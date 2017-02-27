Libo написав:

Тезисы от Милованова во Всемирном банке.1. Академию наук надо приватизировать.Отдать в часные руки.На секундочку, фундаментальные исследования в частные руки ... Там в классных зданиях сидят старые козлы. От козлов надо избавиться, а здания АН продать. "Всё забрать и поделить". (с)2. Приватизировать все госпредприятия. Там полный бардак. Никто ничего о них не знает. Банковские сотрудники возразили, что банк провел исследования госсектора и в банке есть файл на каждое украинское госпредприятие. Господин министр может взять и ознакомиться в деталях с каждым предприятием. На что господин министр ответил, что у него нет времени и желания ковыряться в г. Всемирного банка...3. Ходят к нему всякие ходаки от разных политических сил, просятся на работу ...Давеча ко мне мне пришла одна женщина. Просится. Я умею то, знаю это. Пишу Богдану, что за птица? Он мне отвечает... Можно дословно? Там нецензурно... (Достает свой айфон, ищет). Цитирует главу ОП: "Гони её нах...уй! Ё...бнутая на всю голову!". Цитата Богдана на весь мир. Мировые банкиры в ауте от непосредственности.4. Богдан гений. Порядок в стране и в экономике держится исключительно на нём. А сам Милованов его главная и надежная опрора.И там всё выступление в этом стиле.Обещали скинуть стенографический отчет. Я вам тут повешу.Интересно, Зеленому донесут? Это просто позор и отмазываться от этого придется очень долго. "Посодействовал" в привелечении иностранных инвестиций в 200-х метрах от Белого дома перед мировыми банкирами.