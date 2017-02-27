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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 жов, 2019 10:09
Investor_33 написав: Долярчик написав:
....їду через центр на роботу..... і щойно, в обмінці, дівчинка змінила курс доляра з 95 на 90(продають так) - сповзаємссссс! - а де ракета?
Вы всмотритесь повнимательнее ....
Сельхозпроизводство в январе-сентябре в Украине выросло на 5,9%
ДЕРЖСТАТ: РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ЗА ТРИ КВАРТАЛИ ЗРОСЛА НА 9,8%
ДЕРЖСТАТ: ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЗА ТРИ КВАРТАЛИ ЗРОСЛИ НА 8,2%
З.Ы. Ждем цифру по ВВП за 3й кв
Цифри у грн в "номіналі"?
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Додано: Вів 22 жов, 2019 10:41
Вчера нерезы продали на 200 млн.грн ОВГЗ номинированных в гривне.Остаток 94,684 млрд
От максимума ( 16 октября - 95,755 млрд ) сокращение достигло 1,1 млрд.грн.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 22 жов, 2019 11:03
... курс - вниз, раз-два!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Вів 22 жов, 2019 11:06
zzzzzz написав:
Вчера нерезы продали на 200 млн.грн ОВГЗ номинированных в гривне.Остаток 94,684 млрд
От максимума ( 16 октября - 95,755 млрд ) сокращение достигло 1,1 млрд.грн.
интересно, почему тогда бакс падает?
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edvardd
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Додано: Вів 22 жов, 2019 11:09
начитався тут про курс 27 і знову не продав в суботу по 25..
ЕксПЕРДИ драні.*Відправлено з Чату
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Senkiv
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Додано: Вів 22 жов, 2019 11:10
edvardd
Это рынок. На нем много игроков. Объем 200 млн грн за день или 1,1 млрд за неделю это не так уж и много, учитывая что дневной объем межбанка 300-400 млн.долларов.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 22 жов, 2019 11:11
Senkiv написав:
начитався тут про курс 27 і знову не продав в суботу по 25..
ЕксПЕРДИ драні.*Відправлено з Чату
ну продали бы вы по 25 и что дальше ? Откупили по 24,90 ?
Живите своим умом!
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Додано: Вів 22 жов, 2019 11:12
zzzzzz написав:edvardd
Это рынок. На нем много игроков. Объем 200 млн грн за день или 1,1 млрд за неделю это не так уж и много, учитывая что дневной объем межбанка 300-400 млн.долларов.
а если это только начало
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24.78-24.80/24.86-24.88
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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odessit2007
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Додано: Вів 22 жов, 2019 11:20
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
22.10.2019..............2482,7886
Гривна укрепилась на 15 копеек.
Стартовали на 4 копейки ниже вчерашнего закрытия. Сразу же начали очень плавное снижение, которое к 10-30 достигло 2 копеек. Потом 20 минут постояли, отскочили на копейку и снова остановились до 11-40. Потом приподнялись еще на полкопейки и с котировками на полкопейки ниже открытия встретили время расчета справочного курса. Можно было и не стартовать
НБУ вчера выкупил около 60 млн. - двойную порцию.
Объем интервенции примерно соответствует увеличению остатков на коррсчетах. Остальные факторы друг друга уравновесили. Увеличение объема суточных сертификатов и изъятие средств казначейством были компенсированы изрядными объемами инкассации.
Продаж валюти на міжбанківському ринку
18.10.2019
Усього, млн дол. США 450.8
Опять всплеск оборотов в пятницу. Даже с учетом 31 млн, проданного НБУ, объем очень хороший.
edvardd написав:
интересно, почему тогда бакс падает?
Внезапно оказалось, что на рынке есть избыток валюты и без нерезов. Мы зря их во всем обвиняли
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Сибарит
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Додано: Вів 22 жов, 2019 11:21
buratinyo написав:
Экономикс Макконнела это уже ватно-экономическая теория?
"... Буратино вмиг отбросил
Все мечтьі нажраться пива,
И зарьіл все деньги тут же
В кучу мягкую навоза... " (с)
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sergey_sryvkin
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