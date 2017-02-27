Додано: Нед 20 жов, 2019 16:54

Ціни на деякі продукти українського виробництва в Європі виявилися нижчими, аніж безпосередньо в Україні.Так, українську соняшникову олію в Іспанії можна купити на 15-20% дешевшекуряче м'ясо вітчизняного виробництва в Україні теж коштує дорожче, ніж у Прибалтиці чи в Польщі."Нюанс в тому, що європейці активно борються за низькі ціни на продовольство для своїх громадян"Пендзин пояснив, що така різниця цін на продукти харчування пов'язана з відмінностями у системі європейського і українського ПДВ (податку на додану вартість)."В Україні ПДВ абсолютно однаковий – як на промислові, так і на сільськогосподарські товари. Купуючи батон, ми з вами платимо 20% державі. А європейці пішли більш розумним шляхом. У них різний ПДВ на різні товари. ПДВ на сільськогосподарські товари, відповідно до нормативів Євросоюзу, може коливатися від 5% до 7%", – вказав він.в Іспанії ПДВ на продукти харчування становить 5%."Тобто український товар, який у нас обкладається 20% ПДВ, їде в Європу "чистеньким" (без податку), оскільки тут ПДВ експортеру повертається. До вартості товару додаються транспортні витрати + 5% ПДВ. У будь-якому випадку, різниця становить близько 10%. І ось, будь ласка, яскравий приклад того, як в Іспанії соняшникова олія дешевша, ніж в Україні", – розповів експерт.При цьому він звернув увагу, що на сьогоднішній день Україна є найбільшим експортером соняшникової олії в світі. "За приблизними підрахунками, ми сьогодні експортуємо 75-80% того, що виробляємо", – зауважив Пендзин.