ефективної людини дуже негативно все це я сприймаю менше слів, більше справ, що по мені несерйозно все це
.... але погодьтесь, що він вже багато чого знає і розуміє.... і більш компетентний став в тих, чи інших питаннях! ... а не як весною/чи влітку...
Чегооооо???? Кто-кто много знает? Кто понимает??? Долярчик, не уподобляйтесь своему кумиру, вы же зарабатываете деньги СВОИМ трудом. Не может, человек, чьей профессией 20 лет было ОЗВУЧИВАНИЕ ЧУЖИХ текстов, иметь собственное мнение и быть умным. Даже если он и был смышленым мальчиком в начале 90-х, то это время прошло безвозвратно. Не может человек, по самые уши замазанный коррупцией еще до выборов, бороться с той же коррупцией. Вообще никак не может. Это противоестественно. Не был и не станет компетентным Зеленский никогда. Просто потому, что для того, чтобы стать компетентным, нужно с утра до ночи заниматься этим делом. Причем одним, а не тысячами разнообразных вопросов одновременно, как положено руководителю высочайшего ранга. Даже если Зе гений, уникум и умеет в его возрасте впитывать в себя информацию как 18-летний, то всё равно профессионалом и компетентным нужно становиться ДО выборов, а не к концу каденции. Нам такой президент нах не нужен. Что, ждать еще 4 года пока оно оботрет молоко с губ? 100 дней ему мало чтобы отчитаться (хотя все до него отчитывались, даже де***), дать еще 100 дней? Так и они уже к концу подходят. Будет оно отчитываться - видимо, потребует еще отсрочку. Долярчик, вы голосовали за это зеленое недоразумение потому что "хуже не будет"? Хочу вас обнадёжить и обрадовать - БУДЕТ! Готовьтесь.
Долярчик написав:.... але погодьтесь, що він вже багато чого знає і розуміє.... і більш компетентний став в тих, чи інших питаннях! ... а не як весною/чи влітку...
мене не вражають гарне володінння англійською мовою, хай краще б Він її не знав, для цього існують перекладачі де зниження тарифів? де зрушення? де зниження тарифів? де ліквідація драконовських перепон в одержанні субсидії? де збільшення соціальних норм на компослуги? Вони порівнюють споживання газу в Україні і в Європі, забуваючі, що Європа омивається теплою окіанічним течею, яка Гольфстрімом називається. В школі їм краще потрібно було вчитися, тоді б знали, що через Гольфстрім у Європі середня зимова температура десь 10 на градусів вища, чим в Україні. Дурять народ цим, а люди шалені гроші платять за газ!!!
Кто вам доктор что вы популистские лозунги принимали за обещания? Серьезно думали что тарифы поднял "мародер Порошенко"? И про гарне володiння англiйскоi повеселило