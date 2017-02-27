Вкладчик1234 написав: Видимо в Украине уже нет более компетентных людей на различные должности, кроме милованушек, фотографов, "докторов наук" после "курсов докторов наук", и прочих "патриотов" с израильскими, латышскими, американскими и пр. паспортами.
После "профессиональных мародеров" пришли "падальщики-самоучки"
компетентных? ну очень сложно найти и не только в гос.аппарат. Компетентность это тяжелый труд на результат, в большинстве случаев нет никакой мотивации делать этот тяжелый труд, и дело не только в деньгах. На твое место в любой момент могут назначить чьё-то протеже, любовника, кума, свата и т.д. Или еще лучше когда некомпетентный руководитель (получивший должность за непрофессиональные заслуги) будет руководить твоей успешностью. Тут уже не до компетентности, а отбиться бы от коллег по цеху и общей неадекватности. Откуда взяться компетентности если люди гонятся за легкими деньгами и должностями?