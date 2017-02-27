vovakwasov написав:у мене чуйка, що найближчим часом, будемо навколо 25:00 вертітись
...пересічних будуть вертіти... .... як і завжди вертять...
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Вкладчик1234 написав: Видимо в Украине уже нет более компетентных людей на различные должности, кроме милованушек, фотографов, "докторов наук" после "курсов докторов наук", и прочих "патриотов" с израильскими, латышскими, американскими и пр. паспортами.
После "профессиональных мародеров" пришли "падальщики-самоучки"
компетентных? ну очень сложно найти и не только в гос.аппарат. Компетентность это тяжелый труд на результат, в большинстве случаев нет никакой мотивации делать этот тяжелый труд, и дело не только в деньгах. На твое место в любой момент могут назначить чьё-то протеже, любовника, кума, свата и т.д. Или еще лучше когда некомпетентный руководитель (получивший должность за непрофессиональные заслуги) будет руководить твоей успешностью. Тут уже не до компетентности, а отбиться бы от коллег по цеху и общей неадекватности. Откуда взяться компетентности если люди гонятся за легкими деньгами и должностями?
Кроме того, нужно учитывать, что срок полномочий этих людей 5 лет, а потом их будут тягать по СБУ и ГПУ и т.д. Это все равно что, менять на всех предприятиях штат страны каждые 5 лет. После смены делать год проверки и дергать и угрожать бывшым работникам. Желающий работать, после такого, только под дулом загонять придется. Что на этих выборах и произошло.
Libo написав:Тезисы от Милованова во Всемирном банке. 1. Академию наук надо приватизировать. Отдать в часные руки. На секундочку, фундаментальные исследования в частные руки ... Там в классных зданиях сидят старые козлы. От козлов надо избавиться, а здания АН продать. "Всё забрать и поделить". (с) 2. Приватизировать все госпредприятия. Там полный бардак. Никто ничего о них не знает. Банковские сотрудники возразили, что банк провел исследования госсектора и в банке есть файл на каждое украинское госпредприятие. Господин министр может взять и ознакомиться в деталях с каждым предприятием. На что господин министр ответил, что у него нет времени и желания ковыряться в г. Всемирного банка... 3. Ходят к нему всякие ходаки от разных политических сил, просятся на работу ... Давеча ко мне мне пришла одна женщина. Просится. Я умею то, знаю это. Пишу Богдану, что за птица? Он мне отвечает... Можно дословно? Там нецензурно... (Достает свой айфон, ищет). Цитирует главу ОП: "Гони её нах...уй! Ё...бнутая на всю голову!". Цитата Богдана на весь мир. Мировые банкиры в ауте от непосредственности. 4. Богдан гений. Порядок в стране и в экономике держится исключительно на нём. А сам Милованов его главная и надежная опрора.
И там всё выступление в этом стиле. Обещали скинуть стенографический отчет. Я вам тут повешу.
Интересно, Зеленому донесут? Это просто позор и отмазываться от этого придется очень долго. "Посодействовал" в привелечении иностранных инвестиций в 200-х метрах от Белого дома перед мировыми банкирами.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 21.10.2019..............2501,3797 Гривна укрепилась на 2 копейки. Открылись на 8 копеек ниже закрытия пятницы. Около 11 сходили на 2 копейки вниз, но достаточно быстро вернулись обратно. Динамики пока нет. Как мы уже знаем, в пятницу НБУ продал 31 млн. Коррсчета изрядно сократились за счет депосертификатов. Серьезно вырос объем двухнедельных, но и суточные прибавили.
Продаж валюти на міжбанківському ринку 17.10.2019 Усього, млн дол. США 392.0 Общий объем в четверг оказался чуть больше, чем в среду, но чистый спрос был меньше. Напоминаю, что 31 млн. выкупил НБУ.
Как сообщило РБК-Украина, 1 октября Минфин впервые провел аукцион по продаже облигаций внутреннего государственного займа через платформу Bloomberg. При этом было размещено ОВГЗ на 77 млн грн, что значительно меньше, чем в 24 сентября - 13,2 млрд грн.
Как сообщило РБК-Украина, 1 октября Минфин впервые провел аукцион по продаже облигаций внутреннего государственного займа через платформу Bloomberg. При этом было размещено ОВГЗ на 77 млн грн, что значительно меньше, чем в 24 сентября - 13,2 млрд грн.