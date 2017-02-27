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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2522252325242525

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 304
Не нижче 24.50
54%
164
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
35
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 304
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 22:00

  zРадио написав:
  Автор77 написав:
Круто, если так.

Таки собираются чуток трусануть жирных котов, которые так разжирели, что такими тремпами и лопнуть вполне могут.

Особенно про дивиденды и зеленую энергетику по-украински - впечатляет.
По зеленой энергетике там еще вроде попытка будет резануть самые высокие тарифы в Европе до 2030-го года.

Вот тут также про то, что Косюк уже не будет бухать в Куршавеле за счет налогоплательщиков:


https://news.finance.ua/ru/news/-/45823 ... zheta-2020


Не впечатляет. Основные деньги уплывают из-под налогообложения вследствие применения ТЦО, серых схем импорта и коррупции с НДС. Где предложения по этим направлениям??



Согласен с вами.

Но если учесть, что одна из самых потенциально богатых стран мира - Украина
застряла в авгиевых конюшнях,
в какой-то латиноамерикано - русской
монопольно-олигархической
клановой экономике конца прошлого века,
то даже начало расчистки этих конюшен - это какая-то надежда, какие-то шансы вырваться из этой латиноамерикано - русской экономической системы.

В прошлом таких мероприятий - ноль проводилось, ну т.е. полный ноль,
более того,наоборот придумывались новые схемы, когда-нибудь эти схемы войдут в учебники мировой экономики в раздел "Наибольшие аферы 21-го века", там будет про все, про зеленую энергетику, про налогообложение дивидендов на уровне благотворительной помощи, про то как вся политическая и экономическая система была подстроена под кучку людей и несколько сот тысяч обслуживающего персонала на подтанцовках.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 22:13

  Yuri_T написав:freeze
да, сорри, увидел уже.
Запропоновано:
1. Розглянути можливість збільшити доходи проекту державного бюджету на 2020 рік (з внесенням відповідних законодавчих ініціатив) щодо:

зы. считаю, 18% ндфл на дивы бредом сивой кобылы.
реально двойное налогообложение. это будет их огромной ошибкой.


Мне это всё напоминает какой-то депутатский психоз.
И старое бородатое - если корову больше доить ...

Предвыборная компания слуг прошла под лозунгом привлечения иностранных инвестиций, пока я вижу только доение, и не вижу ничего для привлечения.

Особенно в свете сегодня опубликованной истории как Болгария изо всех сил борется за привлечения инвестиций от Фольксваген

https://news.finance.ua/ru/news/-/45840 ... volkswagen
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 22:14

  vovan_prm написав:
  buratinyo написав:Схема ценообразования "Издержки плюс" не утратит свою актуальность никогда. Ее нужно просто применять в соответствующих моментах жизненного цикла товара. Странно, что на финансовом форуме вован до сих пор этого не усвоил.

Знаете.... а ведь и возразить вам нечего.... в рамках Политэкономии и ватно-экономической теории...

Экономикс Макконнела это уже ватно-экономическая теория? М-да. :mrgreen: Ваш случай безнадежный.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 22:19

  Автор77 написав:Согласен с вами.

Но если учесть, что одна из самых потенциально богатых стран мира - Украина
застряла в авгиевых конюшнях,
в какой-то латиноамерикано - русской
монопольно-олигархической
клановой экономике конца прошлого века,
то даже начало расчистки этих конюшен - это какая-то надежда, какие-то шансы вырваться из этой латиноамерикано - русской экономической системы.

В прошлом таких мероприятий - ноль проводилось, ну т.е. полный ноль,
более того,наоборот придумывались новые схемы, когда-нибудь эти схемы войдут в учебники мировой экономики в раздел "Наибольшие аферы 21-го века", там будет про все, про зеленую энергетику, про налогообложение дивидендов на уровне благотворительной помощи, про то как вся политическая и экономическая система была подстроена под кучку людей и несколько сот тысяч обслуживающего персонала на подтанцовках.


Если олигархам-экспортерам поднимут ренту, снизят ставку зеленого тарифа и перестанут предоставлять безвозмездную государственную помощь, я буду только рад. Поживем - увидим. Пока исходя из риторики Арахамии, Милованова, Маркаровой и Гончарука есть все основания этому не доверять.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 22:25

  freeze написав:
  Yuri_T написав:freeze
да, сорри, увидел уже.
Запропоновано:
1. Розглянути можливість збільшити доходи проекту державного бюджету на 2020 рік (з внесенням відповідних законодавчих ініціатив) щодо:

зы. считаю, 18% ндфл на дивы бредом сивой кобылы.
реально двойное налогообложение. это будет их огромной ошибкой.


Мне это всё напоминает какой-то депутатский психоз.
И старое бородатое - если корову больше доить ...

Предвыборная компания слуг прошла под лозунгом привлечения иностранных инвестиций, пока я вижу только доение, и не вижу ничего для привлечения.

