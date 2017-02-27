asti написав:ОВГЗ, надеюсь, не тронут?! Я не жирный, если чо/)
... а як це так, що зубожілі пересічні - несуть своїх пару десятків/чи пару сотень тисяч гривень на депо і ЧЕСНО сплачують 18% + 1,5% податків, а трошки "жирніші коти" - вкладають в ОВДП і "кладуть" на ті податки? - нЄпорядок! - отобраць і подЄліць серед жубожілих!
Востаннє редагувалось Долярчик в Пон 21 жов, 2019 19:49, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
интересно как эти высокоодаренные дегенераты собираются облагать данью криптовалюту уже со следующего года, если криптовалюты вообще никак юридически не урегулированы нашим законодательством. А если я сейчас закомпилю свою собственную криптовалюту, мне тоже нужно будет с нее платить налоХ.
защекойны
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
asti написав:ОВГЗ, надеюсь, не тронут?! Я не жирный, если чо/)
... а як це так, що зубожілі пересічні - несуть своїх пару десятків/чи пару сотень тисяч гривень на депо і ЧЕСНО сплачують 18% + 1,5% податків, а трошки "жирніші коти" - вкладають в ОВДП і "кладуть" на ті податки? - нЄпорядок! - отобраць і подЄліць серед жубожілих!
Продовжу ряд А ще більш зубожілі.які цілий рік працюють щоб заробити десятки тисяч гривень в рік . з цього заробленого сплачують 22%ЄСВ+20%ПДВ+18%ПДФО+1,5%Військовий... То може разом з жирними покупцями ОВДП треба нагнути і трошки худіших деповкладників задля уникнення дистрофії в працівників?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
asti написав:ОВГЗ, надеюсь, не тронут?! Я не жирный, если чо/)
а як це так, що зубожілі пересічні - несуть своїх пару десятків/чи пару сотень тисяч гривень на депо і ЧЕСНО сплачують 18% + 1,5% податків, а трошки "жирніші коти" - вкладають в ОВДП і "кладуть" на ті податки? - нЄпорядок! - отобраць і подЄліць серед зубожілих!
О так! Отобрать и подЄліць - це у нас вміють! Але тут все трошки складніше - коли Яценюк ввів податок на депозити ніхто і не писнув бо банально нікуди дітись, хіба що під матрац. З ОВДП так не вийде - бо там нерезиденти, а у них, самі розумієте, вибір побільше. І якщо вони вже зараз почали потроху виходити, то уявіть собі, що станеться якщо їх ще й податками обкладуть! Так што нє дАждетєсь!!
Востаннє редагувалось asti в Пон 21 жов, 2019 20:07, всього редагувалось 2 разів.
Долярчик написав:... а як це так, що зубожілі пересічні - несуть своїх пару десятків/чи пару сотень тисяч гривень на депо і ЧЕСНО сплачують 18% + 1,5% податків, а трошки "жирніші коти" - вкладають в ОВДП і "кладуть" на ті податки? - нЄпорядок! - отобраць і подЄліць серед жубожілих!
Перед тем, как понести на депо. Долярчик минимизирует уплату налогов до минимума. Не показывает всю прибыль. Но очень возмущается, что с %% по депо приходится платить налоги. Но в то же время Долярчик хочет, чтобы налоги платили все и в полном объёме. Повне зубожиння
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Долярчик написав:... а як це так, що зубожілі пересічні - несуть своїх пару десятків/чи пару сотень тисяч гривень на депо і ЧЕСНО сплачують 18% + 1,5% податків, а трошки "жирніші коти" - вкладають в ОВДП і "кладуть" на ті податки? - нЄпорядок! - отобраць і подЄліць серед жубожілих!
Перед тем, как понести на депо. Долярчик минимизирует уплату налогов до минимума. Не показывает всю прибыль. Но очень возмущается, что с %% по депо приходится платить налоги. Но в то же время Долярчик хочет, чтобы налоги платили все и в полном объёме. Повне зубожиння
asti написав:Я насчитал за ноябрь 6,8 ярда гривен с купоном и 425 миллионов евро, доллары не заметил, но там только купон, значит мелочи. Можно выдохнуть...
И ещё раз выдохнуть НЕ вдыхая... , когда в $ пойдёт вся ИХ гривна:
Немножко о бюджете. Вова откусив 28 млрд. гривен в собственный загашник, расслабился и уехал к императору, оставив остальных догрызать остатки. 1 млрд. выделили гос. шахтам в качестве непрямой дотации Коломойскому. Украинцы обязаны просто оплачивать дешевую электроэнергию для его предприятий . С миллиардом выделенным ему же на аэропорт будет пока что два. Но Товарищ не останавливается на достигнутом. Для повышения обороноспособности страны всем силовым органам уравнены должностные ставки с армией. Охране Зеленского то же. В общем обойдется это 1, 4 млрд. гривен. Загашник для бесконтрольного использования под названием "Фонд чрезвычайных ситуаций" увеличен на 0,5 млрд. Помните наводнение на Закарпатье, в аккурат первых дней правления Зеленского? Все Закарпатье оттуда получило 1,1 млн гривен при убытках в 98 млн. Любимое детище министра МВД Авакова программа «Создание единой авиационной системы безопасности и защиты» получило 2,2 млрд гривен на закупку у Франции вертолетов. Расходы на ресторан и тихий разговор с премьером окупились. Ну и финальный аккорд, как мы и предлагали, уменьшено финансирование государственного долга .
asti написав:ОВГЗ, надеюсь, не тронут?! Я не жирный, если чо/)
а як це так, що зубожілі пересічні - несуть своїх пару десятків/чи пару сотень тисяч гривень на депо і ЧЕСНО сплачують 18% + 1,5% податків, а трошки "жирніші коти" - вкладають в ОВДП і "кладуть" на ті податки? - нЄпорядок! - отобраць і подЄліць серед зубожілих!
О так! Отобрать и подЄліць - це у нас вміють! Але тут все трошки складніше - коли Яценюк ввів податок на депозити ніхто і не писнув бо банально нікуди дітись, хіба що під матрац. З ОВДП так не вийде - бо там нерезиденти, а у них, самі розумієте, вибір побільше. І якщо вони вже зараз почали потроху виходити, то уявіть собі, що станеться якщо їх ще й податками обкладуть! Так што нє дАждетєсь!!
деполюди зразу не писнуть, але сало переховають але клондайк - це нерухомість, ось там "не писнуть банально нікуди дітися"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
vovan_prm написав:Коллеги, ну мы ж на фин.форуме, в конце концов. Ценообразование по принципу "издержки +" ушло в историю в перой половине прошлого века. Пока Вы готовы покупать товар по цене на ценнике, в достаточных количествах, никто цену не снизит.
+ в дополнение к издержкам, не готовые покупать, выезжают из страны.