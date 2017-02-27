Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць) Починає діяти з...........21.10.2019..........22.10.2019 дата розрахунку..........18.10.2019..........21.10.2019 Долар США.................2503,5071...........2497,5156 После полудня гривна укрепилась на 4 копейки. Открылись на 8 копеек ниже закрытия пятницы. Около 11 сходили на 2 копейки вниз, но достаточно быстро вернулись обратно. Основные события стали разворачиваться с 12-30, когда за полчаса котировки упали на 6 копеек. После традиционного обеденного периода стабильности упали еще 7 копеек. Потом, незадолго до времени определения официального курса на копейку отскочили. Судя по существенному влиянию снижения котировок во второй половине торгов, после обеда продолжили активно торговать.
Этот день в истории: 2017 - 2653.89 (-156) 2018 - 2808.04 (-311)
Бидло тішиться гумору. Ну що ж якою мірою міряють, такою щоб і їм відмірялось і якщо їм спалять хату чи зіб'є машина, хай це потішить 73 % маси. А як це впливає на економіку, то навіть
Тимофей Милованов: - Для внешних инвесторов это выглядит очень плохо. Объясню почему. Большинство внешних инвесторов воспринимают Гонтареву как выдающегося реформатора. Под ее руководством, НБУ перешел на гибкое курсообразования и инфляционное таргетирование. Это технические термины, описывающие, каким образом НБУ сегодня принимает решения. Новый тип принятия решений позволил, по мнению экспертов и инвесторов (и я согласен), обеспечить низкую инфляцию и стабильность курса сегодня. В то же время, по мнению внешних наблюдателей, Гонтарева находит под давлением от Коломойского из-за решения по Приватбанка. Также они не понимают насколько независимым от Коломойского и других олигархов сегодняшняя власть. 95 квартал ассоциируется с властью. И шутки против Гонтаревой могут и будут восприниматься как подтверждение связей между олигархами и властью. Это может быть несправедливо, но такова реальность. Поэтому, номер 95 квартала о Гонтаревой прямым образом влияет на инвестиционный климат в Украине и это влияние отрицательное, - в Фейсбуке. https://kp.ua/politics/649907-mynystr-k ... 5-kvartala
Загальна ліквідність 57 109,06 + 9 960 - 0 = 67 069,06(73 765,61 − 6 696,55(+ 3 430,55)) млн. гривень.
НБУ в пʼятницю повернув те, що прикупив у четвер - десь 31 млн. долярів, забравши цим ліквідність на -778,15 млн.грн. НБУ заробив за добу аж 778.15-766,79 = 11,36 млн.грн. Та падіння ліквідності головним чином НБУ забезпечив не цим, а тим, що розмістив у пʼятницю своїх сертифікатів з регулювання ліквідності на 6 914 млн.грн. більше чим за попередній двотижневий період. Що роблять "животворящие" останні 16,5 відсотків! Автономні чинники додали 995,6 млн. грн. Додали трошечки готівки в оббіг, зменшивши коррахунки на -38,54 млн. грн. Та додали ліквідності на 518,2 млн.грн. Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. І я не розумію завдяки чому, та ще, майже стількиж, 515,95 млгн.грн. додали Інші операції в Монетарних операціях.
Загальна ліквідність впала, хоча вона ще трошки перевищує середнє значення. Коррахунки також впали, та вони добряче перевищують норматив середньої ліквідності. Гроші нікуди не поділись. Тільки дурні лишили б на три ночі на коррахунках додаткові 2 054 млн.грн. овернайтів. Та й зменшення на 6 696,55 млн.грн. ліквідності пішло на прибуткові двотижневі сертифікати НБУ.
PS Тим часом https://bank.gov.ua/files/T-bills_debt.xls Вторинний ринок ОВДП: - НБУ без змін 337061,03 млн.грн.; - Банки продали ОВДП на 243770,93 − 243905,70 = -134,77 млн.грн.; - Юрособи прикупили на 19484,65 − 19406,71 = 77,94 млн.грн.; - Фізичні додали на 3489,88 − 3474,05 = 15,83 млн.грн.; - Та, на останок, нерезиденти ЗБІЛЬШИЛИСЯ на 94911,90 − 94870,90 = 41 млн.грн.
Хай щастить.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Очень надеюсь, что весь этот политмусор удалят, а любителей насрать на самой популярной ветке форума - забанят хотя бы на 2-3 суток. В противном случае тут скоро только и останятся подобные "комментаторы". Противно.
Искатель написав:Очень надеюсь, что весь этот политмусор удалят, а любителей насрать на самой популярной ветке форума - забанят хотя бы на 2-3 суток. В противном случае тут скоро только и останятся подобные "комментаторы". Противно.
Как не жаль, но ветка уже давно засрана долярчиком и популярность реально упала в десятки раз... Я давно читатель тут, писал редко, но тут уже не сдержался опять видеть этот срач и молчать. Баньте на 3 суток, не проблема
Искатель написав:Очень надеюсь, что весь этот политмусор удалят, а любителей насрать на самой популярной ветке форума - забанят хотя бы на 2-3 суток. В противном случае тут скоро только и останятся подобные "комментаторы". Противно.
Вопрос в том, где начинается срач по поводу, и где заканчивается первичное информирование о событиях, которые, так или иначе, являются составной частью курсообразующего фона. Во всяком случае, такое информирование (а не последующий срач!) имеет не меньшую ценность, чем никак не обоснованное курсовое вангование и прочие заклинания отдельных персонажей.
Налоги должны платить все ))) При Пете явно недоплачивали.
Намеченные изменения в бюджете ко второму чтению: - Пока только планы !
В порядку підготовки Урядом (за дорученням ВРУ) проекту бюджету до другого читання платників податків через два тижні чекає: - виведення земельного податку зі сфери спрощеної системи оподаткування - платники єдиного податку почнуть його сплачувати з 01.01.2020 року; - доходи фізичних осіб з дивідендів по акціях та корпоративних правах почнуть оподатковуватись за ставкою 18% (наразі - 5%), з інвесторів планують зібрати 10 млрд грн; - запровадження спеціального збору з усіх легкових машин з іноземною реєстрацією, які виїжджають в Україну - так званий єдиний збір у пунктах пропуску через державний кордон, який зараз справляється лише з автобусів та вантажних машин (привіт "євробляхерам"); - збільшення всіх ставок ввізного мита до максимальних розмірів, які застосовуються у ЄС (будуємо відкриту економіку); - скасування пільги по ПДВ при імпорті товарів для «зеленої енергетики» (планують додатково зібрати 5,6 млрд імпортного ПДВ); - зростання земельного податку шляхом скасування мораторію на індексацію її нормативної грошової оцінки; - збільшення на індекс інфляції ставок екологічного та акцизного податку (крім палива, електроенергії та тютюнових виробів), ренти за користування водою, лісом та радіочастотним ресурсом; - запровадження оподаткування криптовалют;
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Ой+ написав:чи зіб'є машина, хай це потішить 73 % маси.
- тут вже писали, але ніхто так і не прокоментував: ... ну а як же ролик, де камаз збиває Зе? - тут граєм - тут не граєм... - а тут рибу завертаєм?
....і головне, що офтоп-ііілять багато форумчан, а винуватий, як завжди, Долярчик (я що тут - невістка? )
motosmile написав:Как не жаль, но ветка уже давно засрана долярчиком
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!