Особенно в свете сегодня опубликованной истории как Болгария изо всех сил борется за привлечения инвестиций от Фольксваген

https://news.finance.ua/ru/news/-/45840 ... volkswagen

читал.
если это случится, буду рекомендовать своим клиентам принять решение о распределении нераспределёнки и выплате дивов до окончания 2019г.
там есть некоторые бухгалтерские особенности и да, относительно платежей на физиков, придётся выплатить в бюджет 6,5%, но не абсурдные 19,5% (или 18%, если отменят ВС).
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 22:35

  buratinyo написав:
  vovan_prm написав:
  buratinyo написав:Схема ценообразования "Издержки плюс" не утратит свою актуальность никогда. Ее нужно просто применять в соответствующих моментах жизненного цикла товара. Странно, что на финансовом форуме вован до сих пор этого не усвоил.

Знаете.... а ведь и возразить вам нечего.... в рамках Политэкономии и ватно-экономической теории...

Экономикс Макконнела это уже ватно-экономическая теория? М-да. :mrgreen: Ваш случай безнадежный.

Макконнел/Брю в ватных руках - сильное оружие
Моё среднесрочное кредо:
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vovan_prm
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 22:52

  freeze написав:
  Yuri_T написав:freeze
да, сорри, увидел уже.
Запропоновано:
1. Розглянути можливість збільшити доходи проекту державного бюджету на 2020 рік (з внесенням відповідних законодавчих ініціатив) щодо:

зы. считаю, 18% ндфл на дивы бредом сивой кобылы.
реально двойное налогообложение. это будет их огромной ошибкой.


Мне это всё напоминает какой-то депутатский психоз.
И старое бородатое - если корову больше доить ...

Предвыборная компания слуг прошла под лозунгом привлечения иностранных инвестиций, пока я вижу только доение, и не вижу ничего для привлечения.

Особенно в свете сегодня опубликованной истории как Болгария изо всех сил борется за привлечения инвестиций от Фольксваген

https://news.finance.ua/ru/news/-/45840 ... volkswagen


В Болгарии вообще классно.
Люди не нарванные,доброжелательные,
на русском часто как на родном говорят,
море без водоростей, чистое,теплее на несколько градусов,чем в Одессе,
отель утопал в зелени,соотношение зелени к постройкам на территории один к десяти ( в пользу зелени),задумался сколько бы у нас отелей засобачили на такой огромной территории, думаю не меньше 5-6 штук, как килек в томате накидали бы,
отель четыре звезды с тремя бассейнами, да еще и с минералкой в них,
с горами вкуснейшей разнообразнейшей еды ол инклюзив, вина и пива
обошелся дешевле чем
жлобская Одесса в полуказарменных условиях- три звезды без еды и вина.
Условия с Одессой просто не сравнимы, а цена дешевле.
Плюс климат там какой-то особенный что ли, энергии прибавляется в разы,
ну и цены сравнимы с нашими,
при том, что у них кассир Лидла 900 евро в месяц ( с премиальными ) получает - (огромная реклама на маркете с указанием суммы), сомневаюсь, что у нас АТБ 900 евро на кассе платит.
Подозреваю также, может ошибаюсь, что у нас даже не каждому киевлянину получается 900 евро в месяц получать, не то,что простому кассиру.
Пляжи у них национальное достояние, если кто-то бы вздумал пусть даже самый крутой отель оградить заборчиком - думаю немедленно в дурку забрали бы,учитывая наши реальности смешно даже от такого - как так - заборчики и оградки на пляже запрещены законом и ни у кого даже в мыслях нет нарушать законы.
Ну и проезд на каком-то европейском городском ( полупустом ,к слову) автобусе 12 км.(!) до Варны обошелся в 13-14 гривен на наши деньги,да еще и билетик вручили, а не в карман прихомячили один лев :) Не знаю сколько там в Киеве берут сейчас за проезд 12 км. ?

Так стоит ли удивляться инвесторам ?
У них по памяти вроде бы как инвестиции иностранцев больше наших , при том, что населения в разы меньше, территории меньше,ну и как бы Украина всегда считалась в прежние времена более развита промышленно и экономически, т.е. по идее к нам должны были бы деньги рекой литься,а не к ним.

Из номера вид на море и парк, чайки как куры прямо на балконе гуляли, хлебушек клевали.В отеле все чистенько, современно,огромные нежлобские холлы,фитнес зал бесплатно,всякие мероприятия,и парк нескончаем , ну и самое смешное чистые песчаные пляжи полупустые,
если крымские пляжи можно сравнить с банкой шпротов, то в Болгарии - выходит как одна шпротина в огромной банке,только чуть-чуть на выходные поплотнее,так как местные на авто съезжаются на уикенд, но все равно плотность в разы меньше.

Одним словом, классная страна, заряжает на весь год, хотелось подольше отдохнуть.
Правда,надо правильно там курорт подобрать, наверное не все там такие козырные , места надо знать.
Востаннє редагувалось Автор77 в Пон 21 жов, 2019 23:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 22:58

  Yuri_T написав:freeze
да, сорри, увидел уже.
Запропоновано:
1. Розглянути можливість збільшити доходи проекту державного бюджету на 2020 рік (з внесенням відповідних законодавчих ініціатив) щодо:

зы. считаю, 18% ндфл на дивы бредом сивой кобылы.
реально двойное налогообложение. это будет их огромной ошибкой.

Для 73% дивиденды такое же ругательное слово как оффшоры, будут хлопать в ладоши как на игру членом по клавишам!
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