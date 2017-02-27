asti написав:Пробачте за офтоп, але які у кого думки щодо курсу на наступний тиждень, та до кінця року? Я думаю, натижні трохи спустимось, а до кінця року буде ріст десь до 26 - 26,5... Що скажете??
мб как надулся в пятницу так и сдуется в понедельник-вторник. чр дохлый, даже не думал что настолько всё там печально (продавать по 24.95 когда мб 25.13 закрылся - ну это какой-то позор). ставку опять не рискнут сильно понижать, максимум опять -0.5%, скажут что из-за привата и бени. пока большие сомнения в 26 - 26.5 до конца года. будут дальше выдавливать дешевую валюту пока есть такая возможность. на истину в последней инстанции не претендую.
А то вектор думок как-то на 180 градусов развернулся,я уже в блокноте записал 22.хх в мае,а тут уже смута на горизонте?
Вітаю, ми тут були свідками, коли вектор Ваших думок мінявся кардинальніше, частіше, з значно менш вагомих причин. 23, як на мою думку, - стратегічна ціль зумовлена певними обєктвними і субєктивними чинниками, які я перерахував. Але тоді я й навів обставини (зрештою, як завжди), згідно яких це може не статися. Зараз імовірність вагомих небезпек росте. Тому я їх вказав і звернув на це увагу. Поки 23 не відміняється. Я не клумба, щоб комусь подобатися. Пишу не для визнання, поваги чи плюсів, а для того, щоб у звичайних читачів було більше інформації для розуміння ситуації і прийняття рішень. П.С. А паньство нехай саме вирішує що читати і кого слухати. Альтернатив, слава Богу і адміністрації ресурсу, тут вистачає. Від Сибарита з zzzzzz до багатобуквенного з долярчиками... П.П.С. Щодо курсу до кінця місяця і року писав розгорнуто з аргументами, нічого, поки не змінилося, повторюватися змісту не бачу.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
asti написав: ..... Я тоже так считаю. К слову, в Киеве появилась отдача '93... - А я думал, что ниже '95 не спустимся//)
Харьков по сравнению с вчерашним не опустился, самое узкое 24,97/25,00.
Кстати, давно не вспоминали о ГТС.
Газовщикам накладно обслуживать старые трубы. Газораспределительная система была рассчитана на потребление 120 млрд. куб. м. газа, хотя в 2018 году было потреблено только 32 млрд. куб. м. Поэтому им сейчас приходится обслуживать колоссальные избыточные мощности, которые закладываются в тариф, а значит отражаются на потребителе.
Для оптимизации системы до нынешних объемов потребления, по расчетам Региональной газовой компании, необходимо вкладывать 10 млрд. грн. ежегодно в течение 5-7 лет.
Не обязательно вырезать старые трубы, говорят эксперты. Но модернизировать сети необходимо: уменьшать диаметры газопроводов с переукладкой, понижением давления со среднего на низкое, демонтировать лишнее оборудование, заменять регуляторы давления, старые счетчики на новые.
Как правило, это реконструкция "последней мили" - газопроводов и оборудования на сетях. Только переукладка труб даст снижение затрат минимум на 10%.
"Сейчас на инвестиции в газораспределительные сети направляются амортизационные отчисления в размере 350 млн. грн. Их объем остается неизменным с 1997 года. Только если 22 года назад это было $150 млн., то сейчас – менее $15 млн", – сообщил директор Регионального газовой компании Олег Никоноров.
orest написав:Британські законотворці не підтримали Джонсона і відтермінували брекзіт. В понеділок (може й довше) форекс (а може і не тільки) поковбасить. П.С. Судячи з ситуації довкола Маркарової, скоро адекватів (не підконтрольних і з власною тверезою думкою та досвідом) в КМ (а може й не тільки) не лишиться. Настав зорянй час для дубінськихтищенків і їх карабасівбарабасяв...
там не всё так просто, расколбас на форексе должен был при ответе да или нет, а получилось как в орёл-решка- монета повисла в воздухе...вот и думай теперь - куда всё пойдёт...