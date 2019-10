Додано: Пон 21 жов, 2019 06:35

vovan_prm написав: Вот у меня в предверии полуночи одна пьяномысль родилась....

Если почти все люди хотят чтоб их интересы отстаивали честные и порядочные люди, Почему же они раз за разом голосуют за долбодятлов?

тому що тре буде нести відповідальність за стадо баранів, честна і порядна людина хотіла би жити спокійно, а не вирішувати проблеми баранів, мати муки совісті, піддавати своє життя надлишковому ризику, так як не відомо скільки є буйних баранів і що вони можуть втнути...

тобто для цього тре з дитинства людину готувати (патриціїв, еліту ...), а в нас незалежності лише 28 років, в поляків з державністю були набагато ліпші справи.



тому що тре буде нести відповідальність за стадо баранів, честна і порядна людина хотіла би жити спокійно, а не вирішувати проблеми баранів, мати муки совісті, піддавати своє життя надлишковому ризику, так як не відомо скільки є буйних баранів і що вони можуть втнути...

тобто для цього тре з дитинства людину готувати (патриціїв, еліту ...), а в нас незалежності лише 28 років, в поляків з державністю були набагато ліпші справи.

Плюс до того, інститут приватної власності, який був знищений і виросло 3 покоління при совку/комуні.

