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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 жов, 2019 16:08
edvardd написав: orest написав:
Британські законотворці не підтримали Джонсона і відтермінували брекзіт. В понеділок (може й довше) форекс (а може і не тільки) поковбасить.
П.С. Судячи з ситуації довкола Маркарової
, скоро адекватів (не підконтрольних і з власною тверезою думкою та досвідом) в КМ (а може й не тільки) не лишиться. Настав зорянй час для дубінськихтищенків і їх карабасівбарабасяв...
там не всё так просто, расколбас на форексе должен был при ответе да или нет, а получилось как в орёл-решка- монета повисла в воздухе...вот и думай теперь - куда всё пойдёт...
Пока, думаю, вниз, там посмотрим.
А что всё-таки по Маркаровой?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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ЛАД
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Додано: Нед 20 жов, 2019 16:13
ЛАД написав: edvardd написав: orest написав:
Британські законотворці не підтримали Джонсона і відтермінували брекзіт. В понеділок (може й довше) форекс (а може і не тільки) поковбасить.
П.С. Судячи з ситуації довкола Маркарової
, скоро адекватів (не підконтрольних і з власною тверезою думкою та досвідом) в КМ (а може й не тільки) не лишиться. Настав зорянй час для дубінськихтищенків і їх карабасівбарабасяв...
там не всё так просто, расколбас на форексе должен был при ответе да или нет, а получилось как в орёл-решка- монета повисла в воздухе...вот и думай теперь - куда всё пойдёт...
Пока, думаю, вниз, там посмотрим.
А что всё-таки по Маркаровой?
я рискнул, хотел слить евро на выходных, но оставил, есть вероятность пройти 1,12 и чуть выше, а уже потом ниже паритета...
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