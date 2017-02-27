orest написав:Британські законотворці не підтримали Джонсона і відтермінували брекзіт. В понеділок (може й довше) форекс (а може і не тільки) поковбасить. П.С. Судячи з ситуації довкола Маркарової, скоро адекватів (не підконтрольних і з власною тверезою думкою та досвідом) в КМ (а може й не тільки) не лишиться. Настав зорянй час для дубінськихтищенків і їх карабасівбарабасяв...
там не всё так просто, расколбас на форексе должен был при ответе да или нет, а получилось как в орёл-решка- монета повисла в воздухе...вот и думай теперь - куда всё пойдёт...
Пока, думаю, вниз, там посмотрим. А что всё-таки по Маркаровой?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
orest написав:Британські законотворці не підтримали Джонсона і відтермінували брекзіт. В понеділок (може й довше) форекс (а може і не тільки) поковбасить. П.С. Судячи з ситуації довкола Маркарової, скоро адекватів (не підконтрольних і з власною тверезою думкою та досвідом) в КМ (а може й не тільки) не лишиться. Настав зорянй час для дубінськихтищенків і їх карабасівбарабасяв...
там не всё так просто, расколбас на форексе должен был при ответе да или нет, а получилось как в орёл-решка- монета повисла в воздухе...вот и думай теперь - куда всё пойдёт...
Пока, думаю, вниз, там посмотрим. А что всё-таки по Маркаровой?
я рискнул, хотел слить евро на выходных, но оставил, есть вероятность пройти 1,12 и чуть выше, а уже потом ниже паритета...
edvardd Британское правительство запустило чрезвычайный план действий, разработанный на случай выхода страны из состава Евросоюза без сделки (так называемый жесткий Brexit). Об этом сообщил канцлер герцогства Ланкастерского (де-факто министр по особым поручениям) Майкл Гоув, отвечающий за разработку данного плана. «Мы запускаем операцию Yellowhammer, это означает, что мы готовимся выйти без сделки, если отсрочки Brexit предоставлено не будет», — сказал Гоув в интервью Sky News. Он добавил, что после вчерашнего голосования риск «жесткого» Brexit увеличился. Накануне британские депутаты приняли поправку об отсрочке выхода Великобритании из Евросоюза. Она обязывает премьера просить о переносе Brexit на более поздний срок. Борис Джонсон заявил, что не намерен просить об отсрочке. По его словам, позиция правительства Великобритании не изменилась, и страна покинет Евросоюз в запланированный срок. Несмотря на свое заявление, Джонсон все же отправил в Брюссель письмо с просьбой об отсрочке Brexit, но не стал его подписывать, сообщила телерадиокомпания BBC со ссылкой на источник. При этом письмо сопровождалось другим документом, в котором премьер указал, что считает отсрочку ошибкой. Кроме того, Джонсон отправил пояснительную записку, в которой указал, что первое письмо с просьбой об отсрочке было отправлено исключительно ради исполнения закона. Если бы премьер его не отправил, ему бы грозило судебное разбирательство.
orest написав:Британські законотворці не підтримали Джонсона і відтермінували брекзіт. В понеділок (може й довше) форекс (а може і не тільки) поковбасить. П.С. Судячи з ситуації довкола Маркарової, скоро адекватів (не підконтрольних і з власною тверезою думкою та досвідом) в КМ (а може й не тільки) не лишиться. Настав зорянй час для дубінськихтищенків і їх карабасівбарабасяв...
там не всё так просто, расколбас на форексе должен был при ответе да или нет, а получилось как в орёл-решка- монета повисла в воздухе...вот и думай теперь - куда всё пойдёт...
Там все достатньо ясно, завтра впаде. Добре якщо тільки монетка...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Ціни на деякі продукти українського виробництва в Європі виявилися нижчими, аніж безпосередньо в Україні.
Так, українську соняшникову олію в Іспанії можна купити на 15-20% дешевше куряче м'ясо вітчизняного виробництва в Україні теж коштує дорожче, ніж у Прибалтиці чи в Польщі.
"Нюанс в тому, що європейці активно борються за низькі ціни на продовольство для своїх громадян" Пендзин пояснив, що така різниця цін на продукти харчування пов'язана з відмінностями у системі європейського і українського ПДВ (податку на додану вартість).
"В Україні ПДВ абсолютно однаковий – як на промислові, так і на сільськогосподарські товари. Купуючи батон, ми з вами платимо 20% державі. А європейці пішли більш розумним шляхом. У них різний ПДВ на різні товари. ПДВ на сільськогосподарські товари, відповідно до нормативів Євросоюзу, може коливатися від 5% до 7%", – вказав він. в Іспанії ПДВ на продукти харчування становить 5%.
"Тобто український товар, який у нас обкладається 20% ПДВ, їде в Європу "чистеньким" (без податку), оскільки тут ПДВ експортеру повертається. До вартості товару додаються транспортні витрати + 5% ПДВ. У будь-якому випадку, різниця становить близько 10%. І ось, будь ласка, яскравий приклад того, як в Іспанії соняшникова олія дешевша, ніж в Україні", – розповів експерт.
При цьому він звернув увагу, що на сьогоднішній день Україна є найбільшим експортером соняшникової олії в світі. "За приблизними підрахунками, ми сьогодні експортуємо 75-80% того, що виробляємо", – зауважив Пендзин. https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... -shema.htm
jump написав:Ціни на деякі продукти українського виробництва в Європі виявилися нижчими, аніж безпосередньо в Україні.
Так, українську соняшникову олію в Іспанії можна купити на 15-20% дешевше куряче м'ясо вітчизняного виробництва в Україні теж коштує дорожче, ніж у Прибалтиці чи в Польщі.
"Нюанс в тому, що європейці активно борються за низькі ціни на продовольство для своїх громадян" Пендзин пояснив, що така різниця цін на продукти харчування пов'язана з відмінностями у системі європейського і українського ПДВ (податку на додану вартість).
"В Україні ПДВ абсолютно однаковий – як на промислові, так і на сільськогосподарські товари. Купуючи батон, ми з вами платимо 20% державі. А європейці пішли більш розумним шляхом. У них різний ПДВ на різні товари. ПДВ на сільськогосподарські товари, відповідно до нормативів Євросоюзу, може коливатися від 5% до 7%", – вказав він. в Іспанії ПДВ на продукти харчування становить 5%.
"Тобто український товар, який у нас обкладається 20% ПДВ, їде в Європу "чистеньким" (без податку), оскільки тут ПДВ експортеру повертається. До вартості товару додаються транспортні витрати + 5% ПДВ. У будь-якому випадку, різниця становить близько 10%. І ось, будь ласка, яскравий приклад того, як в Іспанії соняшникова олія дешевша, ніж в Україні", – розповів експерт.
При цьому він звернув увагу, що на сьогоднішній день Україна є найбільшим експортером соняшникової олії в світі. "За приблизними підрахунками, ми сьогодні експортуємо 75-80% того, що виробляємо", – зауважив Пендзин. https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... -shema.htm
Коллеги, ну мы ж на фин.форуме, в конце концов. Ценообразование по принципу "издержки +" ушло в историю в перой половине прошлого века. Пока Вы готовы покупать товар по цене на ценнике, в достаточных количествах, никто цену не снизит. Цена снижается продавцом в двух основных случаях: 1.конкурент снизил цену, 2. падает спрос по текущей цене.
И еще один момент. Немцы, американцы, японцы и много кто еще - продают свою продукцию за рубежом дешевле чем на внутреннем рынке. На языке экономики это называется экспансия.
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price