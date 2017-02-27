orest написав:Британські законотворці не підтримали Джонсона і відтермінували брекзіт. В понеділок (може й довше) форекс (а може і не тільки) поковбасить. П.С. Судячи з ситуації довкола Маркарової, скоро адекватів (не підконтрольних і з власною тверезою думкою та досвідом) в КМ (а може й не тільки) не лишиться. Настав зорянй час для дубінськихтищенків і їх карабасівбарабасяв...
там не всё так просто, расколбас на форексе должен был при ответе да или нет, а получилось как в орёл-решка- монета повисла в воздухе...вот и думай теперь - куда всё пойдёт...
Там все достатньо ясно, завтра впаде. Добре якщо тільки монетка...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Ціни на деякі продукти українського виробництва в Європі виявилися нижчими, аніж безпосередньо в Україні.
Так, українську соняшникову олію в Іспанії можна купити на 15-20% дешевше куряче м'ясо вітчизняного виробництва в Україні теж коштує дорожче, ніж у Прибалтиці чи в Польщі.
"Нюанс в тому, що європейці активно борються за низькі ціни на продовольство для своїх громадян" Пендзин пояснив, що така різниця цін на продукти харчування пов'язана з відмінностями у системі європейського і українського ПДВ (податку на додану вартість).
"В Україні ПДВ абсолютно однаковий – як на промислові, так і на сільськогосподарські товари. Купуючи батон, ми з вами платимо 20% державі. А європейці пішли більш розумним шляхом. У них різний ПДВ на різні товари. ПДВ на сільськогосподарські товари, відповідно до нормативів Євросоюзу, може коливатися від 5% до 7%", – вказав він. в Іспанії ПДВ на продукти харчування становить 5%.
"Тобто український товар, який у нас обкладається 20% ПДВ, їде в Європу "чистеньким" (без податку), оскільки тут ПДВ експортеру повертається. До вартості товару додаються транспортні витрати + 5% ПДВ. У будь-якому випадку, різниця становить близько 10%. І ось, будь ласка, яскравий приклад того, як в Іспанії соняшникова олія дешевша, ніж в Україні", – розповів експерт.
При цьому він звернув увагу, що на сьогоднішній день Україна є найбільшим експортером соняшникової олії в світі. "За приблизними підрахунками, ми сьогодні експортуємо 75-80% того, що виробляємо", – зауважив Пендзин. https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... -shema.htm
jump написав:Ціни на деякі продукти українського виробництва в Європі виявилися нижчими, аніж безпосередньо в Україні.
Так, українську соняшникову олію в Іспанії можна купити на 15-20% дешевше куряче м'ясо вітчизняного виробництва в Україні теж коштує дорожче, ніж у Прибалтиці чи в Польщі.
"Нюанс в тому, що європейці активно борються за низькі ціни на продовольство для своїх громадян" Пендзин пояснив, що така різниця цін на продукти харчування пов'язана з відмінностями у системі європейського і українського ПДВ (податку на додану вартість).
"В Україні ПДВ абсолютно однаковий – як на промислові, так і на сільськогосподарські товари. Купуючи батон, ми з вами платимо 20% державі. А європейці пішли більш розумним шляхом. У них різний ПДВ на різні товари. ПДВ на сільськогосподарські товари, відповідно до нормативів Євросоюзу, може коливатися від 5% до 7%", – вказав він. в Іспанії ПДВ на продукти харчування становить 5%.
"Тобто український товар, який у нас обкладається 20% ПДВ, їде в Європу "чистеньким" (без податку), оскільки тут ПДВ експортеру повертається. До вартості товару додаються транспортні витрати + 5% ПДВ. У будь-якому випадку, різниця становить близько 10%. І ось, будь ласка, яскравий приклад того, як в Іспанії соняшникова олія дешевша, ніж в Україні", – розповів експерт.
При цьому він звернув увагу, що на сьогоднішній день Україна є найбільшим експортером соняшникової олії в світі. "За приблизними підрахунками, ми сьогодні експортуємо 75-80% того, що виробляємо", – зауважив Пендзин. https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... -shema.htm
Коллеги, ну мы ж на фин.форуме, в конце концов. Ценообразование по принципу "издержки +" ушло в историю в перой половине прошлого века. Пока Вы готовы покупать товар по цене на ценнике, в достаточных количествах, никто цену не снизит. Цена снижается продавцом в двух основных случаях: 1.конкурент снизил цену, 2. падает спрос по текущей цене.
И еще один момент. Немцы, американцы, японцы и много кто еще - продают свою продукцию за рубежом дешевле чем на внутреннем рынке. На языке экономики это называется экспансия.
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price
flyman написав:в скільки там відкривається форекс? от і побачим скоро куди побіжить ойра
Начало начало тихоокеанской сессии 22-00, торги официально стартуют в 0-00 Киева (с 10-00 местного времени), но еще до начала торгов можно давать заявки в режиме "премаркет". Многие брокеры начинают транслировать котировки с 0-00, что так же совпадает с началом азиатской сессии.
Есть смысл смотреть с 0-00.
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price