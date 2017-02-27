Газовщикам накладно обслуживать старые трубы. Газораспределительная система была рассчитана на потребление 120 млрд. куб. м. газа, хотя в 2018 году было потреблено только 32 млрд. куб. м. Поэтому им сейчас приходится обслуживать колоссальные избыточные мощности, которые закладываются в тариф, а значит отражаются на потребителе.



Для оптимизации системы до нынешних объемов потребления, по расчетам Региональной газовой компании, необходимо вкладывать 10 млрд. грн. ежегодно в течение 5-7 лет.



Не обязательно вырезать старые трубы, говорят эксперты. Но модернизировать сети необходимо: уменьшать диаметры газопроводов с переукладкой, понижением давления со среднего на низкое, демонтировать лишнее оборудование, заменять регуляторы давления, старые счетчики на новые.





Как правило, это реконструкция "последней мили" - газопроводов и оборудования на сетях. Только переукладка труб даст снижение затрат минимум на 10%.



"Сейчас на инвестиции в газораспределительные сети направляются амортизационные отчисления в размере 350 млн. грн. Их объем остается неизменным с 1997 года. Только если 22 года назад это было $150 млн., то сейчас – менее $15 млн", – сообщил директор Регионального газовой компании Олег Никоноров.