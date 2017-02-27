freeze написав:Налоги должны платить все ))) При Пете явно недоплачивали.
Намеченные изменения в бюджете ко второму чтению: - Пока только планы !
В порядку підготовки Урядом (за дорученням ВРУ) проекту бюджету до другого читання платників податків через два тижні чекає: - виведення земельного податку зі сфери спрощеної системи оподаткування - платники єдиного податку почнуть його сплачувати з 01.01.2020 року; - доходи фізичних осіб з дивідендів по акціях та корпоративних правах почнуть оподатковуватись за ставкою 18% (наразі - 5%), з інвесторів планують зібрати 10 млрд грн; - запровадження спеціального збору з усіх легкових машин з іноземною реєстрацією, які виїжджають в Україну - так званий єдиний збір у пунктах пропуску через державний кордон, який зараз справляється лише з автобусів та вантажних машин (привіт "євробляхерам"); - збільшення всіх ставок ввізного мита до максимальних розмірів, які застосовуються у ЄС (будуємо відкриту економіку); - скасування пільги по ПДВ при імпорті товарів для «зеленої енергетики» (планують додатково зібрати 5,6 млрд імпортного ПДВ); - зростання земельного податку шляхом скасування мораторію на індексацію її нормативної грошової оцінки; - збільшення на індекс інфляції ставок екологічного та акцизного податку (крім палива, електроенергії та тютюнових виробів), ренти за користування водою, лісом та радіочастотним ресурсом; - запровадження оподаткування криптовалют;
Круто, если так.
Таки собираются чуток трусануть жирных котов, которые так разжирели, что такими тремпами и лопнуть вполне могут.
Особенно про дивиденды и зеленую энергетику по-украински - впечатляет. По зеленой энергетике там еще вроде попытка будет резануть самые высокие тарифы в Европе до 2030-го года.
Вот тут также про то, что Косюк уже не будет бухать в Куршавеле за счет налогоплательщиков:
интересно как эти высокоодаренные дегенераты собираются облагать данью криптовалюту уже со следующего года, если криптовалюты вообще никак юридически не урегулированы нашим законодательством. А если я сейчас закомпилю свою собственную криптовалюту, мне тоже нужно будет с нее платить налоХ.