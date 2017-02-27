|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 21 жов, 2019 10:22
twin написав:
Здається нбу поливає..
з чого б це? Усіх голодних нагодували у п'ятницю.
Скоро відкупляти буде//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
-
asti
-
-
- Повідомлень: 1277
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 173 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 жов, 2019 10:24
Ну от що за дебілкуваті заголовки ? Мало того , що вони брехливі , так ще й взагалі неграмотні часом ...
-
Puente
-
-
- Повідомлень: 1929
- З нами з: 12.08.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 262 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 жов, 2019 10:36
vovakwasov написав:
у мене чуйка, що найближчим часом, будемо навколо 25:00 вертітись
...пересічних будуть вертіти...
.... як і завжди вертять...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 7085
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 473 раз.
- Подякували: 481 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 жов, 2019 10:47
asti написав:
Скоро відкупляти буде
на 25,02 ?
-
SILVER_UA
-
-
- Повідомлень: 469
- З нами з: 21.07.10
- Подякував: 58 раз.
- Подякували: 37 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 жов, 2019 10:48
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 3052
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 741 раз.
- Подякували: 900 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 жов, 2019 10:48
vitaliian написав: Вкладчик1234 написав:
Видимо в Украине уже нет более компетентных людей на различные должности, кроме милованушек, фотографов, "докторов наук" после "курсов докторов наук", и прочих "патриотов" с израильскими, латышскими, американскими и пр. паспортами.
После "профессиональных мародеров" пришли "падальщики-самоучки"
компетентных? ну очень сложно найти и не только в гос.аппарат. Компетентность это тяжелый труд на результат, в большинстве случаев нет никакой мотивации делать этот тяжелый труд, и дело не только в деньгах. На твое место в любой момент могут назначить чьё-то протеже, любовника, кума, свата и т.д. Или еще лучше когда некомпетентный руководитель (получивший должность за непрофессиональные заслуги) будет руководить твоей успешностью. Тут уже не до компетентности, а отбиться бы от коллег по цеху и общей неадекватности. Откуда взяться компетентности если люди гонятся за легкими деньгами и должностями?
Кроме того, нужно учитывать, что срок полномочий этих людей 5 лет, а потом их будут тягать по СБУ и ГПУ и т.д.
Это все равно что, менять на всех предприятиях штат страны каждые 5 лет. После смены делать год проверки и дергать и угрожать бывшым работникам. Желающий работать, после такого, только под дулом загонять придется. Что на этих выборах и произошло.
-
malchinko_vitaliy
-
-
- Повідомлень: 25
- З нами з: 15.11.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 жов, 2019 11:03
Libo написав:
Тезисы от Милованова во Всемирном банке.
1. Академию наук надо приватизировать.
Отдать в часные руки.
На секундочку, фундаментальные исследования в частные руки ... Там в классных зданиях сидят старые козлы. От козлов надо избавиться, а здания АН продать. "Всё забрать и поделить". (с)
2. Приватизировать все госпредприятия. Там полный бардак. Никто ничего о них не знает. Банковские сотрудники возразили, что банк провел исследования госсектора и в банке есть файл на каждое украинское госпредприятие. Господин министр может взять и ознакомиться в деталях с каждым предприятием. На что господин министр ответил, что у него нет времени и желания ковыряться в г. Всемирного банка...
3. Ходят к нему всякие ходаки от разных политических сил, просятся на работу ...Давеча ко мне мне пришла одна женщина. Просится. Я умею то, знаю это. Пишу Богдану, что за птица? Он мне отвечает... Можно дословно? Там нецензурно...
(Достает свой айфон, ищет). Цитирует главу ОП: "Гони её нах...уй! Ё...бнутая на всю голову!"
. Цитата Богдана на весь мир. Мировые банкиры в ауте от непосредственности.
4. Богдан гений. Порядок в стране и в экономике держится исключительно на нём. А сам Милованов его главная и надежная опрора.
И там всё выступление в этом стиле.
Обещали скинуть стенографический отчет. Я вам тут повешу.
Интересно, Зеленому донесут? Это просто позор и отмазываться от этого придется очень долго. "Посодействовал" в привелечении иностранных инвестиций в 200-х метрах от Белого дома перед мировыми банкирами.
-
KOKS
-
-
- Повідомлень: 2209
- З нами з: 20.11.13
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 144 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|15986
|1919397
|
|
|285
|29594
|
|
|6729
|1464760
|
|