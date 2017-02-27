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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2518251925202521

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 303
Не нижче 24.50
54%
163
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
35
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 14:55

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з...........21.10.2019..........22.10.2019
дата розрахунку..........18.10.2019..........21.10.2019
Долар США.................2503,5071...........2497,5156
После полудня гривна укрепилась на 4 копейки.
Открылись на 8 копеек ниже закрытия пятницы. Около 11 сходили на 2 копейки вниз, но достаточно быстро вернулись обратно.
Основные события стали разворачиваться с 12-30, когда за полчаса котировки упали на 6 копеек. После традиционного обеденного периода стабильности упали еще 7 копеек. Потом, незадолго до времени определения официального курса на копейку отскочили.
Судя по существенному влиянию снижения котировок во второй половине торгов, после обеда продолжили активно торговать.

Этот день в истории:
2017 - 2653.89 (-156)
2018 - 2808.04 (-311)

2016 - 2566.28
2015 - 2260.92
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 16:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Бидло тішиться гумору. Ну що ж якою мірою міряють, такою щоб і їм відмірялось і якщо їм спалять хату чи зіб'є машина, хай це потішить 73 % маси.
А як це впливає на економіку, то навіть
Тимофей Милованов:
- Для внешних инвесторов это выглядит очень плохо. Объясню почему. Большинство внешних инвесторов воспринимают Гонтареву как выдающегося реформатора. Под ее руководством, НБУ перешел на гибкое курсообразования и инфляционное таргетирование. Это технические термины, описывающие, каким образом НБУ сегодня принимает решения. Новый тип принятия решений позволил, по мнению экспертов и инвесторов (и я согласен), обеспечить низкую инфляцию и стабильность курса сегодня. В то же время, по мнению внешних наблюдателей, Гонтарева находит под давлением от Коломойского из-за решения по Приватбанка. Также они не понимают насколько независимым от Коломойского и других олигархов сегодняшняя власть. 95 квартал ассоциируется с властью. И шутки против Гонтаревой могут и будут восприниматься как подтверждение связей между олигархами и властью. Это может быть несправедливо, но такова реальность. Поэтому, номер 95 квартала о Гонтаревой прямым образом влияет на инвестиционный климат в Украине и это влияние отрицательное, - в Фейсбуке. https://kp.ua/politics/649907-mynystr-k ... 5-kvartala
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 16:32

Кардіограма ліквідності


Вітаюсь совсіма.

Зображення

Коррахунки - 57 109,06(65 859,61 − 8 750,55) млн.
Овернайти дебіт - 14,5%(15%) - 9 960(7 906 + 2 054) млн.
Овернайти кредіт - 18,5%(19%) - 0(0 - 0) млн.

Двотижневки НБУ - 16,5%(17%): 52 569(58) - 45 655(57) = + 6 914

Загальна ліквідність 57 109,06 + 9 960 - 0 = 67 069,06(73 765,61 − 6 696,55(+ 3 430,55)) млн. гривень.

НБУ в пʼятницю повернув те, що прикупив у четвер - десь 31 млн. долярів, забравши цим ліквідність на -778,15 млн.грн. НБУ заробив за добу аж 778.15-766,79 = 11,36 млн.грн.
Та падіння ліквідності головним чином НБУ забезпечив не цим, а тим, що розмістив у пʼятницю своїх сертифікатів з регулювання ліквідності на 6 914 млн.грн. більше чим за попередній двотижневий період. Що роблять "животворящие" останні 16,5 відсотків!
Автономні чинники додали 995,6 млн. грн. Додали трошечки готівки в оббіг, зменшивши коррахунки на -38,54 млн. грн. Та додали ліквідності на 518,2 млн.грн. Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. І я не розумію завдяки чому, та ще, майже стількиж, 515,95 млгн.грн. додали Інші операції в Монетарних операціях.

Загальна ліквідність впала, хоча вона ще трошки перевищує середнє значення. Коррахунки також впали, та вони добряче перевищують норматив середньої ліквідності. Гроші нікуди не поділись. Тільки дурні лишили б на три ночі на коррахунках додаткові 2 054 млн.грн. овернайтів. Та й зменшення на 6 696,55 млн.грн. ліквідності пішло на прибуткові двотижневі сертифікати НБУ.

