orest
23 откладывается?
Или сначала зимой 27,а потом на 23?
А то вектор думок как-то на 180 градусов развернулся,я уже в блокноте записал 22.хх в мае,а тут уже смута на горизонте?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 жов, 2019 12:00
orest
23 откладывается?
Или сначала зимой 27,а потом на 23?
А то вектор думок как-то на 180 градусов развернулся,я уже в блокноте записал 22.хх в мае,а тут уже смута на горизонте?
Востаннє редагувалось somilitark в Нед 20 жов, 2019 12:03, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Нед 20 жов, 2019 12:03
"... не май 100 рублів, а май 100 друзів!" ©®™
... і Зе - не потрібно мати "вищого розуму" - достатньо мати розумних друзів довкола себе, а також у Прокуратурі/ЗСУ/НБУ і т. д...... по списку
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 20 жов, 2019 12:03
Це все ж набагато краще ніж спалитись ЩЕ ДО ВИБОРІВ з офшорними компаніями на Кіпрі, віллою в Італії серед москалів, участю в дерибані коштів вкладників ПриватБанка.
Ніхто не застрахований від чужої дурості, але що стосується себе самого - тут треба бути акуратним. Що вже зробив ПОП і не може Зе (фактично вже спалився).
То ж, як казав наш співфорумчанин - відро попкорну і спостерігаємо.
Додано: Нед 20 жов, 2019 12:08
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Рік назад експерти дружно лякали великими виплатами за боргами у 2019, але Мінфін не розгубився і
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Нед 20 жов, 2019 12:08
заипали
Політичні дискусії обсуждайте своих политдятлов там...
а шо делать?
Додано: Нед 20 жов, 2019 12:08
... куди вітер - туди дим!
(це я про нашого Гуру, чи горе-прогнозера-хФахівця)
- може образиться..... - але після того, як мене тут згадує, час-від-часу, злим словом..... - нехай ображається!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 20 жов, 2019 12:12
мб как надулся в пятницу так и сдуется в понедельник-вторник.
чр дохлый, даже не думал что настолько всё там печально (продавать по 24.95 когда мб 25.13 закрылся - ну это какой-то позор).
ставку опять не рискнут сильно понижать, максимум опять -0.5%, скажут что из-за привата и бени.
пока большие сомнения в 26 - 26.5 до конца года.
будут дальше выдавливать дешевую валюту пока есть такая возможность.
на истину в последней инстанции не претендую.
Додано: Нед 20 жов, 2019 12:24
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Делается это так.
1. Сперва народ должен забыть про то что в его стране идет война и 90% границы окружено вражескими войсками. Его нужно чем-тоотвлеч и не напоминать. 2. Привести к власти не компетентных людей, чтобы они облажались. Это создаст нужную атмосферу внутри и картинку снаружи. После этого открывается куча возможностей. От внедрения откровенно своих на очередных выборах, до открытого вторжения. Это у обычного человека как правило, один два инструмента для реализации своих планов. У организации, и тем более такой страны, таких инструментов очень много, и они задействованы одновременно.
Например как на выборах. Можно было одновременно распространять ложь и откровенны треш про пороха, одновременно продвигать тимашонку, одновременно давить из ордло, одновременно ставить на зажоп-у зажиття + опоблок, и при этом продвигать клоуна и ещё много чего делалось. Шансов у противостоять у одного человека такой организации нет.
Изменения курса несомненно важный вопрос в дневной, недельной или месячной перспективе, но в это время реализуются совсем другие задачи, про которые никто и нигде уже не говорит. Или все думают что успеют выскочить?
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