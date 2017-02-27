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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2522252325242525>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 305
Не нижче 24.50
54%
164
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
36
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 305
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 21:39

  freeze написав:Налоги должны платить все ))) При Пете явно недоплачивали.

Намеченные изменения в бюджете ко второму чтению: - Пока только планы !

В порядку підготовки Урядом (за дорученням ВРУ) проекту бюджету до другого читання платників податків через два тижні чекає:
- виведення земельного податку зі сфери спрощеної системи оподаткування - платники єдиного податку почнуть його сплачувати з 01.01.2020 року;
- доходи фізичних осіб з дивідендів по акціях та корпоративних правах почнуть оподатковуватись за ставкою 18% (наразі - 5%), з інвесторів планують зібрати 10 млрд грн;
- запровадження спеціального збору з усіх легкових машин з іноземною реєстрацією, які виїжджають в Україну - так званий єдиний збір у пунктах пропуску через державний кордон, який зараз справляється лише з автобусів та вантажних машин (привіт "євробляхерам");
- збільшення всіх ставок ввізного мита до максимальних розмірів, які застосовуються у ЄС (будуємо відкриту економіку);
- скасування пільги по ПДВ при імпорті товарів для «зеленої енергетики» (планують додатково зібрати 5,6 млрд імпортного ПДВ);
- зростання земельного податку шляхом скасування мораторію на індексацію її нормативної грошової оцінки;
- збільшення на індекс інфляції ставок екологічного та акцизного податку (крім палива, електроенергії та тютюнових виробів), ренти за користування водою, лісом та радіочастотним ресурсом;
- запровадження оподаткування криптовалют;

а можно регистрационный номер?
я тут такого проекта не увидел. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... pid069=229
спасибо!
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 21:53

  Yuri_T написав:
  freeze написав:Налоги должны платить все ))) При Пете явно недоплачивали.

Намеченные изменения в бюджете ко второму чтению: - Пока только планы !

В порядку підготовки Урядом (за дорученням ВРУ) проекту бюджету до другого читання платників податків через два тижні чекає:
- виведення земельного податку зі сфери спрощеної системи оподаткування - платники єдиного податку почнуть його сплачувати з 01.01.2020 року;
- доходи фізичних осіб з дивідендів по акціях та корпоративних правах почнуть оподатковуватись за ставкою 18% (наразі - 5%), з інвесторів планують зібрати 10 млрд грн;
- запровадження спеціального збору з усіх легкових машин з іноземною реєстрацією, які виїжджають в Україну - так званий єдиний збір у пунктах пропуску через державний кордон, який зараз справляється лише з автобусів та вантажних машин (привіт "євробляхерам");
- збільшення всіх ставок ввізного мита до максимальних розмірів, які застосовуються у ЄС (будуємо відкриту економіку);
- скасування пільги по ПДВ при імпорті товарів для «зеленої енергетики» (планують додатково зібрати 5,6 млрд імпортного ПДВ);
- зростання земельного податку шляхом скасування мораторію на індексацію її нормативної грошової оцінки;
- збільшення на індекс інфляції ставок екологічного та акцизного податку (крім палива, електроенергії та тютюнових виробів), ренти за користування водою, лісом та радіочастотним ресурсом;
- запровадження оподаткування криптовалют;

а можно регистрационный номер?
я тут такого проекта не увидел. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... pid069=229
спасибо!


Я написал, что это только планы, точнее это уже внесенные что-то от правительства, что-то от депутатов от слуг-народа, правки ко второму чтению госбюджета, которые сейчас обсуждаются в налоговом комитете Гетманцева. Может что-то и не пройдёт.
Если комитет поддержит, то наверняка будут приняты при втором чтении. Там несколько сотен правок разных.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 21:57

freeze
да, сорри, увидел уже.
Запропоновано:
1. Розглянути можливість збільшити доходи проекту державного бюджету на 2020 рік (з внесенням відповідних законодавчих ініціатив) щодо:

зы. считаю, 18% ндфл на дивы бредом сивой кобылы.
реально двойное налогообложение. это будет их огромной ошибкой.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 22:13

  Yuri_T написав:freeze
да, сорри, увидел уже.
Запропоновано:
1. Розглянути можливість збільшити доходи проекту державного бюджету на 2020 рік (з внесенням відповідних законодавчих ініціатив) щодо:

зы. считаю, 18% ндфл на дивы бредом сивой кобылы.
реально двойное налогообложение. это будет их огромной ошибкой.


