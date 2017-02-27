vovan_prm написав:Коллеги, ну мы ж на фин.форуме, в конце концов. Ценообразование по принципу "издержки +" ушло в историю в перой половине прошлого века. Пока Вы готовы покупать товар по цене на ценнике, в достаточных количествах, никто цену не снизит.
+ в дополнение к издержкам, не готовые покупать, выезжают из страны.
Это как раз фактор снижения спроса и, соответственно, снижения цены
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price
vovan_prm написав:Коллеги, ну мы ж на фин.форуме, в конце концов. Ценообразование по принципу "издержки +" ушло в историю в перой половине прошлого века. Пока Вы готовы покупать товар по цене на ценнике, в достаточных количествах, никто цену не снизит.
+ в дополнение к издержкам, не готовые покупать, выезжают из страны.
Схема ценообразования "Издержки плюс" не утратит свою актуальность никогда. Ее нужно просто применять в соответствующих моментах жизненного цикла товара. Странно, что на финансовом форуме вован до сих пор этого не усвоил.
Он путает все, приплел сюда еще и прошлый век в этом контексте. Надеюсь, что такого "иксперда" не возьмут в команду нынешней власти. А то после недавней потери промышленности Украина потеряет и свое сельское хозяйство.
vovan_prm написав:Пока Вы готовы покупать товар по цене на ценнике, в достаточных количествах, никто цену не снизит.
+ в дополнение к издержкам, не готовые покупать, выезжают из страны.
Это как раз фактор снижения спроса и, соответственно, снижения цены
Не в нашей стране монополии. Снижение спроса от продуктов до услуг (к примеру ЦО, где соседние дома имеют разную цену за кв.м. из-за уменьшения потребителей) только повышает цену. Ведь прибыль в укр. бизнесе должна расти в независимости от... Но землю толкнуть без людей будет попроще.
Востаннє редагувалось ruvex в Пон 21 жов, 2019 21:05, всього редагувалось 1 раз.
vovan_prm написав:Коллеги, ну мы ж на фин.форуме, в конце концов. Ценообразование по принципу "издержки +" ушло в историю в перой половине прошлого века. Пока Вы готовы покупать товар по цене на ценнике, в достаточных количествах, никто цену не снизит.
+ в дополнение к издержкам, не готовые покупать, выезжают из страны.
Это как раз фактор снижения спроса и, соответственно, снижения цены
Снова ж таки, не забываем, что большинство секторов у нас монополизировано.
При падении спроса монополист склонен снижать цену только если продукт не несет в себе удельных расходов (либо они незначительны).
Например, кинотеатр. Аренда помещения не зависит от количества посетителей, расходы на персонал - практически не зависят, прокатная лицензия - вообще не зависит, сам показ - практически не зависит. Поэтому кинотеатру при низкой заполняемости, действительно, может иметь смысл снизить цену на билет, чтобы продать не 10 мест по 100 грн, а 50 мест по 50 грн (для этого спрос должен быть эластичным - это еще нужно проверять, т.к. он не везде и не всегда такой).
Если же расходы прямо зависят от количества проданного товара (да тот же газ - есть удельная себестоимость кубометра), то при падении спроса куда эффективней (с точки зрения монополиста) повысить цену за единицу, продав больше в деньгах, меньше в объеме, и, соответственно, понеся меньше расходов.
freeze написав:Налоги должны платить все ))) При Пете явно недоплачивали.
Намеченные изменения в бюджете ко второму чтению: - Пока только планы !
В порядку підготовки Урядом (за дорученням ВРУ) проекту бюджету до другого читання платників податків через два тижні чекає: - виведення земельного податку зі сфери спрощеної системи оподаткування - платники єдиного податку почнуть його сплачувати з 01.01.2020 року; - доходи фізичних осіб з дивідендів по акціях та корпоративних правах почнуть оподатковуватись за ставкою 18% (наразі - 5%), з інвесторів планують зібрати 10 млрд грн; - запровадження спеціального збору з усіх легкових машин з іноземною реєстрацією, які виїжджають в Україну - так званий єдиний збір у пунктах пропуску через державний кордон, який зараз справляється лише з автобусів та вантажних машин (привіт "євробляхерам"); - збільшення всіх ставок ввізного мита до максимальних розмірів, які застосовуються у ЄС (будуємо відкриту економіку); - скасування пільги по ПДВ при імпорті товарів для «зеленої енергетики» (планують додатково зібрати 5,6 млрд імпортного ПДВ); - зростання земельного податку шляхом скасування мораторію на індексацію її нормативної грошової оцінки; - збільшення на індекс інфляції ставок екологічного та акцизного податку (крім палива, електроенергії та тютюнових виробів), ренти за користування водою, лісом та радіочастотним ресурсом; - запровадження оподаткування криптовалют;
buratinyo написав:Схема ценообразования "Издержки плюс" не утратит свою актуальность никогда. Ее нужно просто применять в соответствующих моментах жизненного цикла товара. Странно, что на финансовом форуме вован до сих пор этого не усвоил.
Знаете.... а ведь и возразить вам нечего.... в рамках Политэкономии и ватно-экономической теории...
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price
freeze написав:Налоги должны платить все ))) При Пете явно недоплачивали.
Намеченные изменения в бюджете ко второму чтению: - Пока только планы !
В порядку підготовки Урядом (за дорученням ВРУ) проекту бюджету до другого читання платників податків через два тижні чекає: - виведення земельного податку зі сфери спрощеної системи оподаткування - платники єдиного податку почнуть його сплачувати з 01.01.2020 року; - доходи фізичних осіб з дивідендів по акціях та корпоративних правах почнуть оподатковуватись за ставкою 18% (наразі - 5%), з інвесторів планують зібрати 10 млрд грн; - запровадження спеціального збору з усіх легкових машин з іноземною реєстрацією, які виїжджають в Україну - так званий єдиний збір у пунктах пропуску через державний кордон, який зараз справляється лише з автобусів та вантажних машин (привіт "євробляхерам"); - збільшення всіх ставок ввізного мита до максимальних розмірів, які застосовуються у ЄС (будуємо відкриту економіку); - скасування пільги по ПДВ при імпорті товарів для «зеленої енергетики» (планують додатково зібрати 5,6 млрд імпортного ПДВ); - зростання земельного податку шляхом скасування мораторію на індексацію її нормативної грошової оцінки; - збільшення на індекс інфляції ставок екологічного та акцизного податку (крім палива, електроенергії та тютюнових виробів), ренти за користування водою, лісом та радіочастотним ресурсом; - запровадження оподаткування криптовалют;
Я написал, что это только планы, точнее это уже внесенные что-то от правительства, что-то от депутатов от слуг-народа, правки ко второму чтению госбюджета, которые сейчас обсуждаются в налоговом комитете Гетманцева. Может что-то и не пройдёт.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.