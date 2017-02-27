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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2519252025212522>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 303
Не нижче 24.50
54%
163
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
35
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 16:32

Кардіограма ліквідності


Вітаюсь совсіма.

Зображення

Коррахунки - 57 109,06(65 859,61 − 8 750,55) млн.
Овернайти дебіт - 14,5%(15%) - 9 960(7 906 + 2 054) млн.
Овернайти кредіт - 18,5%(19%) - 0(0 - 0) млн.

Двотижневки НБУ - 16,5%(17%): 52 569(58) - 45 655(57) = + 6 914

Загальна ліквідність 57 109,06 + 9 960 - 0 = 67 069,06(73 765,61 − 6 696,55(+ 3 430,55)) млн. гривень.

НБУ в пʼятницю повернув те, що прикупив у четвер - десь 31 млн. долярів, забравши цим ліквідність на -778,15 млн.грн. НБУ заробив за добу аж 778.15-766,79 = 11,36 млн.грн.
Та падіння ліквідності головним чином НБУ забезпечив не цим, а тим, що розмістив у пʼятницю своїх сертифікатів з регулювання ліквідності на 6 914 млн.грн. більше чим за попередній двотижневий період. Що роблять "животворящие" останні 16,5 відсотків!
Автономні чинники додали 995,6 млн. грн. Додали трошечки готівки в оббіг, зменшивши коррахунки на -38,54 млн. грн. Та додали ліквідності на 518,2 млн.грн. Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. І я не розумію завдяки чому, та ще, майже стількиж, 515,95 млгн.грн. додали Інші операції в Монетарних операціях.

Загальна ліквідність впала, хоча вона ще трошки перевищує середнє значення. Коррахунки також впали, та вони добряче перевищують норматив середньої ліквідності. Гроші нікуди не поділись. Тільки дурні лишили б на три ночі на коррахунках додаткові 2 054 млн.грн. овернайтів. Та й зменшення на 6 696,55 млн.грн. ліквідності пішло на прибуткові двотижневі сертифікати НБУ.

Ліквідність більша за середнє значення. І здається її досить для проведення аукціону у вівторок.
Ну, а купувати доляри може і не треба, бо:
- http://afrtcp.tk/services/payments_sche ... 2019-10-17
нали ли трохи валютних купонів на 1 773 675,00 доляра,
- http://afrtcp.tk/services/payments_sche ... 2019-10-23
та ще у середу повернуть валюти на 473 762 289,00 долярів.

Ще в середу повернуть 525 176 157,90 млн.грн. купонів за гривневі ОВДП.

Першоджерела:
https://bank.gov.ua/files/Vzal.xls
https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity

ВО

PS
Тим часом
https://bank.gov.ua/files/T-bills_debt.xls
Вторинний ринок ОВДП:
- НБУ без змін 337061,03 млн.грн.;
- Банки продали ОВДП на 243770,93 − 243905,70 = -134,77 млн.грн.;
- Юрособи прикупили на 19484,65 − 19406,71 = 77,94 млн.грн.;
- Фізичні додали на 3489,88 − 3474,05 = 15,83 млн.грн.;
- Та, на останок, нерезиденти ЗБІЛЬШИЛИСЯ на 94911,90 − 94870,90
= 41 млн.грн.

Хай щастить.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 17:06

Налоги должны платить все ))) При Пете явно недоплачивали.

Намеченные изменения в бюджете ко второму чтению: - Пока только планы !

В порядку підготовки Урядом (за дорученням ВРУ) проекту бюджету до другого читання платників податків через два тижні чекає:
- виведення земельного податку зі сфери спрощеної системи оподаткування - платники єдиного податку почнуть його сплачувати з 01.01.2020 року;
- доходи фізичних осіб з дивідендів по акціях та корпоративних правах почнуть оподатковуватись за ставкою 18% (наразі - 5%), з інвесторів планують зібрати 10 млрд грн;
- запровадження спеціального збору з усіх легкових машин з іноземною реєстрацією, які виїжджають в Україну - так званий єдиний збір у пунктах пропуску через державний кордон, який зараз справляється лише з автобусів та вантажних машин (привіт "євробляхерам");
- збільшення всіх ставок ввізного мита до максимальних розмірів, які застосовуються у ЄС (будуємо відкриту економіку);
- скасування пільги по ПДВ при імпорті товарів для «зеленої енергетики» (планують додатково зібрати 5,6 млрд імпортного ПДВ);
- зростання земельного податку шляхом скасування мораторію на індексацію її нормативної грошової оцінки;
- збільшення на індекс інфляції ставок екологічного та акцизного податку (крім палива, електроенергії та тютюнових виробів), ренти за користування водою, лісом та радіочастотним ресурсом;
- запровадження оподаткування криптовалют;
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 17:23

