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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 жов, 2019 12:08
заипали
Політичні дискусії обсуждайте своих политдятлов там...
а шо делать?
Додано: Нед 20 жов, 2019 12:12
мб как надулся в пятницу так и сдуется в понедельник-вторник.
чр дохлый, даже не думал что настолько всё там печально (продавать по 24.95 когда мб 25.13 закрылся - ну это какой-то позор).
ставку опять не рискнут сильно понижать, максимум опять -0.5%, скажут что из-за привата и бени.
пока большие сомнения в 26 - 26.5 до конца года.
будут дальше выдавливать дешевую валюту пока есть такая возможность.
на истину в последней инстанции не претендую.
Додано: Нед 20 жов, 2019 12:54
Вже ж писав, чекаю на 26 на кінець місяця, початок зростання чекаю з 24-го жовтня, але це тільки моя думка і не більше.
Додано: Нед 20 жов, 2019 12:55
Я тоже так считаю.
К слову, в Киеве появилась отдача '93...
- А я думал, что ниже '95 не спустимся//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Нед 20 жов, 2019 13:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Нед 20 жов, 2019 13:19
Можна ризикнути!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Нед 20 жов, 2019 14:21
Вітаю, ми тут були свідками, коли вектор Ваших думок мінявся кардинальніше, частіше, з значно менш вагомих причин.
23, як на мою думку, - стратегічна ціль зумовлена певними обєктвними і субєктивними чинниками, які я перерахував. Але тоді я й навів обставини (зрештою, як завжди), згідно яких це може не статися. Зараз імовірність вагомих небезпек росте. Тому я їх вказав і звернув на це увагу. Поки 23 не відміняється.
Я не клумба, щоб комусь подобатися. Пишу не для визнання, поваги чи плюсів, а для того, щоб у звичайних читачів було більше інформації для розуміння ситуації і прийняття рішень.
П.С. А паньство нехай саме вирішує що читати і кого слухати. Альтернатив, слава Богу і адміністрації ресурсу, тут вистачає. Від Сибарита з zzzzzz до багатобуквенного з долярчиками...
П.П.С. Щодо курсу до кінця місяця і року писав розгорнуто з аргументами, нічого, поки не змінилося, повторюватися змісту не бачу.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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