Мне это всё напоминает какой-то депутатский психоз.
И старое бородатое - если корову больше доить ...

Предвыборная компания слуг прошла под лозунгом привлечения иностранных инвестиций, пока я вижу только доение, и не вижу ничего для привлечения.

Особенно в свете сегодня опубликованной истории как Болгария изо всех сил борется за привлечения инвестиций от Фольксваген

https://news.finance.ua/ru/news/-/45840 ... volkswagen
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 22:14

  vovan_prm написав:
  buratinyo написав:Схема ценообразования "Издержки плюс" не утратит свою актуальность никогда. Ее нужно просто применять в соответствующих моментах жизненного цикла товара. Странно, что на финансовом форуме вован до сих пор этого не усвоил.

Знаете.... а ведь и возразить вам нечего.... в рамках Политэкономии и ватно-экономической теории...

Экономикс Макконнела это уже ватно-экономическая теория? М-да. :mrgreen: Ваш случай безнадежный.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 22:25

  freeze написав:
  Yuri_T написав:freeze
да, сорри, увидел уже.
Запропоновано:
1. Розглянути можливість збільшити доходи проекту державного бюджету на 2020 рік (з внесенням відповідних законодавчих ініціатив) щодо:

зы. считаю, 18% ндфл на дивы бредом сивой кобылы.
реально двойное налогообложение. это будет их огромной ошибкой.


Мне это всё напоминает какой-то депутатский психоз.
И старое бородатое - если корову больше доить ...

Предвыборная компания слуг прошла под лозунгом привлечения иностранных инвестиций, пока я вижу только доение, и не вижу ничего для привлечения.

Особенно в свете сегодня опубликованной истории как Болгария изо всех сил борется за привлечения инвестиций от Фольксваген

https://news.finance.ua/ru/news/-/45840 ... volkswagen

читал.
если это случится, буду рекомендовать своим клиентам принять решение о распределении нераспределёнки и выплате дивов до окончания 2019г.
там есть некоторые бухгалтерские особенности и да, относительно платежей на физиков, придётся выплатить в бюджет 6,5%, но не абсурдные 19,5% (или 18%, если отменят ВС).
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 05:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_T написав:это будет их огромной ошибкой

Ні, не буде, бо вони самі і є цією помилкою! Шкода, що вся ця вакханалія може закінчитись трагічно і Україна знову буде змушена починати все спочатку.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 07:15

  asti написав:
  zzzzzz написав:Интересно, в среду Минфин будет гасить 460 млн.долл по ОВГЗ , в замен привлечения не будет ...
Ничего интересного, идёт замещение валютного долга гривневым. А если сильно баксы понадобятся - добавят размещение на очередной аукцион//)

Верный признак грядущего девала. После девала гривневый долг в долларовом эквиваленте станет значительно ниже, будет логично перевести гривневый долг в валюту, попутно снижая стоимость его обслуживания. Перед следующим девалом снова перевести долг в гривну и после девала погасить его новыми валютными займами. Хорошая стратегия, было бы странно если бы делали иначе.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 22 жов, 2019 07:31, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 07:17

  vitaliian написав:
  asti написав:
  zzzzzz написав:Интересно, в среду Минфин будет гасить 460 млн.долл по ОВГЗ , в замен привлечения не будет ...
Ничего интересного, идёт замещение валютного долга гривневым. А если сильно баксы понадобятся - добавят размещение на очередной аукцион//)

а потом девал и гривневый долг в долларовом эквиваленте станет значительно ниже.

Сколько лет ждать девала? 5
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 07:21

  Andrew_ написав:Сколько лет ждать девала? 5

у сценаристов есть какие-то сроки, но все зависит от многих факторов, самый важный из которых - спрос на гривневые овгз. Пока покупают за гривну макулатуру а стабильный курс стимулирует этот процесс, делать девал бессмысленно. Вот когда перестанут нести готовьте попкорн и пепси.
vitaliian
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