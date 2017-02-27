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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2516251725182519

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 302
Не нижче 24.50
54%
162
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
35
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 10:22

  twin написав:Здається нбу поливає..
з чого б це? Усіх голодних нагодували у п'ятницю.
Скоро відкупляти буде//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 10:24

  fler написав:
  twin написав:Здається нбу поливає..

НБУ прекратил покупку долларов на межбанке
https://www.rbc.ua/rus/news/nbu-prekrat ... 42286.html

Ну от що за дебілкуваті заголовки ? Мало того , що вони брехливі , так ще й взагалі неграмотні часом ...
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 10:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vovakwasov написав:у мене чуйка, що найближчим часом, будемо навколо 25:00 вертітись

...пересічних будуть вертіти... :mrgreen: .... як і завжди вертять... :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 10:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:Скоро відкупляти буде

на 25,02 ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 10:48

евро растёт

Зображення
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 10:48

  vitaliian написав:
  Вкладчик1234 написав:
Видимо в Украине уже нет более компетентных людей на различные должности, кроме милованушек, фотографов, "докторов наук" после "курсов докторов наук", и прочих "патриотов" с израильскими, латышскими, американскими и пр. паспортами.

После "профессиональных мародеров" пришли "падальщики-самоучки" :(

компетентных? ну очень сложно найти и не только в гос.аппарат. Компетентность это тяжелый труд на результат, в большинстве случаев нет никакой мотивации делать этот тяжелый труд, и дело не только в деньгах. На твое место в любой момент могут назначить чьё-то протеже, любовника, кума, свата и т.д. Или еще лучше когда некомпетентный руководитель (получивший должность за непрофессиональные заслуги) будет руководить твоей успешностью. Тут уже не до компетентности, а отбиться бы от коллег по цеху и общей неадекватности. Откуда взяться компетентности если люди гонятся за легкими деньгами и должностями?


Кроме того, нужно учитывать, что срок полномочий этих людей 5 лет, а потом их будут тягать по СБУ и ГПУ и т.д.
Это все равно что, менять на всех предприятиях штат страны каждые 5 лет. После смены делать год проверки и дергать и угрожать бывшым работникам. Желающий работать, после такого, только под дулом загонять придется. Что на этих выборах и произошло.
malchinko_vitaliy
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 11:03

  Libo написав:Тезисы от Милованова во Всемирном банке.
1. Академию наук надо приватизировать. :shock: Отдать в часные руки. :shock: На секундочку, фундаментальные исследования в частные руки ... Там в классных зданиях сидят старые козлы. От козлов надо избавиться, а здания АН продать. "Всё забрать и поделить". (с)
2. Приватизировать все госпредприятия. Там полный бардак. Никто ничего о них не знает. Банковские сотрудники возразили, что банк провел исследования госсектора и в банке есть файл на каждое украинское госпредприятие. Господин министр может взять и ознакомиться в деталях с каждым предприятием. На что господин министр ответил, что у него нет времени и желания ковыряться в г. Всемирного банка... :lol:
3. Ходят к нему всякие ходаки от разных политических сил, просятся на работу ...
Давеча ко мне мне пришла одна женщина. Просится. Я умею то, знаю это. Пишу Богдану, что за птица? Он мне отвечает... Можно дословно? Там нецензурно... (Достает свой айфон, ищет). Цитирует главу ОП: "Гони её нах...уй! Ё...бнутая на всю голову!". Цитата Богдана на весь мир. Мировые банкиры в ауте от непосредственности.
4. Богдан гений. Порядок в стране и в экономике держится исключительно на нём. А сам Милованов его главная и надежная опрора.

И там всё выступление в этом стиле.
Обещали скинуть стенографический отчет. Я вам тут повешу.

Интересно, Зеленому донесут? Это просто позор и отмазываться от этого придется очень долго. "Посодействовал" в привелечении иностранных инвестиций в 200-х метрах от Белого дома перед мировыми банкирами. :?


:lol:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 11:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... а де можна глянути топ-5(топ-10) банків з найвищими % по депо у грн?
- тільки, не давайте табличку, де 100500 банків в купі!
Дякую!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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