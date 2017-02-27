freeze написав:Налоги должны платить все ))) При Пете явно недоплачивали.
Намеченные изменения в бюджете ко второму чтению: - Пока только планы !
- доходи фізичних осіб з дивідендів по акціях та корпоративних правах почнуть оподатковуватись за ставкою 18% (наразі - 5%), з інвесторів планують зібрати 10 млрд грн;
имхо, и этого не получат. Нет доходов по дивидендам - нет базы налогообложения
freeze написав:- запровадження спеціального збору з усіх легкових машин з іноземною реєстрацією, які виїжджають в Україну - так званий єдиний збір у пунктах пропуску через державний кордон, який зараз справляється лише з автобусів та вантажних машин (привіт "євробляхерам");
Вообще всех ? В нашем городе, каждые выходные, въезжают толпы белорусов для шоппинга у нас. Если для них введут сбор, будет ли им выгодно ездить скупаться к нам. Белорусы не только в Чернигов приезжают, а во все приграничные области Украины. Кому куда ближе
freeze написав:- збільшення всіх ставок ввізного мита до максимальних розмірів, які застосовуються у ЄС (будуємо відкриту економіку);
Привет контрабас
freeze написав:- зростання земельного податку шляхом скасування мораторію на індексацію її нормативної грошової оцінки;
Плачу 900 грн за 6 соток. Ещё больше ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой