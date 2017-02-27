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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2521252225232524

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 304
Не нижче 24.50
54%
164
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
35
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 304
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 20:45

  Автор77 написав:
Круто, если так.

Таки собираются чуток трусануть жирных котов, которые так разжирели, что такими тремпами и лопнуть вполне могут.

Особенно про дивиденды и зеленую энергетику по-украински - впечатляет.
По зеленой энергетике там еще вроде попытка будет резануть самые высокие тарифы в Европе до 2030-го года.

Вот тут также про то, что Косюк уже не будет бухать в Куршавеле за счет налогоплательщиков:


https://news.finance.ua/ru/news/-/45823 ... zheta-2020


Не впечатляет. Основные деньги уплывают из-под налогообложения вследствие применения ТЦО, серых схем импорта и коррупции с НДС. Где предложения по этим направлениям??
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 20:48

  ruvex написав:
  vovan_prm написав:Коллеги, ну мы ж на фин.форуме, в конце концов.
Ценообразование по принципу "издержки +" ушло в историю в перой половине прошлого века.
Пока Вы готовы покупать товар по цене на ценнике, в достаточных количествах, никто цену не снизит.

+ в дополнение к издержкам, не готовые покупать, выезжают из страны.

Это как раз фактор снижения спроса и, соответственно, снижения цены
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 20:58

  ruvex написав:
  vovan_prm написав:Коллеги, ну мы ж на фин.форуме, в конце концов.
Ценообразование по принципу "издержки +" ушло в историю в перой половине прошлого века.
Пока Вы готовы покупать товар по цене на ценнике, в достаточных количествах, никто цену не снизит.

+ в дополнение к издержкам, не готовые покупать, выезжают из страны.

Схема ценообразования "Издержки плюс" не утратит свою актуальность никогда. Ее нужно просто применять в соответствующих моментах жизненного цикла товара. Странно, что на финансовом форуме вован до сих пор этого не усвоил.

Он путает все, приплел сюда еще и прошлый век в этом контексте. :mrgreen: Надеюсь, что такого "иксперда" не возьмут в команду нынешней власти. А то после недавней потери промышленности Украина потеряет и свое сельское хозяйство.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 21:01

  vovan_prm написав:
  ruvex написав:
  vovan_prm написав:Пока Вы готовы покупать товар по цене на ценнике, в достаточных количествах, никто цену не снизит.

+ в дополнение к издержкам, не готовые покупать, выезжают из страны.

Это как раз фактор снижения спроса и, соответственно, снижения цены

Не в нашей стране монополии. Снижение спроса от продуктов до услуг (к примеру ЦО, где соседние дома имеют разную цену за кв.м. из-за уменьшения потребителей) только повышает цену. Ведь прибыль в укр. бизнесе должна расти в независимости от... Но землю толкнуть без людей будет попроще.
Востаннє редагувалось ruvex в Пон 21 жов, 2019 21:05, всього редагувалось 1 раз.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 21:05

  vovan_prm написав:
  ruvex написав:
  vovan_prm написав:Коллеги, ну мы ж на фин.форуме, в конце концов.
Ценообразование по принципу "издержки +" ушло в историю в перой половине прошлого века.
Пока Вы готовы покупать товар по цене на ценнике, в достаточных количествах, никто цену не снизит.

+ в дополнение к издержкам, не готовые покупать, выезжают из страны.

Это как раз фактор снижения спроса и, соответственно, снижения цены


Снова ж таки, не забываем, что большинство секторов у нас монополизировано.

При падении спроса монополист склонен снижать цену только если продукт не несет в себе удельных расходов (либо они незначительны).

Например, кинотеатр. Аренда помещения не зависит от количества посетителей, расходы на персонал - практически не зависят, прокатная лицензия - вообще не зависит, сам показ - практически не зависит. Поэтому кинотеатру при низкой заполняемости, действительно, может иметь смысл снизить цену на билет, чтобы продать не 10 мест по 100 грн, а 50 мест по 50 грн (для этого спрос должен быть эластичным - это еще нужно проверять, т.к. он не везде и не всегда такой).

