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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 21 жов, 2019 15:21
Автор77 написав: leonidseleznev2016 написав:SILVER_UA
А шутки, когда виртуальный камаз сбивает виртуального человека, присыпанного коксом, - норм? Не припомню паники
Никто и не говорит, что группа свиней чем-то лучше, или хуже группы Приват.
И одни и вторые мрази просто грабили нашу страну и тупо тырили наши бабки.
А вор должен сидеть в тюрьме, не правда ли ?
Должен. Прошли те времена, когда царю шут мог наговорить всякого
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Додано: Пон 21 жов, 2019 15:36
да. если учесть что Лерка200 баксов (которую тут все вдруг полюбили, хотя давеча >полстраны и >половины форума её тихо или громко проклинало - главное было за что
), сама устраивала все те "сбития машиной" и "поджоги" какого-то сарая, в котором даже её пес не будет жить; всё ради политубежища - ничего не слышно почему-то.
Зато какая, плять, трагедия случилась, квартал пошутил... Караул. "Шутки над горем".
Раздули очередной "пузырь".
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Додано: Пон 21 жов, 2019 15:48
.... а є ще може коменти пороха що-до того жарту?
- цікаво б було почитати...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Пон 21 жов, 2019 15:51
Alex2007
Та на квартал давно всем пофиг, всем кто думает не только о себе жаль что одну из ценностей государства тупо использовали ради политического шоу...
И это еще не особо поднимался вопрос коррупции, ведь Юзик (нардеп) продвигал тему работы хора на концерте квартала - это явно коррупция, ведь будучи депутатом он продвигал интересы квартала где до этого был админдиректором, чтобы на их концерте работал государственный хор.
Кроме того хор государственный - он оплачивается из госбюджета и не может иметь дохода, значит те 30 тысяч - они тоже пошли черным кешем, что есть еще один признак коррупции
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