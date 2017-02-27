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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2516251725182519>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 302
Не нижче 24.50
54%
162
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
35
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 09:42

Я так понимаю Укрдилинг поломался :P
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 09:46

  zzzzzz написав:Я так понимаю Укрдилинг поломался :P

че ? посыпался межбанк вроде в направлении к 25
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 09:50

  zzzzzz написав:Я так понимаю Укрдилинг поломался :P
уже работает! :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 09:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Здається нбу поливає..
twin
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 10:01

  Вкладчик1234 написав:
Видимо в Украине уже нет более компетентных людей на различные должности, кроме милованушек, фотографов, "докторов наук" после "курсов докторов наук", и прочих "патриотов" с израильскими, латышскими, американскими и пр. паспортами.

После "профессиональных мародеров" пришли "падальщики-самоучки" :(

компетентных? ну очень сложно найти и не только в гос.аппарат. Компетентность это тяжелый труд на результат, в большинстве случаев нет никакой мотивации делать этот тяжелый труд, и дело не только в деньгах. На твое место в любой момент могут назначить чьё-то протеже, любовника, кума, свата и т.д. Или еще лучше когда некомпетентный руководитель (получивший должность за непрофессиональные заслуги) будет руководить твоей успешностью. Тут уже не до компетентности, а отбиться бы от коллег по цеху и общей неадекватности. Откуда взяться компетентности если люди гонятся за легкими деньгами и должностями?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 10:06

  SILVER_UA написав:
  zzzzzz написав:Я так понимаю Укрдилинг поломался :P

че ? посыпался межбанк вроде в направлении к 25

таки идем на 23? :mrgreen:
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 10:09

  Andrew_ написав:
  SILVER_UA написав:
  zzzzzz написав:Я так понимаю Укрдилинг поломался :P

че ? посыпался межбанк вроде в направлении к 25

таки идем на 23? :mrgreen:

у мене чуйка, що найближчим часом, будемо навколо 25:00 вертітись
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 10:11

  twin написав:Здається нбу поливає..

НБУ прекратил покупку долларов на межбанке
https://www.rbc.ua/rus/news/nbu-prekrat ... 42286.html
fler
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 10:13

Вибухові новини

Мир стоит на пороге нового глобального финансового кризиса
http://expert.in.ua/novosti/0/283-mir-s ... e-guardian
... а тем временем... :D
Україна на межі економічного прориву - Мілованов
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/2019102 ... mylovanov/
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 10:17

  flyman написав:Плюс до того, інститут приватної власності, який був знищений і виросло 3 покоління при совку/комуні.

Это как раз влияет не на элиту, а на количество баранов. :)
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