Ліквідність більша за середнє значення. І здається її досить для проведення аукціону у вівторок.
Ну, а купувати доляри може і не треба, бо:
- http://afrtcp.tk/services/payments_sche ... 2019-10-17
нали ли трохи валютних купонів на 1 773 675,00 доляра,
- http://afrtcp.tk/services/payments_sche ... 2019-10-23
та ще у середу повернуть валюти на 473 762 289,00 долярів.

Ще в середу повернуть 525 176 157,90 млн.грн. купонів за гривневі ОВДП.

Першоджерела:
https://bank.gov.ua/files/Vzal.xls
https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity

ВО

PS
Тим часом
https://bank.gov.ua/files/T-bills_debt.xls
Вторинний ринок ОВДП:
- НБУ без змін 337061,03 млн.грн.;
- Банки продали ОВДП на 243770,93 − 243905,70 = -134,77 млн.грн.;
- Юрособи прикупили на 19484,65 − 19406,71 = 77,94 млн.грн.;
- Фізичні додали на 3489,88 − 3474,05 = 15,83 млн.грн.;
- Та, на останок, нерезиденти ЗБІЛЬШИЛИСЯ на 94911,90 − 94870,90
= 41 млн.грн.

Хай щастить.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 16:41

Очень надеюсь, что весь этот политмусор удалят, а любителей насрать на самой популярной ветке форума - забанят хотя бы на 2-3 суток.
В противном случае тут скоро только и останятся подобные "комментаторы".
Противно.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 16:47

  Искатель написав:Очень надеюсь, что весь этот политмусор удалят, а любителей насрать на самой популярной ветке форума - забанят хотя бы на 2-3 суток.
В противном случае тут скоро только и останятся подобные "комментаторы".
Противно.

Как не жаль, но ветка уже давно засрана долярчиком и популярность реально упала в десятки раз...
Я давно читатель тут, писал редко, но тут уже не сдержался опять видеть этот срач и молчать.
Баньте на 3 суток, не проблема
motosmile
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 17:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Искатель написав:Очень надеюсь, что весь этот политмусор удалят, а любителей насрать на самой популярной ветке форума - забанят хотя бы на 2-3 суток.
В противном случае тут скоро только и останятся подобные "комментаторы".
Противно.

Вопрос в том, где начинается срач по поводу, и где заканчивается первичное информирование о событиях, которые, так или иначе, являются составной частью курсообразующего фона. Во всяком случае, такое информирование (а не последующий срач!) имеет не меньшую ценность, чем никак не обоснованное курсовое вангование и прочие заклинания отдельных персонажей.
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 17:06

Налоги должны платить все ))) При Пете явно недоплачивали.

Намеченные изменения в бюджете ко второму чтению: - Пока только планы !

В порядку підготовки Урядом (за дорученням ВРУ) проекту бюджету до другого читання платників податків через два тижні чекає:
- виведення земельного податку зі сфери спрощеної системи оподаткування - платники єдиного податку почнуть його сплачувати з 01.01.2020 року;
- доходи фізичних осіб з дивідендів по акціях та корпоративних правах почнуть оподатковуватись за ставкою 18% (наразі - 5%), з інвесторів планують зібрати 10 млрд грн;
- запровадження спеціального збору з усіх легкових машин з іноземною реєстрацією, які виїжджають в Україну - так званий єдиний збір у пунктах пропуску через державний кордон, який зараз справляється лише з автобусів та вантажних машин (привіт "євробляхерам");
- збільшення всіх ставок ввізного мита до максимальних розмірів, які застосовуються у ЄС (будуємо відкриту економіку);
- скасування пільги по ПДВ при імпорті товарів для «зеленої енергетики» (планують додатково зібрати 5,6 млрд імпортного ПДВ);
- зростання земельного податку шляхом скасування мораторію на індексацію її нормативної грошової оцінки;
- збільшення на індекс інфляції ставок екологічного та акцизного податку (крім палива, електроенергії та тютюнових виробів), ренти за користування водою, лісом та радіочастотним ресурсом;
- запровадження оподаткування криптовалют;
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 17:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Ой+ написав:чи зіб'є машина, хай це потішить 73 % маси.

- тут вже писали, але ніхто так і не прокоментував:
... ну а як же ролик, де камаз збиває Зе?
- тут граєм - тут не граєм... - а тут рибу завертаєм?

....і головне, що офтоп-ііілять багато форумчан, а винуватий, як завжди, Долярчик :) (я що тут - невістка? ) :)
  motosmile написав:Как не жаль, но ветка уже давно засрана долярчиком
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 17:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

...оооо, вже і По, прокоментував "подію дня"....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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