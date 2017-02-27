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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2524252525262527

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 306
Не нижче 24.50
54%
165
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
36
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 11:23

  zzzzzz написав:Вчера нерезы продали на 200 млн.грн ОВГЗ номинированных в гривне.Остаток 94,684 млрд

От максимума ( 16 октября - 95,755 млрд ) сокращение достигло 1,1 млрд.грн.


это закончился срок размещения ОВГЗ?
или бегут нерезы?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 11:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

я так понимаю, когда после конца 2008 - начала 2009 года, когда гривна стабилизировалась около 8, при каждом чихе на 5-10 копеек, все ванговали ракету на 12-15. :?: :mrgreen:
А ведь сейчас аналогичная история может быть (правда 5 лет после девала уже прошло, но ничего). Только коридорчик не пару копеек, а пару гривень.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 22 жов, 2019 11:32, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 11:32

  L написав:
  Investor_33 написав:Вы всмотритесь повнимательнее ....
Сельхозпроизводство в январе-сентябре в Украине выросло на 5,9%
ДЕРЖСТАТ: РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ЗА ТРИ КВАРТАЛИ ЗРОСЛА НА 9,8%
ДЕРЖСТАТ: ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЗА ТРИ КВАРТАЛИ ЗРОСЛИ НА 8,2%
З.Ы. Ждем цифру по ВВП за 3й кв

Цифри у грн в "номіналі"?


Ребята, сколько можно вас учить, что все статданные по экономическому росту расчитываются по методике МВФ по натуральным показателям и по денежным, очищенным от инфляции? Даже фактор теневой экономики учитывается и включается. Так что верьте тем данным, которые вам дают. Они очень скурпулезно перепроверяются МВФ и ВБ.
И переживайте по поводу того, а не занижают ли они реальные цифры роста?
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 11:33

... ексПердові флюгери - вони такі!)))

  Senkiv написав:начитався тут дебілів, про курс 27 і знову не продав в суботу по 25..
ЕксПЕРДИ драні.

*Відправлено з Чату

:mrgreen: #етопяць! :mrgreen:
- а як же суперексперт Орест? :mrgreen:

- чи всі експерти перефарбовуються/перевзуваються в стрибку? :wink: - валютні флюгери? :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 11:36

  edvardd написав:интересно, почему тогда бакс падает?


Я вам давно говорю, бакс будет падать по отношению ко всем валютам ибо такова воля Трампа. У него скоро выборы, ему нужна победа хотя бы в войне валютной. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 11:37

  sergey_sryvkin написав:
  buratinyo написав:Экономикс Макконнела это уже ватно-экономическая теория?


"... Буратино вмиг отбросил
Все мечтьі нажраться пива,
И зарьіл все деньги тут же
В кучу мягкую навоза... " (с)

Наш деревянный коллега не любит классиков.
Стерли Высоцкого, сотрут и Лаэртского.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 11:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На 30.12.2019 имхо па 27.50 будет

а если па25.хх, то в 2020 году к октябрю па16 получим
вусе простые расчётики мерез М0 и ЗВР показывают на16.00 !!!!

а с 2004 по 2013 с точностью до 5% совпадали расчётные значения курса с фактическим.
разрыв был с 2016 по 2018 включительно: курс факт от 26 был, а расчётный чётко 16.0 указывал.
И только в 2019 году корректировка фактического курса к расчётному состоялась.
Тот кто внимательно присмотрелся к проостенькой табличке этого расчёта, сейчас обогатился.
В 2020 году идём на 16 к сожалению моему
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Вів 22 жов, 2019 11:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 11:41

  Senkiv написав:начитався тут про курс 27 і знову не продав в суботу по 25..
ЕксПЕРДИ драні.

*Відправлено з Чату

нє гані.
вчора злив ойру ПА27.8
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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