orest написав:"Відтермінування виходу з ЄС – помилка": Туск отримав запит на перенесення Brexit від Джонсона https://24tv.ua/tusk_otrimav_zapit_vid_ ... t_n1221694 Плюс події в Іспанії... Може й вдасться й іншу межу трохи перетиснути і 1,085 спробувати...
не знаю як з €, але £, київські бориги почали брати дорожче. На опті до голосування брали по 31.55 максимум, зараз вже 31.62 і це при тому, що долар на налі впав.
холява написав:Для начала почитайте ...https://telegraf.com.ua/ukraina/politik ... henka.html ..а там, дождемся МВФ и к зиме разберемся с тарифами и налогами ))) .....надеюсь Вы никуда не свалите
... і Вам доброго дня! - я ніде не "звалю", так як тут "пустив коріння" ... і люблю СВОЮ ЗЕМЛЮ!
.... а що-до того посилання, то от з-відти: "Напомним, Петр Порошенко фигурирует в 14 криминальных делах. " ... так що - "...далі буде!"
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:"Напомним, Петр Порошенко фигурирует в 14 криминальных делах. " ... так що - "...далі буде!"
Понаоткрывать кучу дел много ума не нужно. Скорее, множество открытых дел - это признак недостаточности ума и отсутствия каких-либо аргументов и доказательств - банальное упование на "авось", может, хоть в одном деле хоть что-то хоть за что-то зацепится. Люди думающие это прекрасно понимают, а охлос с радостью жрёт картинку из Г+Г. Вы для себя хотя бы определитесь - вы думающий или телезритель?
Далі не буде нічого - ці "діла" потихеньку будуть жевріти до кінця строку позову і по одному-два позакриваються. ПОП на відміну від Зе має неабиякий інтелект і тому щоб його на чомусь зловити треба мати як мінімум не гірший. А от тут вже проблемка. Ускладнити йому життя - цілком можуть. А от щось путнє народити - вже ні.
orest написав:Плюс події в Іспанії... Може й вдасться й іншу межу трохи перетиснути і 1,085 спробувати...
пока испанские страсти никак не влияли вроде или без Них евро могло закончить пятницу выше 1,117 ?
Поки що не впливали. Але все динамічно міняється https://lb.ua/world/2019/10/20/440184_k ... utsii.html Окремо брекзіт, події в Каталонії 2017, Сирія кардинального впливу не мали. Та зараз ми маємо все і зразу, підсилене політичним паралічем у Вашингтоні. Трамп хотів активізувати регіональних лідерів, але ті, на кого він розраховував, частково підвели, зате вабанк пішли інші... А є ще небезпека від італійської бс, є зомбі дойчебанк. Хто зна, хто і на який важіль натисне завтра... Щодо нас і грн. поки також без змін, але динамічні зрушення у зовнішній політико-економічній ситуації можуть сильно і швидко все змінити. МВФ повертається перевіряти "новийбюджет2020" і поспілкуватися ще з кимось крім неадекватів з нашої делегації (можуть бути неочікувані і дуже інформативні зустрічі) Враховуючи продовження арешту на активи ІВК та актвні наїзди на оточення ПОП, ОВГЗ можуть втратити популярність, навіть семирічні...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
холява ... можливо.... можливо.... - а от його друзі, може десь і затупили
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!