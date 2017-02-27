Додано: Пон 21 жов, 2019 22:52

freeze написав: Yuri_T написав: freeze

да, сорри, увидел уже.

Запропоновано:

1. Розглянути можливість збільшити доходи проекту державного бюджету на 2020 рік (з внесенням відповідних законодавчих ініціатив) щодо:

зы. считаю, 18% ндфл на дивы бредом сивой кобылы.

реально двойное налогообложение. это будет их огромной ошибкой. да, сорри, увидел уже.зы. считаю, 18% ндфл на дивы бредом сивой кобылы.реально двойное налогообложение. это будет их огромной ошибкой.



Мне это всё напоминает какой-то депутатский психоз.

И старое бородатое - если корову больше доить ...



Предвыборная компания слуг прошла под лозунгом привлечения иностранных инвестиций, пока я вижу только доение, и не вижу ничего для привлечения.



Особенно в свете сегодня опубликованной истории как Болгария изо всех сил борется за привлечения инвестиций от Фольксваген



https://news.finance.ua/ru/news/-/45840 ... volkswagen Мне это всё напоминает какой-то депутатский психоз.И старое бородатое - если корову больше доить ...Предвыборная компания слуг прошла под лозунгом привлечения иностранных инвестиций, пока я вижу только доение, и не вижу ничего для привлечения.Особенно в свете сегодня опубликованной истории как Болгария изо всех сил борется за привлечения инвестиций от Фольксваген

В Болгарии вообще классно.Люди не нарванные,доброжелательные,на русском часто как на родном говорят,море без водоростей, чистое,теплее на несколько градусов,чем в Одессе,отель утопал в зелени,соотношение зелени к постройкам на территории один к десяти ( в пользу зелени),задумался сколько бы у нас отелей засобачили на такой огромной территории, думаю не меньше 5-6 штук, как килек в томате накидали бы,отель четыре звезды с тремя бассейнами, да еще и с минералкой в них,с горами вкуснейшей разнообразнейшей еды ол инклюзив, вина и пиваобошелся дешевле чемжлобская Одесса в полуказарменных условиях- три звезды без еды и вина.Условия с Одессой просто не сравнимы, а цена дешевле.Плюс климат там какой-то особенный что ли, энергии прибавляется в разы,ну и цены сравнимы с нашими,при том, что у них кассир Лидла 900 евро в месяц ( с премиальными ) получает - (огромная реклама на маркете с указанием суммы), сомневаюсь, что у нас АТБ 900 евро на кассе платит.Подозреваю также, может ошибаюсь, что у нас даже не каждому киевлянину получается 900 евро в месяц получать, не то,что простому кассиру.Пляжи у них национальное достояние, если кто-то бы вздумал пусть даже самый крутой отель оградить заборчиком - думаю немедленно в дурку забрали бы,учитывая наши реальности смешно даже от такого - как так - заборчики и оградки на пляже запрещены законом и ни у кого даже в мыслях нет нарушать законы.Ну и проезд на каком-то европейском городском ( полупустом ,к слову) автобусе 12 км.(!) до Варны обошелся в 13-14 гривен на наши деньги,да еще и билетик вручили, а не в карман прихомячили один левНе знаю сколько там в Киеве берут сейчас за проезд 12 км. ?Так стоит ли удивляться инвесторам ?У них по памяти вроде бы как инвестиции иностранцев больше наших , при том, что населения в разы меньше, территории меньше,ну и как бы Украина всегда считалась в прежние времена более развита промышленно и экономически, т.е. по идее к нам должны были бы деньги рекой литься,а не к ним.Из номера вид на море и парк, чайки как куры прямо на балконе гуляли, хлебушек клевали.В отеле все чистенько, современно,огромные нежлобские холлы,фитнес зал бесплатно,всякие мероприятия,и парк нескончаем , ну и самое смешное чистые песчаные пляжи полупустые,если крымские пляжи можно сравнить с банкой шпротов, то в Болгарии - выходит как одна шпротина в огромной банке,только чуть-чуть на выходные поплотнее,так как местные на авто съезжаются на уикенд, но все равно плотность в разы меньше.Одним словом, классная страна, заряжает на весь год, хотелось подольше отдохнуть.Правда,надо правильно там курорт подобрать, наверное не все там такие козырные , места надо знать.