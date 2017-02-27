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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 301
Не нижче 24.50
53%
161
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
35
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 301
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 16:08

  edvardd написав:
  orest написав:Британські законотворці не підтримали Джонсона і відтермінували брекзіт. В понеділок (може й довше) форекс (а може і не тільки) поковбасить.
П.С. Судячи з ситуації довкола Маркарової, скоро адекватів (не підконтрольних і з власною тверезою думкою та досвідом) в КМ (а може й не тільки) не лишиться. Настав зорянй час для дубінськихтищенків і їх карабасівбарабасяв...

там не всё так просто, расколбас на форексе должен был при ответе да или нет, а получилось как в орёл-решка- монета повисла в воздухе...вот и думай теперь - куда всё пойдёт...

Пока, думаю, вниз, там посмотрим.
А что всё-таки по Маркаровой?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 16:13

  ЛАД написав:
  edvardd написав:
  orest написав:Британські законотворці не підтримали Джонсона і відтермінували брекзіт. В понеділок (може й довше) форекс (а може і не тільки) поковбасить.
П.С. Судячи з ситуації довкола Маркарової, скоро адекватів (не підконтрольних і з власною тверезою думкою та досвідом) в КМ (а може й не тільки) не лишиться. Настав зорянй час для дубінськихтищенків і їх карабасівбарабасяв...

там не всё так просто, расколбас на форексе должен был при ответе да или нет, а получилось как в орёл-решка- монета повисла в воздухе...вот и думай теперь - куда всё пойдёт...

Пока, думаю, вниз, там посмотрим.
А что всё-таки по Маркаровой?

я рискнул, хотел слить евро на выходных, но оставил, есть вероятность пройти 1,12 и чуть выше, а уже потом ниже паритета...
edvardd
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