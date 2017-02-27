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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2512251325142515>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 300
Не нижче 24.50
53%
160
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
35
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 300
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 10:43

Долярчик


Здравствуйте .
Всем Здоровья и Всяческих Благ !

Вот ведь как у нас на форуме получаеться , есть ДВЕ Звезды , Вы И мой любимчик, Юрий 61 !
Вот , как только Вы и ЮРИЙ , заведете дискуссию, форум оживает , отвечает Вам .

Для начала почитайте ...https://telegraf.com.ua/ukraina/politik ... henka.html
..а там, дождемся МВФ и к зиме разберемся с тарифами и налогами )))
.....надеюсь Вы никуда не свалите
холява
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 10:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:Плюс події в Іспанії... Може й вдасться й іншу межу трохи перетиснути і 1,085 спробувати...

пока испанские страсти никак не влияли вроде или без Них евро могло закончить пятницу выше 1,117 ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 11:02

  orest написав:"Відтермінування виходу з ЄС – помилка": Туск отримав запит на перенесення Brexit від Джонсона https://24tv.ua/tusk_otrimav_zapit_vid_ ... t_n1221694 Плюс події в Іспанії... Може й вдасться й іншу межу трохи перетиснути і 1,085 спробувати...

не знаю як з €, але £, київські бориги почали брати дорожче. На опті до голосування брали по 31.55 максимум, зараз вже 31.62 і це при тому, що долар на налі впав.

*Відправлено з Чату
Senkiv
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 11:07

Україна - понад усе!

  холява написав:Для начала почитайте ...https://telegraf.com.ua/ukraina/politik ... henka.html
..а там, дождемся МВФ и к зиме разберемся с тарифами и налогами )))
.....надеюсь Вы никуда не свалите

... і Вам доброго дня!
- я ніде не "звалю", так як тут "пустив коріння" :) ... і люблю СВОЮ ЗЕМЛЮ!

.... а що-до того посилання, то от з-відти:
"Напомним, Петр Порошенко фигурирует в 14 криминальных делах. "
... так що - "...далі буде!" :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 11:13

Долярчик


...я надеюсь , что Вы не думаете, что Петр Алексеевич настолько тупой , что не провел свои сделки соблюдая ВСЕ юридические формальности ...
холява
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 11:41

  холява написав:.....надеюсь Вы никуда не свалите


думаю, що в багатьох тут - інша думка :lol:
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 11:42

  Долярчик написав:"Напомним, Петр Порошенко фигурирует в 14 криминальных делах. "
... так що - "...далі буде!" :)

Понаоткрывать кучу дел много ума не нужно. Скорее, множество открытых дел - это признак недостаточности ума и отсутствия каких-либо аргументов и доказательств - банальное упование на "авось", может, хоть в одном деле хоть что-то хоть за что-то зацепится.
Люди думающие это прекрасно понимают, а охлос с радостью жрёт картинку из Г+Г.
Вы для себя хотя бы определитесь - вы думающий или телезритель?

Далі не буде нічого - ці "діла" потихеньку будуть жевріти до кінця строку позову і по одному-два позакриваються. ПОП на відміну від Зе має неабиякий інтелект і тому щоб його на чомусь зловити треба мати як мінімум не гірший. А от тут вже проблемка. Ускладнити йому життя - цілком можуть. А от щось путнє народити - вже ні.
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 11:49

  SILVER_UA написав:
  orest написав:Плюс події в Іспанії... Може й вдасться й іншу межу трохи перетиснути і 1,085 спробувати...

пока испанские страсти никак не влияли вроде или без Них евро могло закончить пятницу выше 1,117 ?

Поки що не впливали. Але все динамічно міняється https://lb.ua/world/2019/10/20/440184_k ... utsii.html
Окремо брекзіт, події в Каталонії 2017, Сирія кардинального впливу не мали. Та зараз ми маємо все і зразу, підсилене політичним паралічем у Вашингтоні. Трамп хотів активізувати регіональних лідерів, але ті, на кого він розраховував, частково підвели, зате вабанк пішли інші... А є ще небезпека від італійської бс, є зомбі дойчебанк. Хто зна, хто і на який важіль натисне завтра...
Щодо нас і грн. поки також без змін, але динамічні зрушення у зовнішній політико-економічній ситуації можуть сильно і швидко все змінити. МВФ повертається перевіряти "новийбюджет2020" і поспілкуватися ще з кимось крім неадекватів з нашої делегації (можуть бути неочікувані і дуже інформативні зустрічі)
Враховуючи продовження арешту на активи ІВК та актвні наїзди на оточення ПОП, ОВГЗ можуть втратити популярність, навіть семирічні...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 11:53

холява
... можливо.... можливо.... - а от його друзі, може десь і затупили ;)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 12:00

Пробачте за офтоп, але які у кого думки щодо курсу на наступний тиждень, та до кінця року?
Я думаю, натижні трохи спустимось, а до кінця року буде ріст десь до 26 - 26,5...
Що скажете??
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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