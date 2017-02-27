Загальна ліквідність 57 109,06 + 9 960 - 0 = 67 069,06(73 765,61 − 6 696,55(+ 3 430,55)) млн. гривень.
НБУ в пʼятницю повернув те, що прикупив у четвер - десь 31 млн. долярів, забравши цим ліквідність на -778,15 млн.грн. НБУ заробив за добу аж 778.15-766,79 = 11,36 млн.грн. Та падіння ліквідності головним чином НБУ забезпечив не цим, а тим, що розмістив у пʼятницю своїх сертифікатів з регулювання ліквідності на 6 914 млн.грн. більше чим за попередній двотижневий період. Що роблять "животворящие" останні 16,5 відсотків! Автономні чинники додали 995,6 млн. грн. Додали трошечки готівки в оббіг, зменшивши коррахунки на -38,54 млн. грн. Та додали ліквідності на 518,2 млн.грн. Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. І я не розумію завдяки чому, та ще, майже стількиж, 515,95 млгн.грн. додали Інші операції в Монетарних операціях.
Загальна ліквідність впала, хоча вона ще трошки перевищує середнє значення. Коррахунки також впали, та вони добряче перевищують норматив середньої ліквідності. Гроші нікуди не поділись. Тільки дурні лишили б на три ночі на коррахунках додаткові 2 054 млн.грн. овернайтів. Та й зменшення на 6 696,55 млн.грн. ліквідності пішло на прибуткові двотижневі сертифікати НБУ.
PS Тим часом https://bank.gov.ua/files/T-bills_debt.xls Вторинний ринок ОВДП: - НБУ без змін 337061,03 млн.грн.; - Банки продали ОВДП на 243770,93 − 243905,70 = -134,77 млн.грн.; - Юрособи прикупили на 19484,65 − 19406,71 = 77,94 млн.грн.; - Фізичні додали на 3489,88 − 3474,05 = 15,83 млн.грн.; - Та, на останок, нерезиденти ЗБІЛЬШИЛИСЯ на 94911,90 − 94870,90 = 41 млн.грн.
Хай щастить.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Налоги должны платить все ))) При Пете явно недоплачивали.
Намеченные изменения в бюджете ко второму чтению: - Пока только планы !
В порядку підготовки Урядом (за дорученням ВРУ) проекту бюджету до другого читання платників податків через два тижні чекає: - виведення земельного податку зі сфери спрощеної системи оподаткування - платники єдиного податку почнуть його сплачувати з 01.01.2020 року; - доходи фізичних осіб з дивідендів по акціях та корпоративних правах почнуть оподатковуватись за ставкою 18% (наразі - 5%), з інвесторів планують зібрати 10 млрд грн; - запровадження спеціального збору з усіх легкових машин з іноземною реєстрацією, які виїжджають в Україну - так званий єдиний збір у пунктах пропуску через державний кордон, який зараз справляється лише з автобусів та вантажних машин (привіт "євробляхерам"); - збільшення всіх ставок ввізного мита до максимальних розмірів, які застосовуються у ЄС (будуємо відкриту економіку); - скасування пільги по ПДВ при імпорті товарів для «зеленої енергетики» (планують додатково зібрати 5,6 млрд імпортного ПДВ); - зростання земельного податку шляхом скасування мораторію на індексацію її нормативної грошової оцінки; - збільшення на індекс інфляції ставок екологічного та акцизного податку (крім палива, електроенергії та тютюнових виробів), ренти за користування водою, лісом та радіочастотним ресурсом; - запровадження оподаткування криптовалют;
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Как сообщило РБК-Украина, 1 октября Минфин впервые провел аукцион по продаже облигаций внутреннего государственного займа через платформу Bloomberg. При этом было размещено ОВГЗ на 77 млн грн, что значительно меньше, чем в 24 сентября - 13,2 млрд грн.
freeze написав:Налоги должны платить все ))) При Пете явно недоплачивали.
Намеченные изменения в бюджете ко второму чтению: - Пока только планы !
В порядку підготовки Урядом (за дорученням ВРУ) проекту бюджету до другого читання платників податків через два тижні чекає: - виведення земельного податку зі сфери спрощеної системи оподаткування - платники єдиного податку почнуть його сплачувати з 01.01.2020 року; - доходи фізичних осіб з дивідендів по акціях та корпоративних правах почнуть оподатковуватись за ставкою 18% (наразі - 5%), з інвесторів планують зібрати 10 млрд грн; - запровадження спеціального збору з усіх легкових машин з іноземною реєстрацією, які виїжджають в Україну - так званий єдиний збір у пунктах пропуску через державний кордон, який зараз справляється лише з автобусів та вантажних машин (привіт "євробляхерам"); - збільшення всіх ставок ввізного мита до максимальних розмірів, які застосовуються у ЄС (будуємо відкриту економіку); - скасування пільги по ПДВ при імпорті товарів для «зеленої енергетики» (планують додатково зібрати 5,6 млрд імпортного ПДВ); - зростання земельного податку шляхом скасування мораторію на індексацію її нормативної грошової оцінки; - збільшення на індекс інфляції ставок екологічного та акцизного податку (крім палива, електроенергії та тютюнових виробів), ренти за користування водою, лісом та радіочастотним ресурсом; - запровадження оподаткування криптовалют;
цікаво, на продукти харчування буде ПДВ 0..5%. яку у Європах, чи буде по максу
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
freeze написав:Налоги должны платить все ))) При Пете явно недоплачивали.
Намеченные изменения в бюджете ко второму чтению: - Пока только планы !
В порядку підготовки Урядом (за дорученням ВРУ) проекту бюджету до другого читання платників податків через два тижні чекає:
- запровадження спеціального збору з усіх легкових машин з іноземною реєстрацією, які виїжджають в Україну - так званий єдиний збір у пунктах пропуску через державний кордон, який зараз справляється лише з автобусів та вантажних машин (привіт "євробляхерам");