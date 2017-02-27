freeze написав:Налоги должны платить все ))) При Пете явно недоплачивали.
Намеченные изменения в бюджете ко второму чтению: - Пока только планы !
В порядку підготовки Урядом (за дорученням ВРУ) проекту бюджету до другого читання платників податків через два тижні чекає: - виведення земельного податку зі сфери спрощеної системи оподаткування - платники єдиного податку почнуть його сплачувати з 01.01.2020 року; - доходи фізичних осіб з дивідендів по акціях та корпоративних правах почнуть оподатковуватись за ставкою 18% (наразі - 5%), з інвесторів планують зібрати 10 млрд грн; - запровадження спеціального збору з усіх легкових машин з іноземною реєстрацією, які виїжджають в Україну - так званий єдиний збір у пунктах пропуску через державний кордон, який зараз справляється лише з автобусів та вантажних машин (привіт "євробляхерам"); - збільшення всіх ставок ввізного мита до максимальних розмірів, які застосовуються у ЄС (будуємо відкриту економіку); - скасування пільги по ПДВ при імпорті товарів для «зеленої енергетики» (планують додатково зібрати 5,6 млрд імпортного ПДВ); - зростання земельного податку шляхом скасування мораторію на індексацію її нормативної грошової оцінки; - збільшення на індекс інфляції ставок екологічного та акцизного податку (крім палива, електроенергії та тютюнових виробів), ренти за користування водою, лісом та радіочастотним ресурсом; - запровадження оподаткування криптовалют;
freeze написав:Налоги должны платить все ))) При Пете явно недоплачивали.
Намеченные изменения в бюджете ко второму чтению: - Пока только планы !
В порядку підготовки Урядом (за дорученням ВРУ) проекту бюджету до другого читання платників податків через два тижні чекає: - виведення земельного податку зі сфери спрощеної системи оподаткування - платники єдиного податку почнуть його сплачувати з 01.01.2020 року; - доходи фізичних осіб з дивідендів по акціях та корпоративних правах почнуть оподатковуватись за ставкою 18% (наразі - 5%), з інвесторів планують зібрати 10 млрд грн; - запровадження спеціального збору з усіх легкових машин з іноземною реєстрацією, які виїжджають в Україну - так званий єдиний збір у пунктах пропуску через державний кордон, який зараз справляється лише з автобусів та вантажних машин (привіт "євробляхерам"); - збільшення всіх ставок ввізного мита до максимальних розмірів, які застосовуються у ЄС (будуємо відкриту економіку); - скасування пільги по ПДВ при імпорті товарів для «зеленої енергетики» (планують додатково зібрати 5,6 млрд імпортного ПДВ); - зростання земельного податку шляхом скасування мораторію на індексацію її нормативної грошової оцінки; - збільшення на індекс інфляції ставок екологічного та акцизного податку (крім палива, електроенергії та тютюнових виробів), ренти за користування водою, лісом та радіочастотним ресурсом; - запровадження оподаткування криптовалют;
Я написал, что это только планы, точнее это уже внесенные что-то от правительства, что-то от депутатов от слуг-народа, правки ко второму чтению госбюджета, которые сейчас обсуждаются в налоговом комитете Гетманцева. Может что-то и не пройдёт. Если комитет поддержит, то наверняка будут приняты при втором чтении. Там несколько сотен правок разных.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
buratinyo написав:Схема ценообразования "Издержки плюс" не утратит свою актуальность никогда. Ее нужно просто применять в соответствующих моментах жизненного цикла товара. Странно, что на финансовом форуме вован до сих пор этого не усвоил.
Знаете.... а ведь и возразить вам нечего.... в рамках Политэкономии и ватно-экономической теории...
Экономикс Макконнела это уже ватно-экономическая теория? М-да. Ваш случай безнадежный.
читал. если это случится, буду рекомендовать своим клиентам принять решение о распределении нераспределёнки и выплате дивов до окончания 2019г. там есть некоторые бухгалтерские особенности и да, относительно платежей на физиков, придётся выплатить в бюджет 6,5%, но не абсурдные 19,5% (или 18%, если отменят ВС).
zzzzzz написав:Интересно, в среду Минфин будет гасить 460 млн.долл по ОВГЗ , в замен привлечения не будет ...
Ничего интересного, идёт замещение валютного долга гривневым. А если сильно баксы понадобятся - добавят размещение на очередной аукцион//)
Верный признак грядущего девала. После девала гривневый долг в долларовом эквиваленте станет значительно ниже, будет логично перевести гривневый долг в валюту, попутно снижая стоимость его обслуживания. Перед следующим девалом снова перевести долг в гривну и после девала погасить его новыми валютными займами. Хорошая стратегия, было бы странно если бы делали иначе.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 22 жов, 2019 07:31, всього редагувалось 4 разів.
у сценаристов есть какие-то сроки, но все зависит от многих факторов, самый важный из которых - спрос на гривневые овгз. Пока покупают за гривну макулатуру а стабильный курс стимулирует этот процесс, делать девал бессмысленно. Вот когда перестанут нести готовьте попкорн и пепси.