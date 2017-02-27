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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2514251525162517

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 302
Не нижче 24.50
54%
162
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
35
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 06:35

  vovan_prm написав:Вот у меня в предверии полуночи одна пьяномысль родилась....
Если почти все люди хотят чтоб их интересы отстаивали честные и порядочные люди, Почему же они раз за разом голосуют за долбодятлов?

тому що тре буде нести відповідальність за стадо баранів, честна і порядна людина хотіла би жити спокійно, а не вирішувати проблеми баранів, мати муки совісті, піддавати своє життя надлишковому ризику, так як не відомо скільки є буйних баранів і що вони можуть втнути...
тобто для цього тре з дитинства людину готувати (патриціїв, еліту ...), а в нас незалежності лише 28 років, в поляків з державністю були набагато ліпші справи.

Плюс до того, інститут приватної власності, який був знищений і виросло 3 покоління при совку/комуні.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 06:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

по євро:
двіжняка нема,
видно, всі новини були відіграні ще в п"ятницю
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 07:10

Ждем в 9 двіж по гривні.
wolf1
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 07:41

как я и писал, расчитываю на рост, так и получится:
Несмотря на падение британской валюты, некоторые аналитики по-прежнему настроены оптимистично. Так, в Credit Agricole в среднесрочной перспективе ожидают рост курса фунт/доллар до 1.3600. Это на 5.5% выше текущих котировок.
Глава валютных исследований Credit Agricole по странам Большой десятки Валентин Маринов считает, что новость об отсрочке должна успокоить инвесторов, так как риск выхода из ЕС без сделки сводится к минимуму. По мнению эксперта, сейчас любые попытки падения курса фунта можно использовать для покупки на более выгодных уровнях.

только руку надо держать на пульсе, и не сильно затягивать с выходом...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 07:58

  Alex2007 написав:
  asti написав:
  Alex2007 написав:сдалось вам то Ойро. Недовалюта.
Слушайте, если евро это недовалюта, то що ж тоді гривня?!
И кое-что еще. :mrgreen:
Не томите! :) :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 08:03

  flyman написав:по євро:
двіжняка нема,
видно, всі новини були відіграні ще в п"ятницю
не розумію, якого двіжняка всі чекають по Євро?!
Вихід чи невихід Британії, з угодою чи без істотно впливає на курс фунтА, що і видно на його графіках. Вийде Британія чи не вийде євро до одного місця, тим більше Британія навіть не єврозона. Весь головняк з брекзітом ляже на Британію, адже вони цю кашу заварили собі на голову//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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