RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2524252525262527>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 306
Не нижче 24.50
54%
165
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
36
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 10:09

  Investor_33 написав:
  Долярчик написав:....їду через центр на роботу..... і щойно, в обмінці, дівчинка змінила курс доляра з 95 на 90(продають так) - сповзаємссссс! - а де ракета? :)

Вы всмотритесь повнимательнее ....
Сельхозпроизводство в январе-сентябре в Украине выросло на 5,9%
ДЕРЖСТАТ: РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ЗА ТРИ КВАРТАЛИ ЗРОСЛА НА 9,8%
ДЕРЖСТАТ: ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЗА ТРИ КВАРТАЛИ ЗРОСЛИ НА 8,2%
З.Ы. Ждем цифру по ВВП за 3й кв

Цифри у грн в "номіналі"?
L
 
Повідомлень: 349
З нами з: 19.05.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 10:41

Вчера нерезы продали на 200 млн.грн ОВГЗ номинированных в гривне.Остаток 94,684 млрд

От максимума ( 16 октября - 95,755 млрд ) сокращение достигло 1,1 млрд.грн.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35777
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3479 раз.
Подякували: 7635 раз.
 
Профіль
34
7
2
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 11:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... курс - вниз, раз-два! :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7096
З нами з: 19.10.15
Подякував: 473 раз.
Подякували: 481 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 11:06

  zzzzzz написав:Вчера нерезы продали на 200 млн.грн ОВГЗ номинированных в гривне.Остаток 94,684 млрд

От максимума ( 16 октября - 95,755 млрд ) сокращение достигло 1,1 млрд.грн.

интересно, почему тогда бакс падает?
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5606
З нами з: 20.11.08
Подякував: 71 раз.
Подякували: 1383 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 11:09

начитався тут про курс 27 і знову не продав в суботу по 25..
ЕксПЕРДИ драні.

*Відправлено з Чату
Senkiv
 
Повідомлень: 247
З нами з: 18.01.17
Подякував: 5 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 11:10

edvardd
Это рынок. На нем много игроков. Объем 200 млн грн за день или 1,1 млрд за неделю это не так уж и много, учитывая что дневной объем межбанка 300-400 млн.долларов.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35777
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3479 раз.
Подякували: 7635 раз.
 
Профіль
34
7
2
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 11:11

  Senkiv написав:начитався тут про курс 27 і знову не продав в суботу по 25..
ЕксПЕРДИ драні.

*Відправлено з Чату


:lol: :lol:
ну продали бы вы по 25 и что дальше ? Откупили по 24,90 ?
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35777
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3479 раз.
Подякували: 7635 раз.
 
Профіль
34
7
2
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 11:12

  zzzzzz написав:edvardd
Это рынок. На нем много игроков. Объем 200 млн грн за день или 1,1 млрд за неделю это не так уж и много, учитывая что дневной объем межбанка 300-400 млн.долларов.

а если это только начало 8)

7
24.78-24.80/24.86-24.88
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11411
З нами з: 19.05.11
Подякував: 21 раз.
Подякували: 3351 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 11:20

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
22.10.2019..............2482,7886
Гривна укрепилась на 15 копеек.
Стартовали на 4 копейки ниже вчерашнего закрытия. Сразу же начали очень плавное снижение, которое к 10-30 достигло 2 копеек. Потом 20 минут постояли, отскочили на копейку и снова остановились до 11-40. Потом приподнялись еще на полкопейки и с котировками на полкопейки ниже открытия встретили время расчета справочного курса. Можно было и не стартовать :)
НБУ вчера выкупил около 60 млн. - двойную порцию.
Объем интервенции примерно соответствует увеличению остатков на коррсчетах. Остальные факторы друг друга уравновесили. Увеличение объема суточных сертификатов и изъятие средств казначейством были компенсированы изрядными объемами инкассации.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
18.10.2019
Усього, млн дол. США 450.8
Опять всплеск оборотов в пятницу. Даже с учетом 31 млн, проданного НБУ, объем очень хороший.

  edvardd написав:интересно, почему тогда бакс падает?

Внезапно оказалось, что на рынке есть избыток валюты и без нерезов. Мы зря их во всем обвиняли :)
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4311
З нами з: 02.09.15
Подякував: 1707 раз.
Подякували: 3377 раз.
 
Профіль
6
5
8
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 11:21

  buratinyo написав:Экономикс Макконнела это уже ватно-экономическая теория?


"... Буратино вмиг отбросил
Все мечтьі нажраться пива,
И зарьіл все деньги тут же
В кучу мягкую навоза... " (с)
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 342
З нами з: 19.02.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2524252525262527>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, SILVER_UA, Yuri_61 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1599, 1600, 1601
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16000 1921152
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 жов, 2019 22:51
Козак-характерник
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 27, 28, 29
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
286 30070
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 жов, 2019 12:45
d44
Валютный рынок в мире 1 ... 671, 672, 673
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6729 1465128
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 17:19
vovan_prm

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.