Додано: Пон 21 жов, 2019 17:06

Налоги должны платить все ))) При Пете явно недоплачивали.



Намеченные изменения в бюджете ко второму чтению: - Пока только планы !



В порядку підготовки Урядом (за дорученням ВРУ) проекту бюджету до другого читання платників податків через два тижні чекає:

- виведення земельного податку зі сфери спрощеної системи оподаткування - платники єдиного податку почнуть його сплачувати з 01.01.2020 року;

- доходи фізичних осіб з дивідендів по акціях та корпоративних правах почнуть оподатковуватись за ставкою 18% (наразі - 5%), з інвесторів планують зібрати 10 млрд грн;

- запровадження спеціального збору з усіх легкових машин з іноземною реєстрацією, які виїжджають в Україну - так званий єдиний збір у пунктах пропуску через державний кордон, який зараз справляється лише з автобусів та вантажних машин (привіт "євробляхерам");

- збільшення всіх ставок ввізного мита до максимальних розмірів, які застосовуються у ЄС (будуємо відкриту економіку);

- скасування пільги по ПДВ при імпорті товарів для «зеленої енергетики» (планують додатково зібрати 5,6 млрд імпортного ПДВ);

- зростання земельного податку шляхом скасування мораторію на індексацію її нормативної грошової оцінки;

- збільшення на індекс інфляції ставок екологічного та акцизного податку (крім палива, електроенергії та тютюнових виробів), ренти за користування водою, лісом та радіочастотним ресурсом;

- запровадження оподаткування криптовалют;

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.