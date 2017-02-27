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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2520252125222523

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 303
Не нижче 24.50
54%
163
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
35
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 19:28

  zzzzzz написав:asti
А что лень смотреть ?))
Там 6 млрд грн , остальное в евро. ( 416 млн евро )

Интересно, в среду Минфин будет гасить 460 млн.долл по ОВГЗ , в замен привлечения не будет ...


Добрый вечер!
уточните, пожалуйста, а в какую среду? Потерял график выплат.
Может это быть деньгами ограниченного круга лиц, которые готовятся на выход в один момент?

ПС кто-то выше писал об инсайде разворота на конец года. Тоже такое слышал (от людей высоких чинов). Может, конечно, сплетни, но интересная тенденция наблюдается.
Любопытный
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 19:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:ОВГЗ, надеюсь, не тронут?!
Я не жирный, если чо/)

... а як це так, що зубожілі пересічні - несуть своїх пару десятків/чи пару сотень тисяч гривень на депо і ЧЕСНО сплачують 18% + 1,5% податків, а трошки "жирніші коти" :D - вкладають в ОВДП і "кладуть" на ті податки?
- нЄпорядок! :mrgreen:
- отобраць і подЄліць серед жубожілих! :mrgreen:
Востаннє редагувалось Долярчик в Пон 21 жов, 2019 19:49, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 19:48

  Alex2007 написав:
  freeze написав:- запровадження оподаткування криптовалют;


интересно как эти высокоодаренные дегенераты собираются облагать данью криптовалюту уже со следующего года, если криптовалюты вообще никак юридически не урегулированы нашим законодательством.
А если я сейчас закомпилю свою собственную криптовалюту, мне тоже нужно будет с нее платить налоХ. :mrgreen:

защекойны
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 19:54

  Долярчик написав:
  asti написав:ОВГЗ, надеюсь, не тронут?!
Я не жирный, если чо/)
... а як це так, що зубожілі пересічні - несуть своїх пару десятків/чи пару сотень тисяч гривень на депо і ЧЕСНО сплачують 18% + 1,5% податків, а трошки "жирніші коти" :D - вкладають в ОВДП і "кладуть" на ті податки?
- нЄпорядок! :mrgreen:
- отобраць і подЄліць серед жубожілих! :mrgreen:
Продовжу ряд
А ще більш зубожілі.які цілий рік працюють щоб заробити десятки тисяч гривень в рік . з цього заробленого сплачують
22%ЄСВ+20%ПДВ+18%ПДФО+1,5%Військовий...
То може разом з жирними покупцями ОВДП треба нагнути і трошки худіших деповкладників задля уникнення дистрофії в працівників?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 20:04

  Долярчик написав:
  asti написав:ОВГЗ, надеюсь, не тронут?!
Я не жирный, если чо/)
а як це так, що зубожілі пересічні - несуть своїх пару десятків/чи пару сотень тисяч гривень на депо і ЧЕСНО сплачують 18% + 1,5% податків, а трошки "жирніші коти" :D - вкладають в ОВДП і "кладуть" на ті податки?
- нЄпорядок! :mrgreen:
- отобраць і подЄліць серед зубожілих! :mrgreen:
О так! Отобрать и подЄліць - це у нас вміють!
Але тут все трошки складніше - коли Яценюк ввів податок на депозити ніхто і не писнув бо банально нікуди дітись, хіба що під матрац. З ОВДП так не вийде - бо там нерезиденти, а у них, самі розумієте, вибір побільше. І якщо вони вже зараз почали потроху виходити, то уявіть собі, що станеться якщо їх ще й податками обкладуть! Так што нє дАждетєсь!! :) :)
Востаннє редагувалось asti в Пон 21 жов, 2019 20:07, всього редагувалось 2 разів.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 20:05

  Долярчик написав:... а як це так, що зубожілі пересічні - несуть своїх пару десятків/чи пару сотень тисяч гривень на депо і ЧЕСНО сплачують 18% + 1,5% податків, а трошки "жирніші коти" :D - вкладають в ОВДП і "кладуть" на ті податки?
- нЄпорядок! :mrgreen:
- отобраць і подЄліць серед жубожілих! :mrgreen:

