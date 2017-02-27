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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2519252025212522>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 303
Не нижче 24.50
54%
163
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
35
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 14:31

  Puente написав:І ВИ туди ж ... До чого тут Коломойський ? Ви дивилися взагалі ? Подивіться на зал і на хор . Смішно всім . Влаштували якусь колотнечу на порожньому місці . Щось я тут не пам"ятаю особливо схвальних відгуків про Гонтарєву . Навпаки - скільки завгодно . Ну і поки навіть не оприлюднили офіційно причину пожежі . Стьоб над горем ? Горе у кого ?

клоун, убери в сторону все это дерьмо, просто подумай как выглядит национальный хор в цирке хорошо или не приемлимо ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 14:44

  SILVER_UA написав: просто подумай как выглядит национальный хор в цирке хорошо или не приемлимо ?


Естественно выглядит - смешить людей в цирке - это нормально и даже (вы наверное будете удивлены) весьма почетно.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 14:46

  Puente написав:
  Автор77 написав:вот и весь этот скандал с Гонтаревой скоты пытаются списать на бедный хор,который просто использовали как туалетную бумагу кукловоды,
хотя моральные ур-оды по сути - кварталовцы, которые с целью в очередной раз усиленно полизать руку Коломойскому вообще уже с катушек слетели.
Так что, пока неясно как оно будет в результате, и как будет колбасить немного,или сильно.

І ВИ туди ж ... До чого тут Коломойський ? Ви дивилися взагалі ? Подивіться на зал і на хор . Смішно всім . Влаштували якусь колотнечу на порожньому місці . Щось я тут не пам"ятаю особливо схвальних відгуків про Гонтарєву . Навпаки - скільки завгодно . Ну і поки навіть не оприлюднили офіційно причину пожежі . Стьоб над горем ? Горе у кого ?


Та при чем тут официальная причина, причем тут зал - там явно люди не ,блещущие интеллектом хохочут,в конце концов -"Люди вогонь побачили – допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали" это уже просто люмпенизация и маргинализация общества в стиле пьяных матросов в 1917-м.
Причем тут горе, просто есть какие-то общепринятые моральные ценности,а то скоро эти ид-иоты из квартала начнут над каким-нибудь ДТП хохмить.

И насчет Коломойского - в который раз повторю, чел, который должен мотать строк в лагере на нарах под каким-нибудь Бердянском, причем на особом режиме,а не на общем как едва не угрохавший своей Приват-пирамидой экономику страну до нуля - открыто лыбится в камеру, приползает покурить и попить кофейку в кабинет первого должностного лица страны, заказывающий сюжеты в 95-м квартале, просто чисто по человечески ведет себя как мерзкий опарыш и на глазах у 40 миллионов населения ( или сколько там его осталось) пытается еще что-нибудь скомуниздить у страны Украина.
И не просто пытается скомуниздить, а тырит уже де-факто ,только пока что не по Привату ,а по другим своим так называемым бизнес схемам.

Пока этот на сегодняшний день главный злодей страны не угомонится - можно забыть о всяких там реформах,шансах, прорывах и т.п.
Страна, где один из главных злодеев так открыто куражится над обществом - просто не способна ни на какой экономический прорыв.


Ну а кварталовцы, если даже это не под заказ олигарха они отработали,
к слову олигархов в цивилизованных странах нет воообще,
понимая, что этот чел не только по Привату, но еще и по Укрнафте и еще по целой группе так называемых бизнесов, из кармана буквально каждого соотечественника отжал совсем немаленькую сумму,в результате чего потенциально сказочно богатая страна Европы - Украина еле-еле концы с концами сводит экономически,
а если просто захотели в лишний раз
лизнуть потную рученку Игорю Валерьевичу,
то это еще хуже,
быть одновременно продажным и тупым это уже как два в одном.
Востаннє редагувалось Автор77 в Пон 21 жов, 2019 15:05, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 14:49

