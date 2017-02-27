Додано: Нед 20 жов, 2019 12:24

Делается это так.

1. Сперва народ должен забыть про то что в его стране идет война и 90% границы окружено вражескими войсками. Его нужно чем-тоотвлеч и не напоминать. 2. Привести к власти не компетентных людей, чтобы они облажались. Это создаст нужную атмосферу внутри и картинку снаружи. После этого открывается куча возможностей. От внедрения откровенно своих на очередных выборах, до открытого вторжения. Это у обычного человека как правило, один два инструмента для реализации своих планов. У организации, и тем более такой страны, таких инструментов очень много, и они задействованы одновременно.

Например как на выборах. Можно было одновременно распространять ложь и откровенны треш про пороха, одновременно продвигать тимашонку, одновременно давить из ордло, одновременно ставить на зажоп-у зажиття + опоблок, и при этом продвигать клоуна и ещё много чего делалось. Шансов у противостоять у одного человека такой организации нет.



Изменения курса несомненно важный вопрос в дневной, недельной или месячной перспективе, но в это время реализуются совсем другие задачи, про которые никто и нигде уже не говорит. Или все думают что успеют выскочить?