Додано: Пон 21 жов, 2019 19:48

Alex2007 написав: freeze написав: - запровадження оподаткування криптовалют; - запровадження оподаткування криптовалют;



интересно как эти высокоодаренные дегенераты собираются облагать данью криптовалюту уже со следующего года, если криптовалюты вообще никак юридически не урегулированы нашим законодательством.

А если я сейчас закомпилю свою собственную криптовалюту, мне тоже нужно будет с нее платить налоХ. интересно как эти высокоодаренные дегенераты собираются облагать данью криптовалюту уже со следующего года, если криптовалюты вообще никак юридически не урегулированы нашим законодательством.А если я сейчас закомпилю свою собственную криптовалюту, мне тоже нужно будет с нее платить налоХ.

защекойны защекойны

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/