Страшна хвороба, якою вражене наше суспільство має назву «кварталізм». І про це трохи докладніше.
Коли почали сміятися над першими особами держави, це здавалося зухвалим і сміливим, але поступово закрався сумнів, що ця зухвалість має якийсь нездоровий характер, щось на зразок соціального мазохізму.
Потім, згідно Вікон Овертону, коли неможливе переводиться в розряд можливого, почали сміятися над тим, чого не допускає загальнолюдська мораль - над фізичними вадами людей, над дефектами їх мовлення, особливостями їх поведінки...
Але й цього згодом здалося мало - і ось уже в епіцентрі нещадного висміювання опинилася культура цілого народу, його національний характер, одяг, мова...
Мені весь час здавалося, що це просто певна провокація купки зухвалих людей з метою дізнатися межу нашого терпіння - коли ж нарешті ми зрозуміємо, що давно перейдено всілякі межі і поставимо циз блазнів на місце.
Але, схоже, що все відбувалося за класичними канонами психіатрії - коли божевільний не здатний визнати, що він божевільний, а навпаки - це весь світ довкола нього зійшов з розуму...
Отож, я стверджую, що наше суспільство психічно хворе. Хворе до такої міри, що ніколи не зможе цього усвідомити і визнати. І найулюбленіші розваги цього суспільства - є мерзенними збоченнями з точки зору здорової психіки.
І ось останній факт, який є апофеозом цього жахливого анамнезу нашої психічного нездоров»я.
Ми досі ще не сміялися над людьми, які зазнали лиха - захворіли на онкологію, втратили рідних чи близьких або залишилися без даху над головою? То чому б не посміятись!?
Гумористичний «шедевр» кварталівців на сцені НПМ «Україна» - «Горіла хата» - це яскраве підтвердження психічного збочення тих, хто придумав цей номер, і тих, хто реготав у залі...
І не треба тут говорити про сатиру у бік можновладної особи з команди колишнього Президента. Сатира - це жанр МИСТЕЦТВА, побудований на певних естетичних і моральних засадах.
Те, що подавалося зі сцени, було демонстрацією якогось гидкого і пафосного перфомансу: якби, приміром, якийсь божевільний на сцені привселюдно спорожнявся, а потім поїдав своє лайно, пригощаючи ним глядачів....
Приблизно, таку огиду викликає цей жахливий номер.
Але найганебніше те, що для цього сеансу копрофагії вивели на сцену артистів Національного Академічного Народного Хору Вірьовки - уславленого колективу зі світовою славою, який є гордістю і втіхою України. І ці, немовірно красиві українські жінки і дівчата в національному вбранні, згодилися взяти участь у цьому ритуальному публічному знеславленні української пісні.
І заради чого?! Заради кількох хвилин у жахливому акті людського морального падіння?!
Невже така слава і такі ефіри потрібні українському мистецтву? Невже заради однієї миті такої слави варто було втрачати свою честь і гідність, віддаючи її на поталу брудним політикам, які в боротьбі за владу в нашій країні давно переступили будь-які межі закону, моралі, а тепер уже і психічної норми...
Отож, ми, всі разом, подолали ще одну відмітку падіння в безодню. І не помітили цього. Біс із нею, з цією копрофагією. Що нас чекає далі в кварталі? Інцест? Зоофілія? Некрофілія?
Сміятись, так сміятись!

Анатолій Матвійчук Народний артист https://newsua.one/news/kvartalizm-stra ... lstvo.html
Востаннє редагувалось Sanna в Пон 21 жов, 2019 14:50, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 14:50

  Shram написав:
  SILVER_UA написав: просто подумай как выглядит национальный хор в цирке хорошо или не приемлимо ?


Естественно выглядит - смешить людей в цирке - это нормально и даже (вы наверное будете удивлены) весьма почетно.


Послухайте інтерв’ю народного артиста України Анатолія Авдієвського, який протягом півстоліття керував колективом. Відчуйте різницю.
https://www.facebook.com/babaandkit/vid ... 714783921/
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 14:55

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з...........21.10.2019..........22.10.2019
дата розрахунку..........18.10.2019..........21.10.2019
Долар США.................2503,5071...........2497,5156
После полудня гривна укрепилась на 4 копейки.
Открылись на 8 копеек ниже закрытия пятницы. Около 11 сходили на 2 копейки вниз, но достаточно быстро вернулись обратно.
Основные события стали разворачиваться с 12-30, когда за полчаса котировки упали на 6 копеек. После традиционного обеденного периода стабильности упали еще 7 копеек. Потом, незадолго до времени определения официального курса на копейку отскочили.
Судя по существенному влиянию снижения котировок во второй половине торгов, после обеда продолжили активно торговать.

Этот день в истории:
2017 - 2653.89 (-156)
2018 - 2808.04 (-311)

2016 - 2566.28
2015 - 2260.92
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 14:56

  Shram написав:Естественно выглядит - смешить людей в цирке - это нормально и даже (вы наверное будете удивлены) весьма почетно.

смешить клоунами да, но не национальным хором
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 15:10

SILVER_UA
А шутки, когда виртуальный камаз сбивает виртуального человека, присыпанного коксом, - норм? Не припомню паники.
Или Собор во франции прямоканальный высмеял.. Сразу - та что вы, это шуточки..
Востаннє редагувалось leonidseleznev2016 в Пон 21 жов, 2019 15:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 15:13

  leonidseleznev2016 написав:SILVER_UA
А шутки, когда виртуальный камаз сбивает виртуального человека, присыпанного коксом, - норм? Не припомню паники


Никто и не говорит, что группа свиней чем-то лучше, или хуже группы Приват.

И одни и вторые мрази просто грабили нашу страну и тупо тырили наши бабки.

А вор должен сидеть в тюрьме, не правда ли ?
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 15:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

а вспомнить хотя бы,не касаясь ветки, игру на рояле неким местом ,со спущенными штанами.... мне не смешно,мне грустно и страшно за моральный уровень народа.
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