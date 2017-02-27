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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2517251825192520

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 303
Не нижче 24.50
54%
163
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
35
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 12:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  malchinko_vitaliy написав:Кроме того, нужно учитывать, что срок полномочий этих людей 5 лет, а потом их будут тягать по СБУ и ГПУ и т.д.
Это все равно что, менять на всех предприятиях штат страны каждые 5 лет. После смены делать год проверки и дергать и угрожать бывшым работникам. Желающий работать, после такого, только под дулом загонять придется. Что на этих выборах и произошло.

Было время, я пообщался с СБУ, прокуратурой, милицией. Вывод - они ленивые, тупые чинари. На 99% это чиновники, и только 1% - шерлоки холмсы. Так что - не ссым, и тырим бюджет и все пучком)
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 12:06

  SILVER_UA написав:
  asti написав:Скоро відкупляти буде
па 25,02 ?
вже дешевше! :) :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 12:11

  Andrew_ написав:
  SILVER_UA написав:
  zzzzzz написав:Я так понимаю Укрдилинг поломался :P

че ? посыпался межбанк вроде в направлении к 25

таки идем на 23? :mrgreen:

мелко берете - идем к 21грн=$1,а потом к 36+
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 12:18

  yama написав:таки идем на 23? :mrgreen:

мелко берете - идем к 21грн=$1,а потом к 36+[/quote]
Дайте мне еще один загон на 26+ и можно хоть на 16 :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 12:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чернiвцi 24.86-24.94
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