Если же расходы прямо зависят от количества проданного товара (да тот же газ - есть удельная себестоимость кубометра), то при падении спроса куда эффективней (с точки зрения монополиста) повысить цену за единицу, продав больше в деньгах, меньше в объеме, и, соответственно, понеся меньше расходов.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 21:39

  freeze написав:Налоги должны платить все ))) При Пете явно недоплачивали.

Намеченные изменения в бюджете ко второму чтению: - Пока только планы !

В порядку підготовки Урядом (за дорученням ВРУ) проекту бюджету до другого читання платників податків через два тижні чекає:
- виведення земельного податку зі сфери спрощеної системи оподаткування - платники єдиного податку почнуть його сплачувати з 01.01.2020 року;
- доходи фізичних осіб з дивідендів по акціях та корпоративних правах почнуть оподатковуватись за ставкою 18% (наразі - 5%), з інвесторів планують зібрати 10 млрд грн;
- запровадження спеціального збору з усіх легкових машин з іноземною реєстрацією, які виїжджають в Україну - так званий єдиний збір у пунктах пропуску через державний кордон, який зараз справляється лише з автобусів та вантажних машин (привіт "євробляхерам");
- збільшення всіх ставок ввізного мита до максимальних розмірів, які застосовуються у ЄС (будуємо відкриту економіку);
- скасування пільги по ПДВ при імпорті товарів для «зеленої енергетики» (планують додатково зібрати 5,6 млрд імпортного ПДВ);
- зростання земельного податку шляхом скасування мораторію на індексацію її нормативної грошової оцінки;
- збільшення на індекс інфляції ставок екологічного та акцизного податку (крім палива, електроенергії та тютюнових виробів), ренти за користування водою, лісом та радіочастотним ресурсом;
- запровадження оподаткування криптовалют;

а можно регистрационный номер?
я тут такого проекта не увидел. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... pid069=229
спасибо!
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 21:52

  buratinyo написав:Схема ценообразования "Издержки плюс" не утратит свою актуальность никогда. Ее нужно просто применять в соответствующих моментах жизненного цикла товара. Странно, что на финансовом форуме вован до сих пор этого не усвоил.

Знаете.... а ведь и возразить вам нечего.... в рамках Политэкономии и ватно-экономической теории...
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 21:53

  Yuri_T написав:
  freeze написав:Налоги должны платить все ))) При Пете явно недоплачивали.

Намеченные изменения в бюджете ко второму чтению: - Пока только планы !

В порядку підготовки Урядом (за дорученням ВРУ) проекту бюджету до другого читання платників податків через два тижні чекає:
- виведення земельного податку зі сфери спрощеної системи оподаткування - платники єдиного податку почнуть його сплачувати з 01.01.2020 року;
- доходи фізичних осіб з дивідендів по акціях та корпоративних правах почнуть оподатковуватись за ставкою 18% (наразі - 5%), з інвесторів планують зібрати 10 млрд грн;
- запровадження спеціального збору з усіх легкових машин з іноземною реєстрацією, які виїжджають в Україну - так званий єдиний збір у пунктах пропуску через державний кордон, який зараз справляється лише з автобусів та вантажних машин (привіт "євробляхерам");
- збільшення всіх ставок ввізного мита до максимальних розмірів, які застосовуються у ЄС (будуємо відкриту економіку);
- скасування пільги по ПДВ при імпорті товарів для «зеленої енергетики» (планують додатково зібрати 5,6 млрд імпортного ПДВ);
- зростання земельного податку шляхом скасування мораторію на індексацію її нормативної грошової оцінки;
- збільшення на індекс інфляції ставок екологічного та акцизного податку (крім палива, електроенергії та тютюнових виробів), ренти за користування водою, лісом та радіочастотним ресурсом;
- запровадження оподаткування криптовалют;

а можно регистрационный номер?
я тут такого проекта не увидел. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... pid069=229
спасибо!


Я написал, что это только планы, точнее это уже внесенные что-то от правительства, что-то от депутатов от слуг-народа, правки ко второму чтению госбюджета, которые сейчас обсуждаются в налоговом комитете Гетманцева. Может что-то и не пройдёт.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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