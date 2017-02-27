у сценаристов есть какие-то сроки, но все зависит от многих факторов, самый важный из которых - спрос на гривневые овгз. Пока покупают за гривну макулатуру а стабильный курс стимулирует этот процесс, делать девал бессмысленно. Вот когда перестанут нести готовьте попкорн и пепси.
Подскажите, пожалуйста, где можно +/- в онлайн режиме смотреть сколько продали/купили овгз? Спасибо.
....їду через центр на роботу..... і щойно, в обмінці, дівчинка змінила курс доляра з 95 на 90(продають так) - сповзаємссссс! - а де ракета?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:... а як це так, що зубожілі пересічні - несуть своїх пару десятків/чи пару сотень тисяч гривень на депо і ЧЕСНО сплачують 18% + 1,5% податків, а трошки "жирніші коти" - вкладають в ОВДП і "кладуть" на ті податки? - нЄпорядок! - отобраць і подЄліць серед жубожілих!
Перед тем, как понести на депо. Долярчик минимизирует уплату налогов до минимума. Не показывает всю прибыль. Но очень возмущается, что с %% по депо приходится платить налоги. Но в то же время Долярчик хочет, чтобы налоги платили все и в полном объёме. Повне зубожиння
... чого це мінімізую? - в мене річний обіг далеко не досягає ляма гривень! - то які тут ще питання? - тож, я сплачую все по закону!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:....їду через центр на роботу..... і щойно, в обмінці, дівчинка змінила курс доляра з 95 на 90(продають так) - сповзаємссссс! - а де ракета?
Вы всмотритесь повнимательнее .... Сельхозпроизводство в январе-сентябре в Украине выросло на 5,9% ДЕРЖСТАТ: РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ЗА ТРИ КВАРТАЛИ ЗРОСЛА НА 9,8% ДЕРЖСТАТ: ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЗА ТРИ КВАРТАЛИ ЗРОСЛИ НА 8,2% З.Ы. Ждем цифру по ВВП за 3й кв
freeze написав:Налоги должны платить все ))) При Пете явно недоплачивали.
Намеченные изменения в бюджете ко второму чтению: - Пока только планы !
В порядку підготовки Урядом (за дорученням ВРУ) проекту бюджету до другого читання платників податків через два тижні чекає: - виведення земельного податку зі сфери спрощеної системи оподаткування - платники єдиного податку почнуть його сплачувати з 01.01.2020 року; - доходи фізичних осіб з дивідендів по акціях та корпоративних правах почнуть оподатковуватись за ставкою 18% (наразі - 5%), з інвесторів планують зібрати 10 млрд грн; - запровадження спеціального збору з усіх легкових машин з іноземною реєстрацією, які виїжджають в Україну - так званий єдиний збір у пунктах пропуску через державний кордон, який зараз справляється лише з автобусів та вантажних машин (привіт "євробляхерам"); - збільшення всіх ставок ввізного мита до максимальних розмірів, які застосовуються у ЄС (будуємо відкриту економіку); - скасування пільги по ПДВ при імпорті товарів для «зеленої енергетики» (планують додатково зібрати 5,6 млрд імпортного ПДВ); - зростання земельного податку шляхом скасування мораторію на індексацію її нормативної грошової оцінки; - збільшення на індекс інфляції ставок екологічного та акцизного податку (крім палива, електроенергії та тютюнових виробів), ренти за користування водою, лісом та радіочастотним ресурсом; - запровадження оподаткування криптовалют;
Долярчик написав:....їду через центр на роботу..... і щойно, в обмінці, дівчинка змінила курс доляра з 95 на 90(продають так) - сповзаємссссс! - а де ракета?
Вы всмотритесь повнимательнее .... Сельхозпроизводство в январе-сентябре в Украине выросло на 5,9% ДЕРЖСТАТ: РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ЗА ТРИ КВАРТАЛИ ЗРОСЛА НА 9,8% ДЕРЖСТАТ: ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЗА ТРИ КВАРТАЛИ ЗРОСЛИ НА 8,2% З.Ы. Ждем цифру по ВВП за 3й кв
Ага, типа при Пете прям все воровали и поэтому курс был 28, а при Зеле резко перестали? чет сомневаюсь, раз у нас такие красивые цифры, почему такие высокие ставки в банках?