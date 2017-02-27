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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2520252125222523>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 303
Не нижче 24.50
54%
163
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
35
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 18:34

  asti написав:
  shramko82 написав:Ноябрь будет интересный: более 21 млрд грн выплат по ОГВЗ.
Как думаете, что будет с гривной, если вся эта сумма уйдет в доллар?
там именно в гривнах выплата?!


Да, 21,5 млрд именно гривень.
Дополнительно в течении месяца будет выплачено порядка 9 млн долларов и 425 млн евро.
Информацию можете посмотреть на известном здесь ресурсе:
https://afrtcp.tk/services/payments_schedule/
или на первоисточнике:
https://mof.gov.ua/uk/ovdp-shho-perebuvajut-v-obigu
shramko82
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 18:39

  zzzzzz написав:asti
А что лень смотреть ?))
Там 6 млрд грн , остальное в евро. ( 416 млн евро)
Так кому верить?! :) :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 18:43

  zzzzzz написав:Интересно, в среду Минфин будет гасить 460 млн.долл по ОВГЗ , в замен привлечения не будет ...
Ничего интересного, идёт замещение валютного долга гривневым. А если сильно баксы понадобятся - добавят размещение на очередной аукцион//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 18:47

  asti написав:
  zzzzzz написав:Интересно, в среду Минфин будет гасить 460 млн.долл по ОВГЗ , в замен привлечения не будет ...
Ничего интересного, идёт замещение валютного долга гривневым. А если сильно баксы понадобятся - добавят размещение на очередной аукцион//)

Банки огорчатся )))
Основные держатели валютных ОВГЗ - банки
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 18:47

s0v7a

>>Ще в середу повернуть 525 176 157,90 млн.грн. купонів за гривневі ОВДП.

??
+50грн !
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 18:53

Я насчитал за ноябрь 6,8 ярда гривен с купоном и 425 миллионов евро, доллары не заметил, но там только купон, значит мелочи.
Можно выдохнуть...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 19:00

  freeze написав:Налоги должны платить все ))) При Пете явно недоплачивали.

Намеченные изменения в бюджете ко второму чтению: - Пока только планы !

В порядку підготовки Урядом (за дорученням ВРУ) проекту бюджету до другого читання платників податків через два тижні чекає:
- виведення земельного податку зі сфери спрощеної системи оподаткування - платники єдиного податку почнуть його сплачувати з 01.01.2020 року;
- доходи фізичних осіб з дивідендів по акціях та корпоративних правах почнуть оподатковуватись за ставкою 18% (наразі - 5%), з інвесторів планують зібрати 10 млрд грн;
- запровадження спеціального збору з усіх легкових машин з іноземною реєстрацією, які виїжджають в Україну - так званий єдиний збір у пунктах пропуску через державний кордон, який зараз справляється лише з автобусів та вантажних машин (привіт "євробляхерам");
- збільшення всіх ставок ввізного мита до максимальних розмірів, які застосовуються у ЄС (будуємо відкриту економіку);
- скасування пільги по ПДВ при імпорті товарів для «зеленої енергетики» (планують додатково зібрати 5,6 млрд імпортного ПДВ);
- зростання земельного податку шляхом скасування мораторію на індексацію її нормативної грошової оцінки;
- збільшення на індекс інфляції ставок екологічного та акцизного податку (крім палива, електроенергії та тютюнових виробів), ренти за користування водою, лісом та радіочастотним ресурсом;
- запровадження оподаткування криптовалют;





Круто, если так.

Таки собираются чуток трусануть жирных котов, которые так разжирели, что такими тремпами и лопнуть вполне могут.

Особенно про дивиденды и зеленую энергетику по-украински - впечатляет.
По зеленой энергетике там еще вроде попытка будет резануть самые высокие тарифы в Европе до 2030-го года.

Вот тут также про то, что Косюк уже не будет бухать в Куршавеле за счет налогоплательщиков:


https://news.finance.ua/ru/news/-/45823 ... zheta-2020
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 19:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:- запровадження оподаткування криптовалют;


интересно как эти высокоодаренные дегенераты собираются облагать данью криптовалюту уже со следующего года, если криптовалюты вообще никак юридически не урегулированы нашим законодательством.
А если я сейчас закомпилю свою собственную криптовалюту, мне тоже нужно будет с нее платить налоХ. :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 19:17

  Автор77 написав:Круто, если так.

Таки собираются чуток трусануть жирных котов, которые так разжирели, что такими тремпами и лопнуть вполне могут.

Шариков, не пишите о чём не имеете никакого представления :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 19:28

  pesikot написав:
  Автор77 написав:Таки собираются чуток трусануть жирных котов, которые так разжирели, что...
Шариков, не пишите о чём не имеете никакого представления.
ОВГЗ, надеюсь, не тронут?!
Я не жирный, если чо/) :) :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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