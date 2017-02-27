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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2511251225132514

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 300
Не нижче 24.50
53%
160
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
35
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 300
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 12:08

заипали

Політичні дискусії обсуждайте своих политдятлов там...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 12:12

  asti написав:Пробачте за офтоп, але які у кого думки щодо курсу на наступний тиждень, та до кінця року?
Я думаю, натижні трохи спустимось, а до кінця року буде ріст десь до 26 - 26,5...
Що скажете??


мб как надулся в пятницу так и сдуется в понедельник-вторник.
чр дохлый, даже не думал что настолько всё там печально (продавать по 24.95 когда мб 25.13 закрылся - ну это какой-то позор). :cry:
ставку опять не рискнут сильно понижать, максимум опять -0.5%, скажут что из-за привата и бени.
пока большие сомнения в 26 - 26.5 до конца года.
будут дальше выдавливать дешевую валюту пока есть такая возможность.
на истину в последней инстанции не претендую. :)
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 12:54

  asti написав:Пробачте за офтоп, але які у кого думки щодо курсу на наступний тиждень, та до кінця року?
Я думаю, натижні трохи спустимось, а до кінця року буде ріст десь до 26 - 26,5...
Що скажете??

Вже ж писав, чекаю на 26 на кінець місяця, початок зростання чекаю з 24-го жовтня, але це тільки моя думка і не більше.
sinus
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 12:55

  Alex2007 написав:
  asti написав:Пробачте за офтоп, але які у кого думки щодо курсу на наступний тиждень, та до кінця року?
Я думаю, натижні трохи спустимось, а до кінця року буде ріст десь до 26 - 26,5...
Що скажете??
мб как надулся в пятницу так и сдуется в понедельник-вторник.
чр дохлый, даже не думал что настолько всё там печально (продавать по 24.95 когда мб 25.13 закрылся - ну это какой-то позор). :cry:
Я тоже так считаю.
К слову, в Киеве появилась отдача '93...
- А я думал, что ниже '95 не спустимся//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 13:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:К слову, в Киеве появилась отдача '93...


alfa онлайн купляє по 25.0
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 13:19

  Ой+ написав:
  asti написав:К слову, в Киеве появилась отдача '93...
alfa онлайн купляє по 25.0
Можна ризикнути! ;) ;)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 14:21

  somilitark написав:orest

23 откладывается?

Или сначала зимой 27,а потом на 23?

А то вектор думок как-то на 180 градусов развернулся,я уже в блокноте записал 22.хх в мае,а тут уже смута на горизонте?

Вітаю, ми тут були свідками, коли вектор Ваших думок мінявся кардинальніше, частіше, з значно менш вагомих причин.
23, як на мою думку, - стратегічна ціль зумовлена певними обєктвними і субєктивними чинниками, які я перерахував. Але тоді я й навів обставини (зрештою, як завжди), згідно яких це може не статися. Зараз імовірність вагомих небезпек росте. Тому я їх вказав і звернув на це увагу. Поки 23 не відміняється.
Я не клумба, щоб комусь подобатися. Пишу не для визнання, поваги чи плюсів, а для того, щоб у звичайних читачів було більше інформації для розуміння ситуації і прийняття рішень.
П.С. А паньство нехай саме вирішує що читати і кого слухати. Альтернатив, слава Богу і адміністрації ресурсу, тут вистачає. Від Сибарита з zzzzzz до багатобуквенного з долярчиками...
П.П.С. Щодо курсу до кінця місяця і року писав розгорнуто з аргументами, нічого, поки не змінилося, повторюватися змісту не бачу.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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