Додано: Нед 20 жов, 2019 19:51

vovan_prm написав: flyman написав: в скільки там відкривається форекс?

от і побачим скоро куди побіжить ойра в скільки там відкривається форекс?от і побачим скоро куди побіжить ойра

Начало начало тихоокеанской сессии 22-00, торги официально стартуют в 0-00 Киева (с 10-00 местного времени), но еще до начала торгов можно давать заявки в режиме "премаркет". Многие брокеры начинают транслировать котировки с 0-00, что так же совпадает с началом азиатской сессии.



Есть смысл смотреть с 0-00. Начало начало тихоокеанской сессии 22-00, торги официально стартуют в 0-00 Киева (с 10-00 местного времени), но еще до начала торгов можно давать заявки в режиме "премаркет". Многие брокеры начинают транслировать котировки с 0-00, что так же совпадает с началом азиатской сессии.Есть смысл смотреть с 0-00.

думаю до відкриття міжбанка буде зрозуміло тренд по єврі думаю до відкриття міжбанка буде зрозуміло тренд по єврі

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/