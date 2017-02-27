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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2522252325242525

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 305
Не нижче 24.50
54%
164
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
36
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 305
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 07:31

  vitaliian написав:
  Andrew_ написав:Сколько лет ждать девала? 5

у сценаристов есть какие-то сроки, но все зависит от многих факторов, самый важный из которых - спрос на гривневые овгз. Пока покупают за гривну макулатуру а стабильный курс стимулирует этот процесс, делать девал бессмысленно. Вот когда перестанут нести готовьте попкорн и пепси.

Подскажите, пожалуйста, где можно +/- в онлайн режиме смотреть сколько продали/купили овгз? Спасибо.
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 08:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

....їду через центр на роботу..... і щойно, в обмінці, дівчинка змінила курс доляра з 95 на 90(продають так) - сповзаємссссс! - а де ракета? :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 08:14

Долярчик чесно сплачує податки!

  pesikot написав:
  Долярчик написав:... а як це так, що зубожілі пересічні - несуть своїх пару десятків/чи пару сотень тисяч гривень на депо і ЧЕСНО сплачують 18% + 1,5% податків, а трошки "жирніші коти" :D - вкладають в ОВДП і "кладуть" на ті податки?
- нЄпорядок! :mrgreen:
- отобраць і подЄліць серед жубожілих! :mrgreen:

Перед тем, как понести на депо. Долярчик минимизирует уплату налогов до минимума. Не показывает всю прибыль.
Но очень возмущается, что с %% по депо приходится платить налоги.
Но в то же время Долярчик хочет, чтобы налоги платили все и в полном объёме.
Повне зубожиння

... чого це мінімізую?
- в мене річний обіг далеко не досягає ляма гривень! - то які тут ще питання?
- тож, я сплачую все по закону!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 08:22

  Долярчик написав:....їду через центр на роботу..... і щойно, в обмінці, дівчинка змінила курс доляра з 95 на 90(продають так) - сповзаємссссс! - а де ракета? :)

Вы всмотритесь повнимательнее ....
Сельхозпроизводство в январе-сентябре в Украине выросло на 5,9%
ДЕРЖСТАТ: РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ЗА ТРИ КВАРТАЛИ ЗРОСЛА НА 9,8%
ДЕРЖСТАТ: ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЗА ТРИ КВАРТАЛИ ЗРОСЛИ НА 8,2%
З.Ы. Ждем цифру по ВВП за 3й кв
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 08:27

  Yuri_T написав:
  freeze написав:Налоги должны платить все ))) При Пете явно недоплачивали.

Намеченные изменения в бюджете ко второму чтению: - Пока только планы !

В порядку підготовки Урядом (за дорученням ВРУ) проекту бюджету до другого читання платників податків через два тижні чекає:
- виведення земельного податку зі сфери спрощеної системи оподаткування - платники єдиного податку почнуть його сплачувати з 01.01.2020 року;
- доходи фізичних осіб з дивідендів по акціях та корпоративних правах почнуть оподатковуватись за ставкою 18% (наразі - 5%), з інвесторів планують зібрати 10 млрд грн;
- запровадження спеціального збору з усіх легкових машин з іноземною реєстрацією, які виїжджають в Україну - так званий єдиний збір у пунктах пропуску через державний кордон, який зараз справляється лише з автобусів та вантажних машин (привіт "євробляхерам");
- збільшення всіх ставок ввізного мита до максимальних розмірів, які застосовуються у ЄС (будуємо відкриту економіку);
- скасування пільги по ПДВ при імпорті товарів для «зеленої енергетики» (планують додатково зібрати 5,6 млрд імпортного ПДВ);
- зростання земельного податку шляхом скасування мораторію на індексацію її нормативної грошової оцінки;
- збільшення на індекс інфляції ставок екологічного та акцизного податку (крім палива, електроенергії та тютюнових виробів), ренти за користування водою, лісом та радіочастотним ресурсом;
- запровадження оподаткування криптовалют;

а можно регистрационный номер?
я тут такого проекта не увидел. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... pid069=229
спасибо!

не там смотрите:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=67104
motosmile
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 08:30

  Investor_33 написав:
  Долярчик написав:....їду через центр на роботу..... і щойно, в обмінці, дівчинка змінила курс доляра з 95 на 90(продають так) - сповзаємссссс! - а де ракета? :)

Вы всмотритесь повнимательнее ....
Сельхозпроизводство в январе-сентябре в Украине выросло на 5,9%
ДЕРЖСТАТ: РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ЗА ТРИ КВАРТАЛИ ЗРОСЛА НА 9,8%
ДЕРЖСТАТ: ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЗА ТРИ КВАРТАЛИ ЗРОСЛИ НА 8,2%
З.Ы. Ждем цифру по ВВП за 3й кв

Ага, типа при Пете прям все воровали и поэтому курс был 28, а при Зеле резко перестали?
чет сомневаюсь, раз у нас такие красивые цифры, почему такие высокие ставки в банках?
Andrew_
 
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