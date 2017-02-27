Немножко о бюджете. Вова откусив 28 млрд. гривен в собственный загашник, расслабился и уехал к императору, оставив остальных догрызать остатки.

1 млрд. выделили гос. шахтам в качестве непрямой дотации Коломойскому. Украинцы обязаны просто оплачивать дешевую электроэнергию для его предприятий . С миллиардом выделенным ему же на аэропорт будет пока что два. Но Товарищ не останавливается на достигнутом.

Для повышения обороноспособности страны всем силовым органам уравнены должностные ставки с армией. Охране Зеленского то же. В общем обойдется это 1, 4 млрд. гривен.

Загашник для бесконтрольного использования под названием "Фонд чрезвычайных ситуаций" увеличен на 0,5 млрд. Помните наводнение на Закарпатье, в аккурат первых дней правления Зеленского? Все Закарпатье оттуда получило 1,1 млн гривен при убытках в 98 млн.

Любимое детище министра МВД Авакова программа «Создание единой авиационной системы безопасности и защиты» получило 2,2 млрд гривен на закупку у Франции вертолетов. Расходы на ресторан и тихий разговор с премьером окупились.

Ну и финальный аккорд, как мы и предлагали, уменьшено финансирование государственного долга .