  vitaliian написав:Зображення

уже падає 1.114
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 17:25

  Alex2007 написав:
  Yuri_61 написав:Согласно информации НБУ, за минувшую неделю нерезиденты сократили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 304,43 млн грн до 98118,58 млн грн. https://www.rbc.ua/rus/news/nbu-prekrat ... 42286.html

человеческим языком нерезы начали мотать удочки?

Как сообщило РБК-Украина, 1 октября Минфин впервые провел аукцион по продаже облигаций внутреннего государственного займа через платформу Bloomberg. При этом было размещено ОВГЗ на 77 млн грн, что значительно меньше, чем в 24 сентября - 13,2 млрд грн.

Подробнее: http://www.slovo.odessa.ua/news/38495-n ... z62ytGNr6t

наконец то угомонились спекулянты чортовы
Маркарова так любит впаривать пирамидку нерезам

скоро вверх ребятушки, любители тарится па и ниже 25 :twisted:


а как же 16? Вы ж обещали. Я уже даже зопейсал в блокнот :shock:

запЕйсал :D
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 17:32

  freeze написав:Налоги должны платить все ))) При Пете явно недоплачивали.

Намеченные изменения в бюджете ко второму чтению: - Пока только планы !

В порядку підготовки Урядом (за дорученням ВРУ) проекту бюджету до другого читання платників податків через два тижні чекає:
- виведення земельного податку зі сфери спрощеної системи оподаткування - платники єдиного податку почнуть його сплачувати з 01.01.2020 року;
- доходи фізичних осіб з дивідендів по акціях та корпоративних правах почнуть оподатковуватись за ставкою 18% (наразі - 5%), з інвесторів планують зібрати 10 млрд грн;
- запровадження спеціального збору з усіх легкових машин з іноземною реєстрацією, які виїжджають в Україну - так званий єдиний збір у пунктах пропуску через державний кордон, який зараз справляється лише з автобусів та вантажних машин (привіт "євробляхерам");
- збільшення всіх ставок ввізного мита до максимальних розмірів, які застосовуються у ЄС (будуємо відкриту економіку);
- скасування пільги по ПДВ при імпорті товарів для «зеленої енергетики» (планують додатково зібрати 5,6 млрд імпортного ПДВ);
- зростання земельного податку шляхом скасування мораторію на індексацію її нормативної грошової оцінки;
- збільшення на індекс інфляції ставок екологічного та акцизного податку (крім палива, електроенергії та тютюнових виробів), ренти за користування водою, лісом та радіочастотним ресурсом;
- запровадження оподаткування криптовалют;

цікаво, на продукти харчування буде ПДВ 0..5%. яку у Європах, чи буде по максу
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 17:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ноябрь будет интересный: более 21 млрд грн выплат по ОГВЗ.
Как думаете, что будет с гривной, если вся эта сумма уйдет в доллар?
shramko82
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 18:14

  freeze написав:Налоги должны платить все ))) При Пете явно недоплачивали.

Петя один из крупнейших налогоплательщиков.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 18:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

"Горіла хата палала..." молодці 100 балів, браво.

А так гарно тиждень почали, завтра чекаю вверх.
twin
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 18:18

  shramko82 написав:Ноябрь будет интересный: более 21 млрд грн выплат по ОГВЗ.
Как думаете, что будет с гривной, если вся эта сумма уйдет в доллар?
там именно в гривнах выплата?!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 18:25

  freeze написав:Налоги должны платить все ))) При Пете явно недоплачивали.

Намеченные изменения в бюджете ко второму чтению: - Пока только планы !

В порядку підготовки Урядом (за дорученням ВРУ) проекту бюджету до другого читання платників податків через два тижні чекає:

- запровадження спеціального збору з усіх легкових машин з іноземною реєстрацією, які виїжджають в Україну - так званий єдиний збір у пунктах пропуску через державний кордон, який зараз справляється лише з автобусів та вантажних машин (привіт "євробляхерам");

Вы сами пИсали или скопировали?
Vadim V
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