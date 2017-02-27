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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2519252025212522

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 303
Не нижче 24.50
54%
163
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
35
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 15:21

вор должен сидеть в тюрьме

  Автор77 написав:
  leonidseleznev2016 написав:SILVER_UA
А шутки, когда виртуальный камаз сбивает виртуального человека, присыпанного коксом, - норм? Не припомню паники


Никто и не говорит, что группа свиней чем-то лучше, или хуже группы Приват.

И одни и вторые мрази просто грабили нашу страну и тупо тырили наши бабки.

А вор должен сидеть в тюрьме, не правда ли ?

Должен. Прошли те времена, когда царю шут мог наговорить всякого :mrgreen:
leonidseleznev2016
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 15:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

да. если учесть что Лерка200 баксов (которую тут все вдруг полюбили, хотя давеча >полстраны и >половины форума её тихо или громко проклинало - главное было за что :? ), сама устраивала все те "сбития машиной" и "поджоги" какого-то сарая, в котором даже её пес не будет жить; всё ради политубежища - ничего не слышно почему-то.
Зато какая, плять, трагедия случилась, квартал пошутил... Караул. "Шутки над горем".
Раздули очередной "пузырь".
:?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 15:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

.... а є ще може коменти пороха що-до того жарту?
- цікаво б було почитати... :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 15:51

Alex2007
Та на квартал давно всем пофиг, всем кто думает не только о себе жаль что одну из ценностей государства тупо использовали ради политического шоу...
И это еще не особо поднимался вопрос коррупции, ведь Юзик (нардеп) продвигал тему работы хора на концерте квартала - это явно коррупция, ведь будучи депутатом он продвигал интересы квартала где до этого был админдиректором, чтобы на их концерте работал государственный хор.
Кроме того хор государственный - он оплачивается из госбюджета и не может иметь дохода, значит те 30 тысяч - они тоже пошли черным кешем, что есть еще один признак коррупции
motosmile
 
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