Перед тем, как понести на депо. Долярчик минимизирует уплату налогов до минимума. Не показывает всю прибыль.
Но очень возмущается, что с %% по депо приходится платить налоги.
Но в то же время Долярчик хочет, чтобы налоги платили все и в полном объёме.
Повне зубожиння
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 20:18

  pesikot написав:
  Долярчик написав:... а як це так, що зубожілі пересічні - несуть своїх пару десятків/чи пару сотень тисяч гривень на депо і ЧЕСНО сплачують 18% + 1,5% податків, а трошки "жирніші коти" :D - вкладають в ОВДП і "кладуть" на ті податки?
- нЄпорядок! :mrgreen:
- отобраць і подЄліць серед жубожілих! :mrgreen:

Перед тем, как понести на депо. Долярчик минимизирует уплату налогов до минимума. Не показывает всю прибыль.
Но очень возмущается, что с %% по депо приходится платить налоги.
Но в то же время Долярчик хочет, чтобы налоги платили все и в полном объёме.
Повне зубожиння



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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 20:20

Тру-Ля-Ля...по клавишам рояля

  asti написав:Я насчитал за ноябрь 6,8 ярда гривен с купоном и 425 миллионов евро, доллары не заметил, но там только купон, значит мелочи.
Можно выдохнуть...


И ещё раз выдохнуть НЕ вдыхая... :mrgreen: , когда в $ пойдёт вся ИХ гривна:
Немножко о бюджете. Вова откусив 28 млрд. гривен в собственный загашник, расслабился и уехал к императору, оставив остальных догрызать остатки.
1 млрд. выделили гос. шахтам в качестве непрямой дотации Коломойскому. Украинцы обязаны просто оплачивать дешевую электроэнергию для его предприятий . С миллиардом выделенным ему же на аэропорт будет пока что два. Но Товарищ не останавливается на достигнутом.
Для повышения обороноспособности страны всем силовым органам уравнены должностные ставки с армией. Охране Зеленского то же. В общем обойдется это 1, 4 млрд. гривен.
Загашник для бесконтрольного использования под названием "Фонд чрезвычайных ситуаций" увеличен на 0,5 млрд. Помните наводнение на Закарпатье, в аккурат первых дней правления Зеленского? Все Закарпатье оттуда получило 1,1 млн гривен при убытках в 98 млн.
Любимое детище министра МВД Авакова программа «Создание единой авиационной системы безопасности и защиты» получило 2,2 млрд гривен на закупку у Франции вертолетов. Расходы на ресторан и тихий разговор с премьером окупились.
Ну и финальный аккорд, как мы и предлагали, уменьшено финансирование государственного долга .

https://twitter.com/tZEinform/status/1186236314674515968
Ser Fil
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 20:22

  asti написав:
  Долярчик написав:
  asti написав:ОВГЗ, надеюсь, не тронут?!
Я не жирный, если чо/)
а як це так, що зубожілі пересічні - несуть своїх пару десятків/чи пару сотень тисяч гривень на депо і ЧЕСНО сплачують 18% + 1,5% податків, а трошки "жирніші коти" :D - вкладають в ОВДП і "кладуть" на ті податки?
- нЄпорядок! :mrgreen:
- отобраць і подЄліць серед зубожілих! :mrgreen:
О так! Отобрать и подЄліць - це у нас вміють!
Але тут все трошки складніше - коли Яценюк ввів податок на депозити ніхто і не писнув бо банально нікуди дітись, хіба що під матрац. З ОВДП так не вийде - бо там нерезиденти, а у них, самі розумієте, вибір побільше. І якщо вони вже зараз почали потроху виходити, то уявіть собі, що станеться якщо їх ще й податками обкладуть! Так што нє дАждетєсь!! :) :)

деполюди зразу не писнуть, але сало переховають
але клондайк - це нерухомість, ось там "не писнуть банально нікуди дітися"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 20:26

  vovan_prm написав:Коллеги, ну мы ж на фин.форуме, в конце концов.
Ценообразование по принципу "издержки +" ушло в историю в перой половине прошлого века.
Пока Вы готовы покупать товар по цене на ценнике, в достаточных количествах, никто цену не снизит.

+ одна из таких издержек не готовые покупать, выезжают из страны.
Black Jack - White Business
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