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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2513251425152516

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 302
Не нижче 24.50
54%
162
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
35
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 19:51

  vovan_prm написав:
  flyman написав:в скільки там відкривається форекс?
от і побачим скоро куди побіжить ойра

Начало начало тихоокеанской сессии 22-00, торги официально стартуют в 0-00 Киева (с 10-00 местного времени), но еще до начала торгов можно давать заявки в режиме "премаркет". Многие брокеры начинают транслировать котировки с 0-00, что так же совпадает с началом азиатской сессии.

Есть смысл смотреть с 0-00.

думаю до відкриття міжбанка буде зрозуміло тренд по єврі
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 20:10

  Alex2007 написав:сдалось вам то ойро. недовалюта. Смысл покупать эту резанную бумагу.
Слушайте, если евро это недовалюта, то що ж тоді гривня?!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 20:15

  asti написав:
  Alex2007 написав:сдалось вам то ойро. недовалюта. Смысл покупать эту резанную бумагу.
Слушайте, если евро это недовалюта, то що ж тоді гривня?!


Только золото и пока доллар - настоящие валютные ценности на сейчас. :mrgreen:
По крайней мере для меня.
И кое-что еще. :mrgreen:

А гривна будет интересна по 35-40 (по состоянию на сейчас; если будут сдавливать пружину дальше - эта цифра будет расти :D ) - так чтоб спокойно в нее войти на какое-то время без лишнего стрёма.

Остальное - временное. :D
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 20 жов, 2019 20:29, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 20:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Alex2007 написав:сдалось вам то ойро. недовалюта.
только одна головная боль от него. :)

ПС. Ни Европы, ни его валюты в скором времени вообще не будет. Смысл покупать эту резанную бумагу. Ну разве только по 0.5 :shock: :D


А какие времена были для евро )
1.60 как сейчас помню.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 20:46

  freeze написав:А какие времена были для евро )
1.60 как сейчас помню.

у меня 3500 осталось купленных па 1.50 :(
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 21:03

  чик написав:
  freeze написав:А какие времена были для евро )
1.60 как сейчас помню.

у меня 3500 осталось купленных па 1.50 :(

скоро надо будет выходить полностью... на момент немного припали от закрытия и колбасит в пределах 20 пип

вот кoзлы:
говоря о накопленных 21 млрд куб. м газа, в компании умалчивают, что их собственного газа в ПХГ не более 7 млрд куб. м, которых в лучшем случае хватит до конца 2019 года
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 21:41

  freeze написав:
Alex2007 написав:сдалось вам то ойро. недовалюта.
только одна головная боль от него. :)

ПС. Ни Европы, ни его валюты в скором времени вообще не будет. Смысл покупать эту резанную бумагу. Ну разве только по 0.5 :shock: :D


А какие времена были для евро )
1.60 как сейчас помню.

Биткоин тоже по $20000 был. И то и другое - хайп.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 22:11

  Den написав:
  orest написав:
  Den написав:Сегодня утилизировал все у.е и гривны на ЕВРО в среднием получилось по 1,12 буду ждать 1,18 и менять обратно ... :)

1,18?????????????? Коли Ви плануєте побачити цей рівень? Тут і при 1,15 ЄС почне розлазитися.... :?
Планую побажиты вже у жовтни PS до цього ж планую там и фунта в то й же час те ж на 1.18 й взагали рахую що фунт буде коштуваты один евро

Den, Вы еще в евро или уже вышли, а нам не сообщили ?
Игорь
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