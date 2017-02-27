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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2513251425152516>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 302
Не нижче 24.50
54%
162
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
35
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 16:51

  edvardd написав:
  orest написав:Британські законотворці не підтримали Джонсона і відтермінували брекзіт. В понеділок (може й довше) форекс (а може і не тільки) поковбасить.
П.С. Судячи з ситуації довкола Маркарової, скоро адекватів (не підконтрольних і з власною тверезою думкою та досвідом) в КМ (а може й не тільки) не лишиться. Настав зорянй час для дубінськихтищенків і їх карабасівбарабасяв...

там не всё так просто, расколбас на форексе должен был при ответе да или нет, а получилось как в орёл-решка- монета повисла в воздухе...вот и думай теперь - куда всё пойдёт...

Там все достатньо ясно, завтра впаде. Добре якщо тільки монетка...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 16:54

Ціни на деякі продукти українського виробництва в Європі виявилися нижчими, аніж безпосередньо в Україні.

Так, українську соняшникову олію в Іспанії можна купити на 15-20% дешевше
куряче м'ясо вітчизняного виробництва в Україні теж коштує дорожче, ніж у Прибалтиці чи в Польщі.

"Нюанс в тому, що європейці активно борються за низькі ціни на продовольство для своїх громадян"
Пендзин пояснив, що така різниця цін на продукти харчування пов'язана з відмінностями у системі європейського і українського ПДВ (податку на додану вартість).

"В Україні ПДВ абсолютно однаковий – як на промислові, так і на сільськогосподарські товари. Купуючи батон, ми з вами платимо 20% державі. А європейці пішли більш розумним шляхом. У них різний ПДВ на різні товари. ПДВ на сільськогосподарські товари, відповідно до нормативів Євросоюзу, може коливатися від 5% до 7%", – вказав він.
в Іспанії ПДВ на продукти харчування становить 5%.

"Тобто український товар, який у нас обкладається 20% ПДВ, їде в Європу "чистеньким" (без податку), оскільки тут ПДВ експортеру повертається. До вартості товару додаються транспортні витрати + 5% ПДВ. У будь-якому випадку, різниця становить близько 10%. І ось, будь ласка, яскравий приклад того, як в Іспанії соняшникова олія дешевша, ніж в Україні", – розповів експерт.

При цьому він звернув увагу, що на сьогоднішній день Україна є найбільшим експортером соняшникової олії в світі. "За приблизними підрахунками, ми сьогодні експортуємо 75-80% того, що виробляємо", – зауважив Пендзин.
https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... -shema.htm
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 16:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Судячи з перетурбацій в НАЗК і змін в певних ОДА, переговори довкола Києва закінчені. Все решта мало б йти вже легше і швидше...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 17:41

  jump написав:Ціни на деякі продукти українського виробництва в Європі виявилися нижчими, аніж безпосередньо в Україні.

Так, українську соняшникову олію в Іспанії можна купити на 15-20% дешевше
куряче м'ясо вітчизняного виробництва в Україні теж коштує дорожче, ніж у Прибалтиці чи в Польщі.

"Нюанс в тому, що європейці активно борються за низькі ціни на продовольство для своїх громадян"
Пендзин пояснив, що така різниця цін на продукти харчування пов'язана з відмінностями у системі європейського і українського ПДВ (податку на додану вартість).

"В Україні ПДВ абсолютно однаковий – як на промислові, так і на сільськогосподарські товари. Купуючи батон, ми з вами платимо 20% державі. А європейці пішли більш розумним шляхом. У них різний ПДВ на різні товари. ПДВ на сільськогосподарські товари, відповідно до нормативів Євросоюзу, може коливатися від 5% до 7%", – вказав він.
в Іспанії ПДВ на продукти харчування становить 5%.

"Тобто український товар, який у нас обкладається 20% ПДВ, їде в Європу "чистеньким" (без податку), оскільки тут ПДВ експортеру повертається. До вартості товару додаються транспортні витрати + 5% ПДВ. У будь-якому випадку, різниця становить близько 10%. І ось, будь ласка, яскравий приклад того, як в Іспанії соняшникова олія дешевша, ніж в Україні", – розповів експерт.

При цьому він звернув увагу, що на сьогоднішній день Україна є найбільшим експортером соняшникової олії в світі. "За приблизними підрахунками, ми сьогодні експортуємо 75-80% того, що виробляємо", – зауважив Пендзин.
https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... -shema.htm

5 литров в Испании - 4,60...
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edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 17:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Коллеги, ну мы ж на фин.форуме, в конце концов.
Ценообразование по принципу "издержки +" ушло в историю в перой половине прошлого века.
Пока Вы готовы покупать товар по цене на ценнике, в достаточных количествах, никто цену не снизит.
Цена снижается продавцом в двух основных случаях: 1.конкурент снизил цену, 2. падает спрос по текущей цене.

И еще один момент.
Немцы, американцы, японцы и много кто еще - продают свою продукцию за рубежом дешевле чем на внутреннем рынке. На языке экономики это называется экспансия.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 19:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

в скільки там відкривається форекс?
от і побачим скоро куди побіжить ойра
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 19:22

  flyman написав:в скільки там відкривається форекс?

в 2 по Киеву вроде всегда начинается движение
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 19:28

  vovan_prm написав:Цена снижается продавцом в двух основных случаях: 1.конкурент снизил цену, 2. падает спрос по текущей цене.


3.Когда вы сами хотите увеличить долю рынка в условиях конкуренции.
Увы, 1-й и 3-й случаи у нас невостребованы в большинстве отраслей, поскольку те являются высоко-концентрированными

Что касается пункта 2 - без конкуренции при падении спроса монополист скорее будет повышать цену, чем снижать ее, получая желаемый доход с меньшими удельными расходами
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 19:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:в скільки там відкривається форекс?
от і побачим скоро куди побіжить ойра

Начало начало тихоокеанской сессии 22-00, торги официально стартуют в 0-00 Киева (с 10-00 местного времени), но еще до начала торгов можно давать заявки в режиме "премаркет". Многие брокеры начинают транслировать котировки с 0-00, что так же совпадает с началом азиатской сессии.

Есть смысл смотреть с 0-00.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 19:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

сдалось вам то ойро. недовалюта.
только одна головная боль от него. :)

ПС. Ни Европы, ни его валюты в скором времени вообще не будет. Смысл покупать эту резанную бумагу. Ну разве только по 0.5 :shock: :D
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 20 жов, 2019 20:05, всього редагувалось 3 разів.
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