vovan_prm написав:Вот у меня в предверии полуночи одна пьяномысль родилась.... Если почти все люди хотят чтоб их интересы отстаивали честные и порядочные люди, Почему же они раз за разом голосуют за долбодятлов?
тому що тре буде нести відповідальність за стадо баранів, честна і порядна людина хотіла би жити спокійно, а не вирішувати проблеми баранів, мати муки совісті, піддавати своє життя надлишковому ризику, так як не відомо скільки є буйних баранів і що вони можуть втнути... тобто для цього тре з дитинства людину готувати (патриціїв, еліту ...), а в нас незалежності лише 28 років, в поляків з державністю були набагато ліпші справи.
Плюс до того, інститут приватної власності, який був знищений і виросло 3 покоління при совку/комуні.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
как я и писал, расчитываю на рост, так и получится:
Несмотря на падение британской валюты, некоторые аналитики по-прежнему настроены оптимистично. Так, в Credit Agricole в среднесрочной перспективе ожидают рост курса фунт/доллар до 1.3600. Это на 5.5% выше текущих котировок. Глава валютных исследований Credit Agricole по странам Большой десятки Валентин Маринов считает, что новость об отсрочке должна успокоить инвесторов, так как риск выхода из ЕС без сделки сводится к минимуму. По мнению эксперта, сейчас любые попытки падения курса фунта можно использовать для покупки на более выгодных уровнях.
только руку надо держать на пульсе, и не сильно затягивать с выходом...
flyman написав:по євро: двіжняка нема, видно, всі новини були відіграні ще в п"ятницю
не розумію, якого двіжняка всі чекають по Євро?! Вихід чи невихід Британії, з угодою чи без істотно впливає на курс фунтА, що і видно на його графіках. Вийде Британія чи не вийде євро до одного місця, тим більше Британія навіть не єврозона. Весь головняк з брекзітом ляже на Британію, адже вони цю кашу заварили собі на голову//)