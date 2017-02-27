На счет глобального кризиса - это 100%, не может бесконечно накапливаться маса долгов и пустых бумаг.
Все это не может не сказаться на эквиваленте стоимости доллара,
В принципе уже сказывается - за доллары с каждым годом можно приобрести все меньше и меньше товаров, ну исключая электронику и в том же духе.
Так что надо думать над убежищем от финансовых катаклизмов .
Евро ? Фунт в будущем ?
Не уверен, но как вариант все возможно.
Недвижимость ?
Однозначно да, но только если она удачная,локационная.
Бизнес ?
Да, но только если он минимально зависит от чужой воли,от независящих фактров.
На счет будущих внутренних успехов.
Это длинная тема. Есть как позитивные так и негативные факторы.
Есть думающие и похоже просто порядочные люди, возможно тот же Гетьманцев, таких рассудительно озвучивающих правду у нас и не было в принципе никогда,в основном была всякая брехливая и главное воровская шваль раньше,
то, что впервые за десятилетия пришло хоть пару людей типа Гетьманцева - это хоть какой-то шанс избежать экономического позора,
но одновременно есть и коломойские шлюхи-подстилки,
и их достаточно много и просто неучи,
вот и весь этот скандал с Гонтаревой скоты пытаются списать на бедный хор,который просто использовали как туалетную бумагу кукловоды,
хотя моральные ур-оды по сути - кварталовцы, которые с целью в очередной раз усиленно полизать руку Коломойскому вообще уже с катушек слетели.
Так что, пока неясно как оно будет в результате, и как будет колбасить немного,или сильно.