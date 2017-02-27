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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 21 жов, 2019 12:03
malchinko_vitaliy написав:
Кроме того, нужно учитывать, что срок полномочий этих людей 5 лет, а потом их будут тягать по СБУ и ГПУ и т.д.
Это все равно что, менять на всех предприятиях штат страны каждые 5 лет. После смены делать год проверки и дергать и угрожать бывшым работникам. Желающий работать, после такого, только под дулом загонять придется. Что на этих выборах и произошло.
Было время, я пообщался с СБУ, прокуратурой, милицией. Вывод - они ленивые, тупые чинари. На 99% это чиновники, и только 1% - шерлоки холмсы. Так что - не ссым, и тырим бюджет и все пучком)
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Додано: Пон 21 жов, 2019 12:06
SILVER_UA написав: asti написав:
Скоро відкупляти буде
па 25,02 ?
вже дешевше!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Пон 21 жов, 2019 12:11
мелко берете - идем к 21грн=$1,а потом к 36+
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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yama
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Додано: Пон 21 жов, 2019 12:18
yama написав:
таки идем на 23?
мелко берете - идем к 21грн=$1,а потом к 36+[/quote]
Дайте мне еще один загон на 26+ и можно хоть на 16
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Andrew_
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Додано: Пон 21 жов, 2019 12:33
Чернiвцi 24.86-24.94
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