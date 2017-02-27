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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 жов, 2019 19:51
vovan_prm написав: flyman написав:
в скільки там відкривається форекс?
от і побачим скоро куди побіжить ойра
Начало начало тихоокеанской сессии 22-00, торги официально стартуют в 0-00 Киева (с 10-00 местного времени), но еще до начала торгов можно давать заявки в режиме "премаркет". Многие брокеры начинают транслировать котировки с 0-00, что так же совпадает с началом азиатской сессии.
Есть смысл смотреть с 0-00.
думаю до відкриття міжбанка буде зрозуміло тренд по єврі
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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Додано: Нед 20 жов, 2019 20:10
Alex2007 написав:
сдалось вам то ойро. недовалюта. Смысл покупать эту резанную бумагу.
Слушайте, если евро это недовалюта, то що ж тоді гривня?!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Нед 20 жов, 2019 20:15
asti написав: Alex2007 написав:
сдалось вам то ойро. недовалюта. Смысл покупать эту резанную бумагу.
Слушайте, если евро это недовалюта, то що ж тоді гривня?!
Только золото и пока доллар - настоящие валютные ценности на сейчас.
По крайней мере для меня.
И кое-что еще.
А гривна будет интересна по 35-40 (по состоянию на сейчас; если будут сдавливать пружину дальше - эта цифра будет расти
) - так чтоб спокойно в нее войти на какое-то время без лишнего стрёма.
Остальное - временное.
Востаннє редагувалось Alex2007
в Нед 20 жов, 2019 20:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 20 жов, 2019 20:18
Alex2007 написав:
сдалось вам то ойро. недовалюта.
только одна головная боль от него.
ПС. Ни Европы, ни его валюты в скором времени вообще не будет. Смысл покупать эту резанную бумагу. Ну разве только по 0.5
А какие времена были для евро )
1.60 как сейчас помню.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Нед 20 жов, 2019 20:46
freeze написав:
А какие времена были для евро )
1.60 как сейчас помню.
у меня 3500 осталось купленных па 1.50
а шо делать?
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Додано: Нед 20 жов, 2019 21:03
чик написав: freeze написав:
А какие времена были для евро )
1.60 как сейчас помню.
у меня 3500 осталось купленных па 1.50
скоро надо будет выходить полностью... на момент немного припали от закрытия и колбасит в пределах 20 пип
вот кoзлы:
говоря о накопленных 21 млрд куб. м газа, в компании умалчивают, что их собственного газа в ПХГ не более 7 млрд куб. м, которых в лучшем случае хватит до конца 2019 года
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edvardd
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