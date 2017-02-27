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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2512251325142515

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 300
Не нижче 24.50
53%
160
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
35
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 300
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 12:00

orest

23 откладывается?

Или сначала зимой 27,а потом на 23?

А то вектор думок как-то на 180 градусов развернулся,я уже в блокноте записал 22.хх в мае,а тут уже смута на горизонте?
Востаннє редагувалось somilitark в Нед 20 жов, 2019 12:03, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 12:03

"... не май 100 рублів, а май 100 друзів!" ©®™

... і Зе - не потрібно мати "вищого розуму" - достатньо мати розумних друзів довкола себе, а також у Прокуратурі/ЗСУ/НБУ і т. д...... по списку :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 12:03

  Долярчик написав:холява
... можливо.... можливо.... - а от його друзі, може десь і затупили ;)

Це все ж набагато краще ніж спалитись ЩЕ ДО ВИБОРІВ з офшорними компаніями на Кіпрі, віллою в Італії серед москалів, участю в дерибані коштів вкладників ПриватБанка.
Ніхто не застрахований від чужої дурості, але що стосується себе самого - тут треба бути акуратним. Що вже зробив ПОП і не може Зе (фактично вже спалився).
То ж, як казав наш співфорумчанин - відро попкорну і спостерігаємо.
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 12:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:За год ДОЛЛАРОВЫЙ долг увеличился на 7 миллиардов! То есть почти на 10%.


Рік назад експерти дружно лякали великими виплатами за боргами у 2019, але Мінфін не розгубився і
Министерство финансов Украины за первые три квартала 2019 года заимствовало в государственный бюджет долгов на общую сумму 351 млрд грн ($14 млрд) — это на 53 млрд грн ($2 млрд) больше, чем погасили долгов. https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... go-356020/
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 12:08

заипали

Політичні дискусії обсуждайте своих политдятлов там...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 12:08

  somilitark написав:orest

23 откладывается?

Или сначала зимой 27,а потом на 23?

А то вектор думок как-то на 180 градусов развернулся,я уже в блокноте записал 22.хх в мае,а тут уже смута на горизонте?

... куди вітер - туди дим! ;)
(це я про нашого Гуру, чи горе-прогнозера-хФахівця) :mrgreen:

- може образиться..... - але після того, як мене тут згадує, час-від-часу, злим словом..... - нехай ображається! 8)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 12:12

  asti написав:Пробачте за офтоп, але які у кого думки щодо курсу на наступний тиждень, та до кінця року?
Я думаю, натижні трохи спустимось, а до кінця року буде ріст десь до 26 - 26,5...
Що скажете??


мб как надулся в пятницу так и сдуется в понедельник-вторник.
чр дохлый, даже не думал что настолько всё там печально (продавать по 24.95 когда мб 25.13 закрылся - ну это какой-то позор). :cry:
ставку опять не рискнут сильно понижать, максимум опять -0.5%, скажут что из-за привата и бени.
пока большие сомнения в 26 - 26.5 до конца года.
будут дальше выдавливать дешевую валюту пока есть такая возможность.
на истину в последней инстанции не претендую. :)
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 12:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Делается это так.
1. Сперва народ должен забыть про то что в его стране идет война и 90% границы окружено вражескими войсками. Его нужно чем-тоотвлеч и не напоминать. 2. Привести к власти не компетентных людей, чтобы они облажались. Это создаст нужную атмосферу внутри и картинку снаружи. После этого открывается куча возможностей. От внедрения откровенно своих на очередных выборах, до открытого вторжения. Это у обычного человека как правило, один два инструмента для реализации своих планов. У организации, и тем более такой страны, таких инструментов очень много, и они задействованы одновременно.
Например как на выборах. Можно было одновременно распространять ложь и откровенны треш про пороха, одновременно продвигать тимашонку, одновременно давить из ордло, одновременно ставить на зажоп-у зажиття + опоблок, и при этом продвигать клоуна и ещё много чего делалось. Шансов у противостоять у одного человека такой организации нет.

Изменения курса несомненно важный вопрос в дневной, недельной или месячной перспективе, но в это время реализуются совсем другие задачи, про которые никто и нигде уже не говорит. Или все думают что успеют выскочить?
malchinko_vitaliy
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